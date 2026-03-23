Winners and losers Carabao Cup final
Richard Martin

Kekalahan Arsenal di final Carabao Cup sudah bisa diprediksi sejak berminggu-minggu lalu! Ada yang menang dan ada yang kalah: The Gunners mendapat peringatan keras bahwa mereka harus meningkatkan performa, sementara Pep Guardiola dan Man City kembali menemukan performa terbaiknya menjelang fase krusial musim ini

Manchester City mengalahkan Arsenal dalam final pertama musim sepak bola Inggris, dengan Pep Guardiola mengungguli mantan anak didiknya, Mikel Arteta, untuk merebut trofi Carabao Cup di Wembley pada hari Minggu. Pertandingan ini ditentukan oleh dua gol di babak kedua yang dicetak oleh Nico O’Reilly, yang dua kali menyelinap ke kotak penalti The Gunners tanpa pengawalan yang berarti untuk mencetak gol dari dua umpan silang yang hampir identik.

Sebuah kesalahan yang dilakukan Kepa Arrizabalaga memungkinkan O’Reilly memecah kebuntuan, dan sejak saat itu, City tak pernah terlihat akan melepaskan trofi yang kini telah mereka raih sebanyak sembilan kali, dengan Guardiola sendiri menyumbang lima di antaranya. Hanya Liverpool yang lebih sering menjuarai kompetisi ini, dengan 10 gelar.

City menampilkan performa terbaik mereka musim ini, namun penampilan tersebut adalah sesuatu yang harus ditonton ulang oleh Arsenal dan Arteta dengan rasa kecewa jika mereka ingin belajar dari kesalahan dan memastikan musim ini tidak akan diwarnai oleh kegagalan.

Persaingan modern antara City dan Arsenal berarti final ini selalu akan dibalut dengan narasi. Memang, ini adalah pertunjukan yang memenuhi ekspektasi tersebut.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Wembley...

    PEMENANG: Nico O'Reilly

    Sebelum pertandingan dimulai, para penggemar City mengibarkan spanduk tifo sebagai penghormatan kepada Dennis Tueart, pahlawan final Piala Liga 1976 mereka, yang mencetak gol tendangan salto yang luar biasa untuk merebut kemenangan atas Newcastle dan dijuluki sebagai 'Raja Para Geordies'. Itu terbukti menjadi trofi terakhir yang dimenangkan City selama 35 tahun, kutukan yang dipecahkan oleh Yaya Toure di Wembley pada 2011. Namun pada 2026, pria yang membuat hari City menjadi istimewa adalah salah satu pemain mereka sendiri.

    Nico O'Reilly dibesarkan di Collyhurst, utara Manchester, dan mendukung City bersama ibunya dan saudarinya. Ia memiliki '0161', kode telepon Manchester, yang ditato di lengan atasnya. Ia bahkan menolak kesempatan untuk bermain bagi Manchester United setelah direkrut oleh mereka saat masih anak-anak.

    Munculnya O'Reilly dari akademi ke tim utama adalah salah satu dari sedikit kisah yang membanggakan musim lalu bagi City, dan ia terus membawa kabar baik lainnya. Rentetan golnya baru-baru ini dibantu oleh posisinya di lini tengah, namun meskipun kembali ditempatkan sebagai bek kiri di Wembley, ia bermain seolah-olah ia adalah Toure dalam performa terbaiknya dan bahkan memberikan pelajaran mencetak gol kepada Erling Haaland. O'Reilly menunjukkan hasrat yang nyata untuk mengejar bola liar setelah Kepa menjatuhkannya untuk gol pembuka, lalu melesat ke kotak penalti untuk menyundul umpan silang Matheus Nunes kurang dari empat menit kemudian. 

    Hal itu menjadi puncak akhir pekan yang luar biasa bagi pemain muda ini, yang masuk dalam skuad Inggris pada hari Jumat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada hari Sabtu. Dan pada hari Minggu, ia bergabung dengan Tueart di jajaran pahlawan City di Wembley.

    LOSER: Kepa Arrizabalaga

    Ada sejarah panjang dan penuh lika-liku antara Carabao Cup dan Kepa Arrizabalaga, yang pernah tampil di dua final sebelumnya bersama Chelsea. Pada 2019, ia menolak diganti saat babak perpanjangan waktu sudah memasuki menit-menit akhir setelah tampaknya mengalami cedera, dan The Blues akhirnya kalah dari City melalui adu penalti. Tiga tahun kemudian, ia dimasukkan dari bangku cadangan khusus untuk adu penalti, tetapi kebobolan 11 tendangan penalti dari pemain Liverpool sebelum tendangannya sendiri melambung tinggi.

    Ketika kabar susunan pemain bocor pada Sabtu bahwa Kepa akan menjadi starter di final ini untuk Arsenal, rasanya hanya ada dua kemungkinan hasil. Entah ia akhirnya akan mendapatkan penebusan di final Carabao Cup setelah bertahun-tahun, atau bab bencana lain akan ditambahkan ke dalam buku cerita.

