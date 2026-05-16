Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kekecewaan bagi Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr setelah raksasa Saudi itu kalah di final AFC Champions League Two di kandang sendiri dari Gamba Osaka
Tim raksasa Jepang menciptakan kejutan di Riyadh
Di Stadion Universitas King Saud yang penuh sesak, Al-Nassr menjadi favorit kuat untuk menjadi tim Arab Saudi pertama yang mengangkat trofi AFC Champions League Two. Namun, skenario tersebut berubah drastis pada menit ke-30 ketika Deniz Hummet menciptakan momen penentu dalam pertandingan tersebut. Penyerang Gamba Osaka itu berbalik dengan cemerlang untuk menyambut umpan Issam Jebali sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut kanan bawah gawang.
Gol tersebut tercipta di luar dugaan, karena tim asuhan Jorge Jesus telah mendominasi permainan di awal pertandingan. Gol tim tamu tersebut memicu reaksi tak percaya di antara para pendukung tuan rumah, yang telah menyaksikan barisan pemain bintang mereka melewatkan beberapa peluang di awal pertandingan. Meskipun klub yang berbasis di Riyadh itu menguasai bola secara mutlak, barisan pertahanan Gamba yang disiplin tetap kokoh mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit babak pertama dibunyikan.
- Getty Images Sport
Kekecewaan bagi Ronaldo dan Mané
Para penyerang andalan Al-Nassr, termasuk Ronaldo dan Sadio Mane, mengalami malam yang sangat frustrasi di depan gawang. Mane mendapat peluang emas pertama pada menit kedelapan, namun tendangannya kurang bertenaga untuk mengalahkan kiper berusia 18 tahun, Rui Araki. Ronaldo juga membuang-buang peluang di babak pertama yang berlangsung sengit saat tekanan semakin meningkat terhadap tim Liga Pro Saudi tersebut.
Penyerang veteran asal Portugal itu menjadi kunci serangan Al-Nassr di akhir pertandingan untuk menyamakan kedudukan, tetapi ia selalu digagalkan di setiap kesempatan. Pada menit ke-86, Ronaldo tampaknya memiliki peluang emas untuk mencetak gol, namun blok heroik Genta Miura di detik-detik terakhir berhasil menghalau bola ke sudut. Itu adalah rangkaian kejadian yang menggambarkan malam di mana keberuntungan bola sama sekali tidak berpihak pada Al-Nassr.
Aksi heroik Araki berhasil menahan laju Al-Nassr
Babak kedua menjadi pertarungan antara tekanan tanpa henti dari Al-Nassr yang dihadang oleh tembok pertahanan biru-hitam. Remaja asal Jepang, Rui Araki, menampilkan penampilan gemilang di panggung kontinental, menggagalkan upaya pemain seperti Joao Felix dan Inigo Martinez melalui serangkaian penyelamatan yang tenang dan terukur. Felix nyaris menyamakan kedudukan saat tendangan kerasnya berhasil melewati kiper namun membentur tiang gawang, membuat stadion terdiam dalam keheningan yang memukau.
Seiring berjalannya waktu, Jorge Jesus beralih ke bangku cadangannya, memasukkan Kingsley Coman dan Salem Al Najdi untuk mencari peluang yang lebih tajam. Mane memaksa Araki melakukan penyelamatan lagi pada menit ke-72, sementara Mohamed Simakan melewatkan peluang emas melalui sundulan. Meskipun mengepung gawang Jepang dalam sepuluh menit terakhir, gol penyama kedudukan tidak pernah terwujud bagi tim tuan rumah.
- AFP
Kejayaan kontinental kembali ke Osaka
Bagi Gamba Osaka, kemenangan ini menandai trofi kontinental besar pertama mereka sejak keberhasilan di Liga Champions AFC pada tahun 2008. Mereka berhasil mengatasi atmosfer yang tidak bersahabat di Riyadh berkat penampilan yang didasarkan pada ketangguhan pertahanan dan serangan balik yang tajam. Meskipun klub raksasa Saudi itu telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan bintang-bintang dunia ke Timur Tengah, pada akhirnya semangat kebersamaan tim asal J-League-lah yang berhasil unggul.