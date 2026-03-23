Kekalahan Arsenal di final Carabao Cup sudah bisa diprediksi sejak berminggu-minggu lalu! Ada yang menang dan ada yang kalah: The Gunners mendapat peringatan keras bahwa mereka harus meningkatkan performa, sementara Pep Guardiola dan Man City kembali menemukan performa terbaiknya menjelang fase krusial musim ini

Sebuah kesalahan yang dilakukan Kepa Arrizabalaga memungkinkan O’Reilly memecah kebuntuan, dan sejak saat itu, City tak pernah terlihat akan melepaskan trofi yang kini telah mereka raih sebanyak sembilan kali, dengan Guardiola sendiri menyumbang lima di antaranya. Hanya Liverpool yang lebih sering menjuarai kompetisi ini, dengan 10 gelar.
City menampilkan performa terbaik mereka musim ini, namun penampilan tersebut adalah sesuatu yang harus ditonton ulang oleh Arsenal dan Arteta dengan rasa kecewa jika mereka ingin belajar dari kesalahan dan memastikan musim ini tidak akan diwarnai oleh kegagalan.
Persaingan modern antara City dan Arsenal berarti final ini selalu akan dibalut dengan narasi. Memang, ini adalah pertunjukan yang memenuhi ekspektasi tersebut.
GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Wembley...