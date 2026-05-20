Kekecewaan bagi Rafael Leao setelah Arsenal, Manchester United, dan Barcelona menolak tawaran untuk merekrut bintang AC Milan tersebut
Para elit Eropa membelakangi
Leao menghadapi musim panas yang sulit setelah Arsenal, United, dan Barcelona sama-sama melewatkan kesempatan untuk merekrutnya. Menurut laporan dari Sportitalia, AC Milan dan perwakilan sang pemain secara aktif menawarkan penyerang berusia 26 tahun itu kepada beberapa klub yang telah lama mengincarnya, namun hanya mendapat sambutan dingin.
Meskipun Leao bergabung dari Lille dengan biaya €49,5 juta pada tahun 2019 dan terbukti menjadi sumber gol dan assist yang produktif bagi klub, minat dari luar negeri terhadapnya telah meredup belakangan ini. Tak satu pun dari tiga raksasa yang sebelumnya memantaunya merasa siap untuk mengalokasikan sumber daya finansial yang diperlukan untuk memboyongnya dari San Siro, sehingga menempatkan Milan dalam posisi yang genting saat mereka berupaya merombak skuad mereka.
Milan terpaksa menurunkan nilai pasar
Meskipun pemain internasional Portugal tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar €120 juta yang tercantum dalam kontraknya saat ini, klub asal Italia itu dilaporkan bersedia menerima angka yang lebih rendah, mendekati €80 juta, untuk memfasilitasi proses penjualan. Kontraknya akan berakhir pada 2028 dan karena belum ada tanda-tanda perpanjangan, Milan memandang jendela transfer mendatang sebagai kesempatan terakhir mereka untuk meraup dana transfer yang besar.
Keinginan ini muncul karena kesulitan yang dialaminya baru-baru ini di bawah asuhan pelatih Max Allegri, yang sistem 3-5-2-nya memaksa sang pemain sayap untuk bermain sebagai penyerang tengah. Leao telah mencetak 10 gol dalam 30 penampilan kompetitif musim ini, tetapi belum mencetak gol di Serie A sejak 1 Maret, yang jelas-jelas membatasi dampaknya secara keseluruhan.
Meningkatnya rasa frustrasi dan reaksi negatif yang berulang dari para penggemar
Kesabaran San Siro benar-benar sudah habis, dengan Leao terus-menerus mendapat reaksi negatif dari para suporter. Ketidakcocokan taktis telah memicu rasa frustrasi yang semakin memuncak, yang berujung pada penampilan bencana melawan Atalanta pada 5 Mei, di mana ia gagal memanfaatkan peluang mudah dan disoraki dengan keras. Bagi banyak orang, kekalahan pahit 3-2 itu terasa seperti titik tak termaafkan. Namun, itu bukanlah insiden yang berdiri sendiri.
Ia menghadapi cemoohan serupa saat kalah 3-0 dari Udinese sebulan sebelumnya dan disoraki keras oleh para pendukung saat digantikan oleh Christopher Nkunku pada menit ke-80 dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0 melawan Juventus pada 26 April. Kini menjelang ulang tahunnya yang ke-27, sang penyerang tidak lagi dipandang sebagai pemain muda yang menjanjikan, melainkan seorang pemain yang sudah matang yang berjuang untuk membenarkan nilai pasarnya yang menurun dengan cepat.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Leao?
Milan saat ini berada di peringkat ketiga Serie A dengan 70 poin, sama dengan Roma yang berada di peringkat keempat, dan harus memenangkan laga terakhir mereka melawan Cagliari di San Siro untuk memastikan lolos ke Liga Champions.
Selain itu, klub berharap penampilan gemilang di Piala Dunia mendatang dapat membangkitkan kembali minat, yang berpotensi menarik kembali peminat dari Liga Premier atau La Liga ke meja perundingan.