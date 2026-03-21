Absennya Osimhen selama berminggu-minggu merupakan pukulan telak bagi Galatasaray Istanbul. Penyerang yang telah mencetak 19 gol dalam 29 pertandingan resmi ini merupakan andalan utama The Lions. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, setelah ia pindah secara permanen dari SSC Napoli ke klub Turki tersebut pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 75 juta euro.

Pelatih Okan Buruk memiliki dua pemain yang bisa menggantikan Osimhen di lini depan, yaitu Mauro Icardi (17 kontribusi gol) dan Baris Yilmaz (24).

Sementara itu, Osimhen, yang selalu mengenakan masker karena cedera wajah yang parah, tidak menyerah akibat cedera tersebut. "Situasi seperti ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya pernah mengalami hal yang lebih parah: Di wajah saya masih ada sekitar 18 sekrup dari operasi sebelumnya, dan saya bahkan tidak bisa makan dengan normal di sisi kanan. Cedera ini hanyalah hal kecil dibandingkan dengan apa yang telah saya alami," katanya.