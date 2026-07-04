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Kekacauan total saat keputusan akhir diambil terkait waktu kick-off pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Inggris dan Meksiko, setelah FIFA secara dramatis mengubah keputusannya
Badan pengelola membatalkan penundaan
Pertandingan sistem gugur Inggris melawan Meksiko yang sangat dinantikan akan tetap berlangsung sesuai jadwal semula pada pukul 18.00 waktu setempat (01.00 BST pada hari Senin) setelah adanya perubahan mendadak dari pihak penyelenggara. Kepanikan logistik yang parah meletus ketika panitia turnamen mengusulkan untuk memajukan jadwal pertandingan enam jam menjadi tengah hari (pukul 19.00 BST). Meskipun laporan awal yang dikutip oleh BBC Sport menyebutkan bahwa perkiraan badai petir yang akan datang menjadi pemicu perubahan tersebut, laporan selanjutnya dariThe Athletic mengungkapkan bahwa kekhawatiran serius terkait keselamatan dan keamanan penonton sebenarnya menjadi faktor utama di balik pembahasan tersebut.
- Getty Images Sport
Tim-tim tersebut mengabaikan gangguan sementara tersebut
Sumber-sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa kabar mengenai usulan perubahan jadwal tersebut membuat para pejabat Inggris dan Meksiko sangat marah, sementara The Athletic menambahkan bahwa kekhawatiran terkait cuaca hanyalah masalah sekunder meskipun pakar Aaron Mentkowski memprediksi cuaca akan seperti hari musim panas pada umumnya.
Meskipun para pemimpin eksekutif secara pribadi merasa geram atas gangguan mendadak ini, para pemain tetap fokus pada tugas mereka di lapangan saat ini. Marcus Rashford menyatakan: "Menurut saya, bagi kami cara mempersiapkan diri untuk pertandingan tetap sama. Harus tetap sama. Ini memang tidak ideal."
Morgan Rogers menambahkan: "Kami akan siap terlepas dari waktunya. Kami menantikannya apa pun waktunya."
Manajer Meksiko, Javier Aguirre, menyatakan: "Kami harus mengubah segalanya. Bukan berarti [persiapan Meksiko] benar-benar hancur, tapi hampir, karena kami harus mengorbankan enam jam yang sudah kami rencanakan. Jelas kami akan mematuhi FIFA. Saya sama sekali tidak menyukainya, begitu pula para pemain saya. Mereka bahkan tidak meminta pendapat saya. FIFA yang mengatur, FIFA yang memutuskan, dan saya mematuhinya. Kami beradaptasi, tidak ada alasan, dan kami harus bermain serta menang."
Kondisi yang tidak menguntungkan mengancam penyelenggaraan turnamen
Kondisi cuaca ekstrem dan ketinggian yang tinggi terus membayangi ajang bergengsi yang diselenggarakan bersama ini di seluruh Amerika Utara. Memang, jeda hidrasi wajib telah diberlakukan sepanjang Piala Dunia, yang memicu kecaman luas dari para pemain, pelatih, dan suporter. Adapun untuk pertandingan babak 16 besar yang akan datang, Stadion Azteca yang bersejarah terletak pada ketinggian 7.220 kaki di atas permukaan laut, sehingga menghadirkan tantangan fisik dan fisiologis yang berat bagi Tim Tiga Singa.
- Getty Images Sport
Benteng ikonik menanti para pengunjung
Skuad asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi tantangan fisik dan taktis yang sangat berat saat mereka menginjakkan kaki di lapangan bersejarah Estadio Azteca. Tuan rumah membanggakan rekor luar biasa di kandang ikonik mereka, dengan hanya menelan dua kekalahan dari 89 pertandingan internasional. Menghadapi suasana yang tidak bersahabat dan tekanan penonton akan benar-benar menguji disiplin taktis tim Inggris, saat mereka berupaya melaju ke perempat final dan kemungkinan bertemu dengan Brasil.
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