    Dan, ya, ternyata yang terjadi adalah yang terakhir. Ia bermain-main dengan bahaya di awal babak kedua saat ia melanggar Jeremy Doku di luar kotak penalti, salah mengantisipasi umpan panjang yang melintas di atas barisan belakang Arsenal, dan para pendukung Arsenal pasti berharap momen itu sudah berlalu.

    Sebaliknya, ia gagal mengantisipasi umpan silang lurus dari Rayan Cherki yang tidak terlalu berbahaya, sehingga memungkinkan O’Reilly masuk dengan santai ke tiang belakang dan mencetak gol pembuka. Arsenal tidak pernah pulih dari pukulan itu dan Kepa pasti tidak akan pernah bermain di final Carabao Cup lagi; ini adalah entri terakhir dalam buku harian pribadinya yang penuh dengan kesialan.

    WINNER: Pep Guardiola

    Pep Guardiola tak pernah lama terpuruk. Ia mengalami bulan Maret yang mengecewakan, dengan hasil imbang yang sangat mengecewakan melawan Nottingham Forest dan West Ham yang justru memberi momentum bagi Arsenal dalam perebutan gelar, serta dua kekalahan dari Real Madrid, musuh bebuyutannya di Liga Champions. Namun, ia bangkit kembali dengan mengungguli mantan anak didiknya dan mengarahkan timnya menuju kemenangan atas rival terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam prosesnya, ia menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang memenangkan Piala Liga sebanyak lima kali. Banyak manajer papan atas yang dituduh meremehkan kompetisi ini, tetapi Guardiola justru berlawanan dengan tren tersebut, dengan menganggapnya sangat serius. 

    Ia mengalami kemunduran sebelum kick-off ketika Ruben Dias dinyatakan tidak bisa bermain, tetapi timnya hampir tidak merasakan absennya sang pemain. Guardiola membuat pilihan yang tepat, mulai dari tetap mempertahankan James Trafford sebagai kiper piala, memainkan Doku dan Antoine Semenyo bersama-sama meskipun hal itu tidak berhasil melawan Madrid, hingga tidak menunjukkan sentimen kepada Phil Foden dan hanya memasukkannya pada menit ke-90.

    PEMENANG: Mikel Arteta

    Inilah kesempatan Arteta. Kesempatan baginya untuk membungkam semua pihak yang meragukannya dan timnya, kesempatan untuk mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung hampir enam tahun, kesempatan untuk akhirnya merebut gelar dari mentor dan mantan bosnya, Guardiola.

    Kesempatan itu terlewatkan. Arsenal begitu tidak mengancam dalam final ini sehingga bahkan tidak ada momen yang tepat di lapangan untuk membandingkannya.

    Hasil seperti ini, sebuah pertandingan besar yang berantakan, sudah bisa diprediksi. Terlalu banyak penampilan Arsenal pada 2026 yang membuat mereka merangkak melewati garis finis, padahal dengan kedalaman skuad mereka dibandingkan rival-rivalnya, mereka seharusnya berlari kencang melewatinya. Jika City lebih dekat dengan Arsenal di klasemen Premier League, tidak akan ada perdebatan mengenai gaya dan filosofi Arteta, melainkan apakah tim ini bermain di level maksimalnya meskipun hasilnya menguntungkan mereka.

    The Gunners tampil tumpul sepanjang sebagian besar pertandingan final dan Arteta tidak banyak berbuat untuk mengubahnya. Dia mempersiapkan dua pemain pengganti pertamanya - Noni Madueke dan Riccardo Calafiori - saat Arsenal tertinggal satu gol, tetapi mereka baru dimasukkan saat City telah mencetak gol kedua. Pasukan Guardiola mendominasi awal babak kedua untuk merebut kendali penuh atas final yang seharusnya bisa mereka raih.

    PEMENANG: Hugo Viana

    Ini adalah trofi pertama yang diraih City di era Guardiola tanpa kehadiran direktur olahraga Txiki Begiristain. Namun, penggantinya, Hugo Viana, pasti merasakan kepuasan yang luar biasa saat menyaksikan dua pemain barunya, Semenyo dan Cherki, mendominasi pertandingan, sementara Trafford juga menunjukkan performa gemilang. 

    Viana telah diberi dana yang cukup besar, menghabiskan £260 juta selama bursa transfer musim panas dan musim dingin, namun hampir semua rekrutan barunya berhasil, kecuali Tijjani Reijnders.

