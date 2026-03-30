Kekecewaan bagi Mikel Arteta dan Arsenal karena Noni Madueke dipastikan absen dalam laga krusial perempat final Liga Champions akibat cedera yang dialaminya saat membela timnas Inggris
Tabrakan yang merugikan di Wembley
Musim debut Madueke di Emirates Stadium mengalami kemunduran yang mengecewakan setelah pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera lutut saat Inggris bermain imbang melawan Uruguay. Mantan pemain Chelsea yang pindah ke klub tetangga di London dengan nilai transfer £52 juta musim panas lalu itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-38 setelah bertabrakan dengan Rodrigo Aguirre.
Menurut The Athletic, Madueke kini diragukan bisa tampil pada leg pertama perempat final Liga Champions Arsenal melawan Sporting CP pada 7 April. Meskipun awalnya ia mencoba untuk terus bermain di Wembley, ia akhirnya digantikan oleh Jarrod Bowen dan kemudian terlihat meninggalkan stadion dengan mengenakan penyangga lutut, yang langsung memicu kekhawatiran di kubu Arsenal.
Mengutamakan kesejahteraan pemain
Madueke adalah salah satu dari beberapa pemain Arsenal yang terpaksa meninggalkan tim nasional mereka selama jeda internasional ini akibat kekhawatiran cedera yang semakin meningkat. Rekan senegaranya, Bukayo Saka dan Declan Rice, juga meninggalkan pemusatan latihan Inggris pada Sabtu, menjelang laga persahabatan melawan Jepang, untuk kembali ke London Utara guna menjalani pemeriksaan medis mendesak.
Mengenai situasi tersebut, manajer Inggris Thomas Tuchel menyatakan: “Mereka (Saka dan Rice) menjalani pemeriksaan medis. Hanya untuk meluruskan narasinya: mereka sangat ingin bermain. Mereka sangat ingin terlibat. Tidak masuk akal sama sekali untuk mengambil risiko ini. Jika ini mungkin pertandingan terakhir musim ini, kami akan mempertahankan mereka dan mencoba segala cara. Namun pada momen musim ini, hal itu tidak masuk akal. Risiko memperburuk kondisi mereka terlalu besar. Keduanya merasa tidak nyaman, jelas-jelas tidak nyaman, saat kami melakukan pemeriksaan medis. Jadi, sama sekali tidak masuk akal jika mereka tetap tinggal.”
Kedalaman skuad sedang tertekan
Waktu terjadinya cedera Madueke terasa sangat tidak menguntungkan bagi Arsenal, yang selama musim yang melelahkan ini sangat mengandalkan kehadirannya yang dinamis untuk merotasi lini serang mereka. Didatangkan untuk menjadi pesaing berkualitas bagi Saka, absennya sang pemain sayap ini membuat The Gunners kekurangan opsi di sayap kanan pada saat kelelahan skuad mulai menjadi masalah yang nyata. Dengan tim medis klub kini menangani beberapa pemulihan pemain bintang secara bersamaan, fokus beralih ke bagaimana skuad dapat mengatasi kehilangan opsi serang yang begitu eksplosif. Jendela transfer internasional yang berat ini telah menyoroti kerentanan skuad yang sedang mengejar gelar saat mereka menyeimbangkan tuntutan meraih kejayaan di level domestik dan Eropa.
Persimpangan taktis Arteta
Madueke diperkirakan akan absen dalam laga perempat final Piala FA melawan Southampton pada Sabtu mendatang, sementara peluangnya untuk ikut serta dalam laga Liga Champions di Lisbon pada 7 April juga tampak semakin tipis. Dua pertandingan krusial ini menjadi titik balik bagi musim Arsenal, yang memaksa Arteta untuk memutuskan apakah akan merombak lini depannya atau mempercayakan pemain cadangan untuk mengisi kekosongan tersebut selama periode penentuan di bulan April.