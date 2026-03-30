Kekecewaan bagi Mikel Arteta dan Arsenal karena Noni Madueke dipastikan absen dalam laga krusial perempat final Liga Champions akibat cedera yang dialaminya saat membela timnas Inggris

Madueke adalah salah satu dari beberapa pemain Arsenal yang terpaksa meninggalkan tim nasional mereka selama jeda internasional ini akibat kekhawatiran cedera yang semakin meningkat. Rekan senegaranya, Bukayo Saka dan Declan Rice, juga meninggalkan pemusatan latihan Inggris pada Sabtu, menjelang laga persahabatan melawan Jepang, untuk kembali ke London Utara guna menjalani pemeriksaan medis mendesak.

Mengenai situasi tersebut, manajer Inggris Thomas Tuchel menyatakan: “Mereka (Saka dan Rice) menjalani pemeriksaan medis. Hanya untuk meluruskan narasinya: mereka sangat ingin bermain. Mereka sangat ingin terlibat. Tidak masuk akal sama sekali untuk mengambil risiko ini. Jika ini mungkin pertandingan terakhir musim ini, kami akan mempertahankan mereka dan mencoba segala cara. Namun pada momen musim ini, hal itu tidak masuk akal. Risiko memperburuk kondisi mereka terlalu besar. Keduanya merasa tidak nyaman, jelas-jelas tidak nyaman, saat kami melakukan pemeriksaan medis. Jadi, sama sekali tidak masuk akal jika mereka tetap tinggal.”