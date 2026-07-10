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"Kekalahan telak!" - Inggris diperingatkan bahwa Erling Haaland, yang dijuluki "yang terbaik di dunia", bisa mengalahkan pasukan Thomas Tuchel di perempat final Piala Dunia
Legenda Norwegia mendukung Haaland untuk tampil gemilang
Riise meyakini Haaland adalah pemain kunci saat Norwegia bersiap menghadapi Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia yang sangat krusial. Berbicara atas nama BestBettingSites, mantan bek sayap Liverpool itu menyebut bintang Man City tersebut sebagai penyerang terbaik di dunia sepak bola dan memprediksi ia akan memimpin perjuangan Norwegia.
Legenda Norwegia ini juga mengakui bahwa ia biasanya mendukung Inggris ketika Norwegia tidak ikut serta dalam turnamen besar, setelah menghabiskan satu dekade di dunia sepak bola Inggris. Namun, kali ini, kesetiaannya sepenuhnya tertuju pada tanah airnya, karena ia berharap Norwegia dapat meraih kemenangan yang tak terlupakan atas tim asuhan Tuchel.
- Getty Images
Riise memuji Haaland sebagai penyerang terbaik di dunia
Riise memuji kualitas Haaland baik di dalam maupun di luar lapangan, dan menegaskan bahwa saat ini tidak ada penyerang tengah lain yang bisa menandingi pemain asal Norwegia itu.
"Kalau soal apa yang harus dilakukan seorang striker, ya, Erling Haaland adalah striker terbaik di dunia," katanya. "Saya suka gol-golnya, kekuatannya, dan betapa profesionalnya dia. Tapi saya juga suka cara dia bersikap sebagai manusia – dia selalu tersenyum dan menikmati permainannya.
"Dia bisa berduel dengan lawan seperti Gabriel di lapangan, tapi di saat yang sama dia sangat menghormati mereka. Dia tidak bertingkah bodoh di lapangan; dia hanya melakukan tugasnya selama pertandingan dan menunjukkan rasa hormat sepenuhnya setelahnya. Ada banyak penyerang bagus di luar sana, tapi dia adalah penyerang terbaik di dunia saat ini."
Riise juga menegaskan di mana dukungannya menjelang pertandingan Sabtu nanti. Dia menambahkan: “Saya selalu mendukung Inggris di setiap turnamen karena Norwegia belum pernah lolos ke sana. Tapi kali ini, tidak ada keraguan... Semoga kami bisa memberikan kekalahan telak kepada Inggris.”
Norwegia bermimpi meraih prestasi bersejarah
Mantan pemain timnas Norwegia itu juga mengakui bahwa harapannya telah berubah selama turnamen berlangsung dan yakin negaranya kini bisa menjuarai Piala Dunia jika mereka mengalahkan Three Lions.
"Ya, saya memang berpikir Norwegia bisa menjuarai Piala Dunia jika mereka memenangkan pertandingan ini melawan Inggris. Mengapa tidak?" kata Riise. "Sebelum Piala Dunia dimulai, saya tidak pernah berpikir kami bisa memenangkannya; saya pikir lolos ke perempat final adalah batas maksimal kami. Namun, cara mereka bermain, sikap mereka, dan cara mereka menyerang di setiap pertandingan untuk mencapai posisi mereka saat ini sungguh luar biasa.
"Ya, saya yakin kami bisa memenangkannya. Saya masih berpikir Prancis adalah favorit utama di seluruh turnamen ini dan saya tidak melihat ada tim yang bisa mengalahkan mereka saat ini, tapi kami pasti bisa menang. Kita sudah masuk delapan besar, jadi segalanya mungkin terjadi. Satu-satunya area di mana kita mungkin sedikit kurang di tahap akhir adalah lini belakang kita, karena saya tidak sepenuhnya yakin pertahanan kita cukup kuat untuk melaju hingga akhir. Namun, jika kita bisa tampil 100% sempurna dalam tiga pertandingan terakhir ini, kita bisa memenangkannya."
- Getty Images
Ujian penentu bagi Norwegia
Pertandingan perempat final Norwegia melawan Inggris bisa menjadi penentu perjalanan mereka di turnamen ini. Bagi Haaland, pertandingan ini juga menjadi kesempatan lain untuk memperkuat posisinya dalam perebutan Sepatu Emas sambil membawa negaranya melaju ke babak empat besar.
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