Kekalahan Arsenal di final Carabao Cup sudah bisa diprediksi sejak berminggu-minggu lalu! Ada yang menang dan ada yang kalah: The Gunners mendapat peringatan keras bahwa mereka harus meningkatkan performa, sementara Pep Guardiola dan Man City kembali menemukan performa terbaiknya menjelang fase krusial musim ini

Sebelum pertandingan dimulai, para penggemar City mengibarkan spanduk tifo sebagai penghormatan kepada Dennis Tueart, pahlawan final Piala Liga 1976 mereka, yang mencetak gol tendangan salto yang luar biasa untuk merebut kemenangan atas Newcastle dan dijuluki sebagai 'Raja Para Geordies'. Itu terbukti menjadi trofi terakhir yang dimenangkan City selama 35 tahun, kutukan yang dipecahkan oleh Yaya Toure di Wembley pada 2011. Namun pada 2026, pria yang membuat hari City menjadi istimewa adalah salah satu pemain mereka sendiri.

Nico O'Reilly dibesarkan di Collyhurst, utara Manchester, dan mendukung City bersama ibunya dan saudarinya. Ia memiliki '0161', kode telepon Manchester, yang ditato di lengan atasnya. Ia bahkan menolak kesempatan untuk bermain bagi Manchester United setelah direkrut oleh mereka saat masih anak-anak.

Munculnya O'Reilly dari akademi ke tim utama adalah salah satu dari sedikit kisah yang membanggakan musim lalu bagi City, dan ia terus membawa kabar baik lainnya. Rentetan golnya baru-baru ini dibantu oleh posisinya di lini tengah, namun meskipun kembali ditempatkan sebagai bek kiri di Wembley, ia bermain seolah-olah ia adalah Toure dalam performa terbaiknya dan bahkan memberikan pelajaran mencetak gol kepada Erling Haaland. O'Reilly menunjukkan hasrat yang nyata untuk mengejar bola liar setelah Kepa menjatuhkannya untuk gol pembuka, lalu melesat ke kotak penalti untuk menyundul umpan silang Matheus Nunes kurang dari empat menit kemudian.

Hal itu menjadi puncak akhir pekan yang luar biasa bagi pemain muda ini, yang masuk dalam skuad Inggris pada hari Jumat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada hari Sabtu. Dan pada hari Minggu, ia bergabung dengan Tueart di jajaran pahlawan City di Wembley.