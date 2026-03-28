Kekacauan seputar Lukaku, De Bruyne: "Situasi ini tidak menguntungkan bagi siapa pun. Terlalu banyak spekulasi seputar Napoli"

Penyerang tengah asal Belgia itu harus kembali ke Italia paling lambat hari Selasa, atau ia akan dikeluarkan dari skuad

Kasus Romelu Lukaku belum juga mereda di kubu Napoli. Terjadi perselisihan hebat antara klub dan striker asal Belgia tersebut, mengingat untuk hari kedua berturut-turut mantan pemain Inter dan Roma itu tidak hadir di Castelvolturno untuk sesi latihan menjelang pertandingan krusial melawan Milan.


Jika ia tidak hadir di kamp pelatihan hingga Selasa, ia akan dikeluarkan dari skuad, namun rekan setim dan rekan setim di tim nasional Kevin De Bruyne mencoba meredakan kontroversi ini. Dalam wawancara di Belgia, ia menekankan bahwa ketegangan ini tidak menguntungkan bagi siapa pun.


  • APA YANG TERJADI

    Musim Lukaku bersama Napoli jelas bukanlah musim yang patut dikenang. Cedera parah yang dialami striker Belgia ini seminggu sebelum musim dimulai telah merusak lima bulan berikutnya, dan saat ini, meski sudah kembali masuk dalam skuad Antonio Conte, ia belum pulih sepenuhnya.


    Pelatih timnas Belgia, Rudi Garcia, tidak memanggilnya untuk dua pertandingan persahabatan melawan AS dan Meksiko yang dijadwalkan selama jeda ini, namun Lukaku tetap memilih meninggalkan Napoli untuk kembali ke tanah airnya dan melanjutkan program rehabilitasi bersama pelatih pribadinya.

  • HARUS SAMPAI DI ITALIA SEBELUM SELASA ATAU AKAN DIKECUALIKAN

    Namun, Lukaku tidak membicarakan keputusan ini dengan klub, yang justru mengharapkan sang penyerang tengah hadir dalam sesi latihan di Castelvolturno bersama para pemain lain yang tidak dipanggil oleh tim nasional masing-masing.


    Hingga saat ini, seperti dilaporkan oleh Sky Sport, sang pemain telah diberi semacam ultimatum: jika ia tidak kembali ke Napoli paling lambat Selasa, maka ada kemungkinan besar ia akan dikeluarkan dari skuad.

  • DE BRUYNE MEMBELANYA: "KEADAAN INI TIDAK MENYENANGKAN BAGI SIAPAPUN"

    Mengenai kasus Lukaku, rekan setimnya di klub dan tim nasional, Kevin De Bruyne, juga angkat bicara kepada VTM Nieuws di Belgia. Bagi mantan pemain City itu, situasi ini tidak menguntungkan bagi siapa pun, namun ia mengingatkan bahwa ada terlalu banyak keributan di sekitar klub Azzurri: "Selalu ada banyak keributan di sekitar Napoli. Situasi seperti ini sering kali dibesar-besarkan di sana. Saya tidak mengetahui semua detail yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun, tahun ini tidaklah mudah bagi Romelu. Dia mengalami berbagai masalah, termasuk cedera tersebut. Situasi ini tidak menguntungkan bagi siapa pun, bahkan bagi Belgia, karena kami membutuhkannya."


