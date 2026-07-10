"Kekalahan telak!" - Inggris diperingatkan bahwa Erling Haaland, yang dijuluki "yang terbaik di dunia", bisa mengalahkan pasukan Thomas Tuchel di perempat final Piala Dunia

Riise memuji kualitas Haaland baik di dalam maupun di luar lapangan, dan menegaskan bahwa saat ini tidak ada penyerang tengah lain yang bisa menandingi pemain asal Norwegia itu.

"Kalau soal apa yang harus dilakukan seorang striker, ya, Erling Haaland adalah striker terbaik di dunia," katanya. "Saya suka gol-golnya, kekuatannya, dan betapa profesionalnya dia. Tapi saya juga suka cara dia bersikap sebagai manusia – dia selalu tersenyum dan menikmati permainannya.

"Dia bisa berduel dengan lawan seperti Gabriel di lapangan, tapi di saat yang sama dia sangat menghormati mereka. Dia tidak bertingkah bodoh di lapangan; dia hanya melakukan tugasnya selama pertandingan dan menunjukkan rasa hormat sepenuhnya setelahnya. Ada banyak penyerang bagus di luar sana, tapi dia adalah penyerang terbaik di dunia saat ini."

Riise juga menegaskan di mana dukungannya menjelang pertandingan Sabtu nanti. Dia menambahkan: “Saya selalu mendukung Inggris di setiap turnamen karena Norwegia belum pernah lolos ke sana. Tapi kali ini, tidak ada keraguan... Semoga kami bisa memberikan kekalahan telak kepada Inggris.”