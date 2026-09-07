Kekanak-kanakan dan menyedihkan

Hubungan antara para legenda sepakbola Prancis dan generasi saat ini kerap diwarnai gesekan, tetapi Dugarry membawa kritiknya terhadap Mbappe ke level baru.

Menyusul pernyataan terbaru dari penyerang Real Madrid itu mengenai keinginannya untuk meraih Bola Emas pertamanya, Dugarry mengecam sang superstar atas apa yang ia anggap sebagai kurangnya kerendahan hati dan fokus yang keliru pada statistik pribadi ketimbang kejayaan kolektif.

Mantan striker itu, yang dikenal blak-blakan, menyebut kampanye terbuka semacam itu tidak pantas dilakukan pemain dengan status seperti Mbappe.