"Jamie Gittens sudah kembali," kata Liam Rosenior pada Jumat lalu. Namun, hanya sehari kemudian, setelah menjalani sesi latihan dan pertandingan piala melawan Port Vale (7-0), pelatih Chelsea FC itu harus mengakui: "Sayangnya, Jamie tampaknya mengalami cedera paha lagi saat latihan kemarin. Kami harus memeriksanya untuk memastikan. Ini sungguh disayangkan baginya. Saya rasa ini sudah ketiga kalinya hal ini menimpanya."
Diterjemahkan oleh
Kekalahan langsung setelah kembali! Tahun penuh cobaan bagi mantan bintang BVB ini sepertinya tak kunjung berakhir
Rosenior belum dapat memastikan berapa lama mantan pemain sayap Dortmund itu akan absen akibat cedera terbarunya. Kondisi Gittens akan dievaluasi setiap hari. Satu hal yang sudah jelas: Tahun penuh cobaan bagi pemain berusia 21 tahun ini, yang baru saja pindah dari BVB ke The Blues pada musim panas lalu dengan nilai transfer 56 juta euro, sepertinya belum akan berakhir.
Gittens telah absen dalam 16 pertandingan resmi Chelsea karena cedera, termasuk 13 pertandingan berturut-turut. Penampilannya terakhir terjadi pada 31 Januari. Saat itu, ia mengalami nyeri di paha.
"Sampai saat ini saya belum lama bekerja dengannya, tetapi saya mengetahui perjalanan kariernya dan tahu betapa luar biasanya dia sebagai pemain. Kami akan sangat merindukannya," kata Rosenior, yang menggantikan Maresca pada Januari lalu. Baru saja Gittens kembali ke skuad, kemunduran baru pun terjadi.
- Getty Images Sport
Jamie Gittens belum mencetak gol di liga maupun Liga Champions
Namun, sama sekali tidak bisa dikatakan bahwa segalanya berjalan ideal bagi pemain sayap cepat ini sebelumnya. Justru sebaliknya: Di bawah asuhan pendahulu Roseniors, Enzo Maresca, Gittens bukanlah pemain inti. Ketika ia diturunkan, penampilannya biasanya sangat biasa-biasa saja, meskipun sesekali kemampuannya sempat bersinar.
Namun, orang-orang mengharapkan lebih dari Gittens, dan tentu saja dia sendiri juga mengharapkan lebih pada tahun pertamanya setelah kembali ke tanah air. Catatan Gittens sangat minim: sejauh ini dia telah bermain dalam 27 pertandingan, namun hanya 12 kali masuk dalam starting eleven. Rata-rata waktu bermainnya adalah 40 menit. Dia hanya dua kali bermain penuh selama 90 menit, terakhir kali pada bulan November.
Yang lebih parah lagi bagi seorang pemain serang: Gittens baru mencetak satu gol, sementara ia telah memberikan lima assist. Di Liga Premier dan Liga Champions, ia masih belum mencetak gol setelah 23 penampilan.
- Getty Images Sport
Jamie Gittens sangat merindukan ritme itu
Selain catatan statistiknya, hal yang paling kurang dari Gittens adalah ritme permainan. Selama berbulan-bulan ini, ia tak pernah menemukannya, meskipun pada musim gugur lalu sempat terlihat seolah-olah ia berhasil memasuki fase yang cukup stabil. Saat ia mencetak satu-satunya golnya sejauh ini melawan Wolverhampton di Piala FA serta dalam kemenangan 5-1 di Liga Champions melawan Ajax Amsterdam, Gittens dinobatkan sebagai Man of the Match.
Dengan demikian, bulan-bulan sulit baginya terus berlanjut setelah penampilannya yang menonjol di Dortmund. Sebagai pengingat: Meskipun Gittens masih termasuk di antara pemain terbaik di BVB di bawah asuhan Nuri Sahin dan mencetak sembilan gol serta lima assist pada paruh pertama musim lalu, performanya kemudian merosot tajam di bawah asuhan Niko Kovac.
- Getty
Jamie Gittens hanya menjadi pemain cadangan pada fase akhir kariernya di BVB
Dalam perebutan posisi keempat Liga Champions, Gittens tidak lagi memainkan peran penting. Pada bulan-bulan terakhirnya di Borussia, ia pun diturunkan statusnya menjadi pemain cadangan, sebagian karena perubahan formasi Kovac menjadi tiga bek serta penghapusan pemain-pemain yang mengandalkan duel satu lawan satu. Kini, episode pahit berikutnya pun terjadi di Chelsea.
Pada akhirnya, Gittens disarankan untuk melupakan musim ini dan memulai kembali bersama seluruh klub pada musim panas nanti. Jika membaca pernyataan Roseniors tentang dirinya secara mendalam, ada kemungkinan besar bahwa Gittens memiliki prospek yang lebih baik di bawah asuhan pelatih asal Inggris itu daripada saat masih bersama Maresca.
Namun, hal itu hanya berlaku jika ototnya tidak kembali bermasalah.
Jamie Gittens: Statistik penampilan di Chelsea FC
Pertandingan resmi Gol Assist 27 1 5