Kekecewaan bagi Rafael Leao setelah Arsenal, Manchester United, dan Barcelona menolak tawaran untuk merekrut bintang AC Milan tersebut

Leao menghadapi musim panas yang sulit setelah Arsenal, United, dan Barcelona sama-sama melewatkan kesempatan untuk merekrutnya. Menurut laporan dari Sportitalia, AC Milan dan perwakilan sang pemain secara aktif menawarkan penyerang berusia 26 tahun itu kepada beberapa klub yang telah lama mengincarnya, namun hanya mendapat sambutan dingin.

Meskipun Leao bergabung dari Lille dengan biaya €49,5 juta pada tahun 2019 dan terbukti menjadi sumber gol dan assist yang produktif bagi klub, minat dari luar negeri terhadapnya telah meredup belakangan ini. Tak satu pun dari tiga raksasa yang sebelumnya memantaunya merasa siap untuk mengalokasikan sumber daya finansial yang diperlukan untuk memboyongnya dari San Siro, sehingga menempatkan Milan dalam posisi yang genting saat mereka berupaya merombak skuad mereka.