    Dalam hal nilai uang, sulit mengalahkan Cherki, yang menjadi rekrutan hebat seharga £34 juta, sama dengan harga yang dibayarkan Manchester United untuk Joshua Zirkzee setahun sebelumnya. Cherki dikenal karena gaya bermainnya yang cerdik, dan Guardiola terlihat menggelengkan kepala saat ia mulai menggoda Arsenal dengan tendangan-tendangan akrobatik selama pertandingan. Namun, kerja keras dan kecerdikannya lah yang menonjol di sini. Sementara itu, Semenyo menjadi duri dalam daging bagi Piero Hincapie, dengan kecepatan dan kekuatannya juga membantu menetralkan Arsenal. 

    Satu hal yang bisa dikritik dari Viana dan rekan-rekannya adalah meninggalkan Trafford dalam keadaan terlantar dengan merekrut Gianluigi Donnarumma di akhir bursa transfer, tetapi kiper tersebut menikmati hari yang luar biasa di sini. Tiga penyelamatan beruntunnya di awal pertandingan, yang sangat kontras dengan penampilan ceroboh Kepa, membenarkan keputusan untuk merekrut dua kiper berkualitas musim panas lalu.

    PEMENANG: 'The Quadruple'

    Banyak tim Inggris yang berhasil bertahan hingga Februari dan Maret dalam satu musim di keempat kompetisi. Tak satu pun yang pernah berhasil memenangkan keempatnya.

    Arsenal adalah tim terbaru yang mencoba menaklukkan tantangan ini dan gagal. Arteta dan direktur olahraga Andrea Berta telah membangun skuad yang mampu mencapai tahap ini dalam sebuah musim, menjadi favorit di empat kompetisi tanpa kehabisan tenaga, namun jika mereka tidak bisa melewati rintangan yang hampir legendaris ini, apakah ada yang bisa?

    Arteta sebenarnya memberikan jawaban bijak yang meramalkan final ini beberapa minggu lalu ketika ditanya seberapa sulitnya memenangkan quadruple: "Apakah itu pernah dilakukan? Itulah seberapa sulitnya. Mari kita jalani pertandingan demi pertandingan, mari kita coba raih hak untuk terus berada di sana hingga tahap terakhir setiap kompetisi, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi."

    PEMENANG: James Trafford

    Trafford baru-baru ini mengakui bahwa ia sama sekali tidak diberi tahu mengenai keputusan klub untuk merekrut Donnarumma dua bulan setelah memboyongnya kembali dari Burnley, dan membuka kemungkinan untuk hengkang pada musim panas demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, ia berjanji akan terus berjuang.

    "Saya tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi sudah terjadi, jadi saya hanya bisa menerimanya," katanya. "Sudah terjadi, jadi saya bekerja sangat keras setiap hari dan melihat apa yang akan terjadi, memberikan yang terbaik."

    Yang terjadi adalah Trafford mendapat kesempatan bermain di final di Wembley, dan ia menonjol dengan serangkaian penyelamatan untuk menggagalkan upaya Kai Havertz dan Bukayo Saka dalam satu aksi gila. Ia tetap waspada di babak kedua meski City mendominasi, dan menjaga gawang tetap bersih dengan melakukan penyelamatan ekstra untuk menggagalkan Riccardo Calafiori.

    "Momen ini sangat berarti bagi saya," kata Trafford. "Empat atau lima tahun lalu ketika mereka mengalahkan Spurs untuk memenangkannya, saya pikir saya adalah pilihan keempat atau kelima, dan saya selalu membayangkan bahwa suatu hari nanti saya akan memenangkannya."

    PEMENANG: Keyakinan diri Arsenal

    Sepertiga terakhir musim biasanya menjadi saat di mana Arsenal versi ini mulai terpuruk. Mereka membuang peluang lolos ke Liga Champions pada musim 2021-22. Setahun kemudian, mereka memecahkan rekor sebagai tim yang paling lama berada di puncak klasemen Liga Premier tanpa pernah memenangkannya. Mereka mencatatkan 16 kemenangan dari 18 pertandingan terakhir mereka pada musim 2023-24, namun hasil imbang 0-0 di kandang City lah yang paling diingat dari rangkaian pertandingan tersebut.

    Rodri mempertanyakan mentalitas Arsenal di akhir musim itu: “Ketika mereka datang ke sini, mereka menghadapi kami di Etihad, saya melihat mereka dan berkata: 'Ah, orang-orang ini, mereka tidak ingin mengalahkan kami, mereka hanya ingin hasil imbang'. Dan mentalitas seperti itu, saya rasa kami tidak akan melakukannya dengan cara yang sama. Dan kami berhasil mengalahkan mereka. Pada akhirnya, jika Anda memberi kami satu poin, kami akan memenangkan tujuh atau delapan pertandingan terakhir meskipun itu sangat sulit. Jadi, menurut saya, ini semua bermuara pada mentalitas.”

    Ini adalah pertama kalinya final Piala Liga diperebutkan oleh dua tim teratas dalam piramida sepak bola, namun tim yang berada di posisi pertama justru tampak mengalami semacam sindrom penipu.