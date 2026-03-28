Kekacauan seputar Lukaku, De Bruyne: "Situasi ini tidak menguntungkan bagi siapa pun. Terlalu banyak spekulasi seputar Napoli"

Kasus Romelu Lukaku belum juga mereda di kubu Napoli. Terjadi perselisihan hebat antara klub dan striker asal Belgia tersebut, mengingat untuk hari kedua berturut-turut mantan pemain Inter dan Roma itu tidak hadir di Castelvolturno untuk sesi latihan menjelang pertandingan krusial melawan Milan.





Jika ia tidak hadir di kamp pelatihan hingga Selasa, ia akan dikeluarkan dari skuad, namun rekan setim dan rekan setim di tim nasional Kevin De Bruyne mencoba meredakan kontroversi ini. Dalam wawancara di Belgia, ia menekankan bahwa ketegangan ini tidak menguntungkan bagi siapa pun.



