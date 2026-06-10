Kekecewaan bagi FC Barcelona: Pemain incaran Hansi Flick "bertekad untuk tetap bertahan"

Barca masih mencari bek tengah yang bisa bermain bersama Pau Cubarsi dalam jangka panjang. Di usianya yang ke-27, Bastoni memiliki pengalaman internasional yang dibutuhkan dan masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk bermain di level tertinggi.
Inter mengamankan jasanya pada 2018 dengan membayar biaya transfer sebesar 40 juta euro kepada Atalanta. Pada musim 2018/19, Bastoni bermain untuk Parma dengan status pinjaman.
Untuk Italia, pemain bertahan ini telah mencatatkan 43 penampilan internasional - dan menjadi kambing hitam di final playoff kualifikasi Piala Dunia, karena pelanggaran kerasnya terhadap Bosnia, yang dihukum dengan kartu merah, mengubah jalannya pertandingan. Dalam adu penalti, Azzurri kalah dari tim underdog yang kini lolos ke Piala Dunia, sementara Italia sekali lagi hanya bisa menjadi penonton.