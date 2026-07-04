Kekacauan total saat keputusan akhir diambil terkait waktu kick-off pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Inggris dan Meksiko, setelah FIFA secara dramatis mengubah keputusannya

Sumber-sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa kabar mengenai usulan perubahan jadwal tersebut membuat para pejabat Inggris dan Meksiko sangat marah, sementara The Athletic menambahkan bahwa kekhawatiran terkait cuaca hanyalah masalah sekunder meskipun pakar Aaron Mentkowski memprediksi cuaca akan seperti hari musim panas pada umumnya.

Meskipun para pemimpin eksekutif secara pribadi merasa geram atas gangguan mendadak ini, para pemain tetap fokus pada tugas mereka di lapangan saat ini. Marcus Rashford menyatakan: "Menurut saya, bagi kami cara mempersiapkan diri untuk pertandingan tetap sama. Harus tetap sama. Ini memang tidak ideal."

Morgan Rogers menambahkan: "Kami akan siap terlepas dari waktunya. Kami menantikannya apa pun waktunya."

Manajer Meksiko, Javier Aguirre, menyatakan: "Kami harus mengubah segalanya. Bukan berarti [persiapan Meksiko] benar-benar hancur, tapi hampir, karena kami harus mengorbankan enam jam yang sudah kami rencanakan. Jelas kami akan mematuhi FIFA. Saya sama sekali tidak menyukainya, begitu pula para pemain saya. Mereka bahkan tidak meminta pendapat saya. FIFA yang mengatur, FIFA yang memutuskan, dan saya mematuhinya. Kami beradaptasi, tidak ada alasan, dan kami harus bermain serta menang."