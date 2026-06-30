Kekalahan telak di Piala Dunia akibat "skandal besar" dari VAR! Julian Nagelsmann dan timnas Jerman merasa dicurangi dalam gol penentu kemenangan melawan Paraguay

Sementara itu, Nagelsmann benar-benar tercengang mendengar keputusan tersebut, hingga ia memegangi kepalanya. Bahkan setelah tersingkir secara dramatis, kemarahannya atas kejadian itu belum juga mereda. "Ini benar-benar lelucon! Aku nggak tahu apa yang dia lihat di situ," katanya kepada Magenta, dan di ZDF ia teringat kembali pada keputusan salah yang berdampak besar pada Euro 2024 di kandang sendiri, di mana VAR tidak bertindak meskipun ada handball yang jelas dari Marc Cucurella.

"Ini situasi yang serupa. Ada pertandingan di mana kamu bisa mencetak banyak gol, dan ada pertandingan yang harus kamu menangkan dengan cara apa pun. Dan kami mungkin akan memenangkannya dengan cara apa pun," keluh Nagelsmann: "Saya baru saja menontonnya lagi: Ini bukan sekadar skandal: Ini skandal besar. Itu bahkan tidak bisa disebut pelanggaran sama sekali."

Namun, timnya mengalami kesulitan besar menghadapi pertahanan Paraguay yang gigih selama 120 menit penuh, dan tertinggal 0-1 pada babak pertama setelah gol Julio Enciso.

Kai Havertz dengan cepat menyamakan kedudukan setelah babak kedua dimulai (menit ke-54), namun skor tetap 1:1 hingga akhir waktu reguler. Di awal babak perpanjangan waktu, tim DFB kemudian gencar menyerang untuk mencetak gol keunggulan, agar tidak harus menghadapi adu penalti dengan ancaman tersingkir dini di depan mata. Gol Tah yang dianulir secara tidak adil itu pun menjadi semakin penting.

Yang tak terelakkan pun terjadi. Pertandingan berlanjut ke adu penalti, di mana tim DFB gagal mencetak setengah (!) dari enam tendangan penalti mereka dan dengan tepat tersingkir di babak 16 besar.

Ini berarti untuk ketiga kalinya berturut-turut, tim nasional gagal mencapai babak 16 besar di Piala Dunia. Dulu, mereka pernah menjadi tim yang tangguh di turnamen.