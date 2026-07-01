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Kekalahan Leicester justru menjadi berkah bagi USWNT! Gary Lineker mengungkapkan bahwa saran Emma Hayes diabaikan saat ia mendesak klub EFL tersebut untuk melakukan penunjukan manajer yang bersejarah
Usulan berani Lineker untuk The Foxes
Dalam podcast-nya, *The Rest is Football*, Lineker menceritakan percakapan yang ia lakukan dengan Susan Whelan, yang saat itu menjabat sebagai CEO Leicester City. Setelah klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada 2023, mantan bintang timnas Inggris itu melihat peluang bagi The Foxes untuk menjadi pelopor dalam kepelatihan modern dengan mendatangkan Hayes, yang saat itu masih mendominasi Liga Super Wanita bersama Chelsea.
Lineker menjelaskan alasan di balik rekomendasinya, dengan mengatakan langsung kepada Hayes—yang kini menjadi pelatih kepala timnas wanita AS (USWNT)—selama episode tersebut: “Ketika Leicester terdegradasi untuk pertama kalinya, saya menelepon Susan Whelan, yang saat itu menjabat sebagai CEO Leicester—sayangnya, dia sudah tidak di sana lagi—dan saya meneleponnya untuk mengatakan, ‘Saya pikir Anda harus memilih Emma sebagai pelatih Leicester City’. Dan saya menambahkan, 'Menurut saya ada banyak alasan. Pertama: jelas, dia adalah pelatih yang brilian – jadi ini bukan sekadar aksi publisitas belaka' – meskipun dari segi humas, saya rasa itu akan menjadi hal yang luar biasa: manajer wanita pertama yang memimpin tim pria profesional di negara kita. Dan saya rasa kami [Leicester] memiliki para pemain yang akan bisa Anda tangani dengan sangat baik."
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Penolakan dari pihak pemilik menghambat langkah tersebut
Meskipun mendapat dukungan antusias dari Lineker, usulan tersebut kabarnya disambut dengan keraguan oleh petinggi klub. Menurut Lineker, Whelan secara pribadi terbuka terhadap gagasan tersebut, namun ia mengakui bahwa para pengambil keputusan di King Power Stadium belum siap untuk mengambil langkah revolusioner semacam itu dalam dunia sepak bola Inggris.
Menceritakan tanggapan yang diterimanya, Lineker menyatakan: "Dan dia berkata, 'Menurutku itu ide yang sangat bagus... tapi aku belum yakin para pemilik klub sudah siap untuk mengambil langkah itu.' Jadi, aku hanya ingin tahu apakah kamu tertarik dengan hal itu – tapi sejujurnya, itulah kenyataannya."
Hayes menanggapi hambatan di tingkat manajemen
Hayes menanggapi pengakuan Lineker dengan bijak sambil menyoroti masalah-masalah sistemik yang menghalangi perempuan untuk menembus dunia sepak bola profesional pria. Pelatih berusia 49 tahun itu, yang pernah meraih tujuh gelar WSL bersama Chelsea, menegaskan bahwa pembicaraan perlu dialihkan dari para kandidat ke pihak pemberi kerja.
Menanggapi Lineker, Hayes berkata: "Tahukah Anda, saya menghargai apa yang Anda katakan, tetapi manajer sering ditanyai pertanyaan ini – kami lah yang harus menghadapi hal itu dalam konferensi pers. Dan saya selalu berkata, 'Anda bertanya kepada orang yang salah'. Kamu harus bertanya kepada pemilik klub sepak bola mengapa mereka tidak melakukan hal-hal tersebut." Dia sebelumnya telah menyoroti ketimpangan di bidang lain, dengan menyatakan, "Kamu bisa menemukan pilot perempuan, dokter perempuan, pengacara perempuan, bankir perempuan, tapi kamu tidak bisa menemukan pelatih perempuan yang bekerja di dunia sepak bola pria, memimpin para pemain pria. Hal ini hanya menunjukkan betapa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan."
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Kemunduran Leicester dan kesuksesan Hayes di AS
Sementara Leicester City telah mengalami masa-masa sulit sejak panggilan telepon Lineker—yang berujung pada musim 2025-26 yang bencana hingga mereka terdegradasi ke League One—Hayes justru menikmati awal yang gemilang dalam masa jabatannya bersama USWNT. Ia membawa tim tersebut meraih medali emas Olimpiade di Paris pada musim panas 2024 dan dianugerahi gelar pelatih terbaik dalam sepak bola wanita melalui Johan Cruyff Trophy edisi perdana. The Foxes baru-baru ini menunjuk Russell Martin untuk menstabilkan tim di divisi ketiga, dan mereka harus menempuh jalan yang sulit dalam proses pembangunan kembali tim dari League One.