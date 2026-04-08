Kekalahan langsung setelah kembali! Tahun penuh cobaan bagi mantan bintang BVB ini sepertinya tak kunjung berakhir

Rosenior belum dapat memastikan berapa lama mantan pemain sayap Dortmund itu akan absen akibat cedera terbarunya. Kondisi Gittens akan dievaluasi setiap hari. Satu hal yang sudah jelas: Tahun penuh cobaan bagi pemain berusia 21 tahun ini, yang baru saja pindah dari BVB ke The Blues pada musim panas lalu dengan nilai transfer 56 juta euro, sepertinya belum akan berakhir.

Gittens telah absen dalam 16 pertandingan resmi Chelsea karena cedera, termasuk 13 pertandingan berturut-turut. Penampilannya terakhir terjadi pada 31 Januari. Saat itu, ia mengalami nyeri di paha.

"Sampai saat ini saya belum lama bekerja dengannya, tetapi saya mengetahui perjalanan kariernya dan tahu betapa luar biasanya dia sebagai pemain. Kami akan sangat merindukannya," kata Rosenior, yang menggantikan Maresca pada Januari lalu. Baru saja Gittens kembali ke skuad, kemunduran baru pun terjadi.