Kekecewaan bagi FC Barcelona: Pemain incaran Hansi Flick "bertekad untuk tetap bertahan"

"Kami tidak berkumpul di sini untuk membicarakan Bastoni," kata Tinti kepada Sky Sport Italia. "Dia adalah pemain Inter dan kontraknya masih tersisa dua tahun. Dia ingin menuntaskan kontraknya ini, karena dia bahagia di Inter. Sejauh ini sama sekali tidak ada masalah," tegasnya.

Dan untuk memperjelasnya lagi, dia menambahkan: "Dia pasti ingin tetap di Inter." Namun, di saat yang sama, dia juga menegaskan bahwa perpindahan klub di masa depan tidak dapat dikesampingkan: "Seorang pemain seperti Bastoni selalu menarik minat klub-klub papan atas. Tapi itu bukan topik pembicaraan saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup, namun saat ini dia sangat bahagia di sini."