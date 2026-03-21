Seperti yang diumumkan pemain berusia 27 tahun itu dalam siaran langsung Twitch di "Carterefe", ia harus menjalani operasi akibat patah tulang lengan bawahnya. Cedera tersebut dialami Osimhen saat timnya mengalami kekalahan telak 0-4 dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool FC.
Kekalahan telak di Liga Champions melawan Liverpool berujung pada konsekuensi yang pahit! Pemain bintang Galatasaray Istanbul berikutnya harus menjalani operasi
Mantan pemain Wolfsburg itu juga langsung memberikan perkiraan mengenai lamanya masa pemulihannya. "Saya akan absen selama lima hingga enam minggu," katanya. Dengan demikian, ia juga akan absen dalam derby Istanbul yang penting melawan Fenerbahçe pada 26 April. Saat ini, kedua tim terpaut empat poin di klasemen Süper Lig, namun pemuncak klasemen Gala telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.
Osimhen sudah mengalami cedera pada awal pertandingan melawan Liverpool, namun tetap bertahan hingga jeda babak pertama. Noa Lang masuk menggantikannya, namun ia pun mengalami luka sayatan dalam di jempolnya dan harus menjalani operasi di Inggris.
Osimhen adalah jaminan masa depan Galatasaray
Absennya Osimhen selama berminggu-minggu merupakan pukulan telak bagi Galatasaray Istanbul. Penyerang yang telah mencetak 19 gol dalam 29 pertandingan resmi ini merupakan andalan utama The Lions. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, setelah ia pindah secara permanen dari SSC Napoli ke klub Turki tersebut pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 75 juta euro.
Pelatih Okan Buruk memiliki dua pemain yang bisa menggantikan Osimhen di lini depan, yaitu Mauro Icardi (17 kontribusi gol) dan Baris Yilmaz (24).
Sementara itu, Osimhen, yang selalu mengenakan masker karena cedera wajah yang parah, tidak menyerah akibat cedera tersebut. "Situasi seperti ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya pernah mengalami hal yang lebih parah: Di wajah saya masih ada sekitar 18 sekrup dari operasi sebelumnya, dan saya bahkan tidak bisa makan dengan normal di sisi kanan. Cedera ini hanyalah hal kecil dibandingkan dengan apa yang telah saya alami," katanya.
Victor Osimhen: Data Kinerja dan Statistik di Galatasaray Istanbul
Permainan 70 Gol 56 Assist 15