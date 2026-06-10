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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Kekecewaan bagi FC Barcelona: Pemain incaran Hansi Flick "bertekad untuk tetap bertahan"

LaLiga
Barcelona
A. Bastoni
H. Flick
Inter
Serie A

Alessandro Bastoni dari Inter Milan dikabarkan menjadi pemain incaran pelatih Barcelona, Hansi Flick. Namun, pemain asal Italia itu akan tetap bertahan di Inter, demikian ditegaskan oleh manajernya.

Dalam beberapa pekan terakhir, nama Bastoni terus dikaitkan dengan Barcelona. Di kubu Catalan, pelatih Hansi Flick dilaporkan menjadi sosok yang paling gencar mendorong perekrutan bek tengah tersebut — namun kesepakatan tersebut tampaknya tidak akan terwujud. 

Hal itu diungkapkan oleh agen Bastoni, Tullio Tinti, yang pada Rabu pagi melakukan pembicaraan dengan petinggi Inter. 

  • "Kami tidak berkumpul di sini untuk membicarakan Bastoni," kata Tinti kepada Sky Sport Italia. "Dia adalah pemain Inter dan kontraknya masih tersisa dua tahun. Dia ingin menuntaskan kontraknya ini, karena dia bahagia di Inter. Sejauh ini sama sekali tidak ada masalah," tegasnya. 

    Dan untuk memperjelasnya lagi, dia menambahkan: "Dia pasti ingin tetap di Inter." Namun, di saat yang sama, dia juga menegaskan bahwa perpindahan klub di masa depan tidak dapat dikesampingkan: "Seorang pemain seperti Bastoni selalu menarik minat klub-klub papan atas. Tapi itu bukan topik pembicaraan saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup, namun saat ini dia sangat bahagia di sini." 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni jadi kambing hitam atas kegagalan kualifikasi Piala Dunia

    Barca masih mencari bek tengah yang bisa bermain bersama Pau Cubarsi dalam jangka panjang. Di usianya yang ke-27, Bastoni memiliki pengalaman internasional yang dibutuhkan dan masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk bermain di level tertinggi. 

    Inter mengamankan jasanya pada 2018 dengan membayar biaya transfer sebesar 40 juta euro kepada Atalanta. Pada musim 2018/19, Bastoni bermain untuk Parma dengan status pinjaman. 

    Untuk Italia, pemain bertahan ini telah mencatatkan 43 penampilan internasional - dan menjadi kambing hitam di final playoff kualifikasi Piala Dunia, karena pelanggaran kerasnya terhadap Bosnia, yang dihukum dengan kartu merah, mengubah jalannya pertandingan. Dalam adu penalti, Azzurri kalah dari tim underdog yang kini lolos ke Piala Dunia, sementara Italia sekali lagi hanya bisa menjadi penonton. 

  • Statistik Alessandro Bastoni pada musim 2025/26:

    Permainan: 40
    Menit bermain: 3197
    Gol: 2
    Assist: 6