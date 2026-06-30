Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Kekalahan telak di Piala Dunia akibat "skandal besar" dari VAR! Julian Nagelsmann dan timnas Jerman merasa dicurangi dalam gol penentu kemenangan melawan Paraguay

World Cup
Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah seolah-olah mencetak gol penentu kemenangan bagi Jerman pada babak perpanjangan waktu di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan dramatis—namun kemudian VAR turun tangan.

Wasit tersebut mengarahkan Jalal Jayed ke layar monitor untuk meninjau kembali aksi perebutan bola antara bek DFB Waldemar Anton dan kiper Paraguay Orlando Gill.

Dan setelah melihat tayangan ulang tersebut, wasit asal Maroko itu membatalkan gol yang semula dianggap membuat skor menjadi 2:1 — hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann dan seluruh bangku cadangan Jerman, tetapi juga bagi mantan wasit-wasit ternama Patrick Ittrich dan Thorsten Kinhöfer.

  • Pertama-tama: Apa sebenarnya yang terjadi? Tendangan sudut dari Nathaniel Brown melayang ke tiang jauh, di mana Tah menyundulnya. Apa yang diputuskan wasit setelah intervensi VAR? Ia menilai duel yang sebenarnya wajar antara Anton dan Gill sebagai pelanggaran yang dilakukan pemain Jerman tersebut, dan karena itu membatalkan gol pada menit ke-102.

    "Hanya bisa dikatakan bahwa keputusan itu sama sekali tidak bisa dimengerti," keluh Kinhöfer sebagai pakar wasit di ZDF dan menambahkan: "Saya kehabisan kata-kata."

    Ittrich, yang juga bertugas sebagai pakar wasit untuk MagentaTV seperti Kinhöfer, menekankan: “Bagi saya, ini terlalu remeh. Tentu saja ada kontak dengan kiper. Namun, saya tidak melihat adanya dorongan, penekanan, atau penahanan.” Oleh karena itu, ini “bukan keputusan salah yang jelas. Intervensi (VAR, red.) tidak beralasan dan gol tersebut sah.”

    Perlindungan yang dulu berlaku bagi kiper di area lima meter, tempat Antons melakukan tekel, “sudah tidak ada lagi,” lanjut Ittrich. “Dia juga tidak mencengkeram lengannya, tidak mendorongnya menjauh, dan tidak menahannya.” Selain itu, ia menekankan bahwa wasit lapangan Jayed seharusnya tetap pada penilaian awalnya meskipun ada masukan dari VAR. “Bagi saya, itu keputusan yang salah,” tegas Ittrich.


    • Iklan
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann sangat marah atas intervensi VAR: "Ini benar-benar lelucon!"

    Sementara itu, Nagelsmann benar-benar tercengang mendengar keputusan tersebut, hingga ia memegangi kepalanya. Bahkan setelah tersingkir secara dramatis, kemarahannya atas kejadian itu belum juga mereda. "Ini benar-benar lelucon! Aku nggak tahu apa yang dia lihat di situ," katanya kepada Magenta, dan di ZDF ia teringat kembali pada keputusan salah yang berdampak besar pada Euro 2024 di kandang sendiri, di mana VAR tidak bertindak meskipun ada handball yang jelas dari Marc Cucurella.

    "Ini situasi yang serupa. Ada pertandingan di mana kamu bisa mencetak banyak gol, dan ada pertandingan yang harus kamu menangkan dengan cara apa pun. Dan kami mungkin akan memenangkannya dengan cara apa pun," keluh Nagelsmann: "Saya baru saja menontonnya lagi: Ini bukan sekadar skandal: Ini skandal besar. Itu bahkan tidak bisa disebut pelanggaran sama sekali."

    Namun, timnya mengalami kesulitan besar menghadapi pertahanan Paraguay yang gigih selama 120 menit penuh, dan tertinggal 0-1 pada babak pertama setelah gol Julio Enciso.

    Kai Havertz dengan cepat menyamakan kedudukan setelah babak kedua dimulai (menit ke-54), namun skor tetap 1:1 hingga akhir waktu reguler. Di awal babak perpanjangan waktu, tim DFB kemudian gencar menyerang untuk mencetak gol keunggulan, agar tidak harus menghadapi adu penalti dengan ancaman tersingkir dini di depan mata. Gol Tah yang dianulir secara tidak adil itu pun menjadi semakin penting.

    Yang tak terelakkan pun terjadi. Pertandingan berlanjut ke adu penalti, di mana tim DFB gagal mencetak setengah (!) dari enam tendangan penalti mereka dan dengan tepat tersingkir di babak 16 besar.

    Ini berarti untuk ketiga kalinya berturut-turut, tim nasional gagal mencapai babak 16 besar di Piala Dunia. Dulu, mereka pernah menjadi tim yang tangguh di turnamen.

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
TBD
TBD