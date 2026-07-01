Kekalahan Leicester justru menjadi berkah bagi USWNT! Gary Lineker mengungkapkan bahwa saran Emma Hayes diabaikan saat ia mendesak klub EFL tersebut untuk melakukan penunjukan manajer yang bersejarah

Dalam podcast-nya, *The Rest is Football*, Lineker menceritakan percakapan yang ia lakukan dengan Susan Whelan, yang saat itu menjabat sebagai CEO Leicester City. Setelah klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada 2023, mantan bintang timnas Inggris itu melihat peluang bagi The Foxes untuk menjadi pelopor dalam kepelatihan modern dengan mendatangkan Hayes, yang saat itu masih mendominasi Liga Super Wanita bersama Chelsea.

Lineker menjelaskan alasan di balik rekomendasinya, dengan mengatakan langsung kepada Hayes—yang kini menjadi pelatih kepala timnas wanita AS (USWNT)—selama episode tersebut: “Ketika Leicester terdegradasi untuk pertama kalinya, saya menelepon Susan Whelan, yang saat itu menjabat sebagai CEO Leicester—sayangnya, dia sudah tidak di sana lagi—dan saya meneleponnya untuk mengatakan, ‘Saya pikir Anda harus memilih Emma sebagai pelatih Leicester City’. Dan saya menambahkan, 'Menurut saya ada banyak alasan. Pertama: jelas, dia adalah pelatih yang brilian – jadi ini bukan sekadar aksi publisitas belaka' – meskipun dari segi humas, saya rasa itu akan menjadi hal yang luar biasa: manajer wanita pertama yang memimpin tim pria profesional di negara kita. Dan saya rasa kami [Leicester] memiliki para pemain yang akan bisa Anda tangani dengan sangat baik."