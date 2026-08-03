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Kekacauan pramusim untuk Barcelona saat tim asuhan Hansi Flick terpaksa membatalkan laga persahabatan melawan tim Championship
Rencana Flick terganggu oleh krisis cedera di Preston
Tur musim panas Barcelona di Inggris berantakan setelah laga mereka yang akan datang melawan Preston North End dibatalkan hanya sehari sebelum kick-off. Tim Catalan itu sebelumnya bersiap untuk pertandingan tersebut di St George’s Park, setelah perjalanan terbaru mereka ke Midlands untuk menghadapi Birmingham City. Namun, menurut Diario SPORT, klub Championship itu memberi tahu juara La Liga tersebut bahwa mereka tidak dapat menurunkan tim penuh karena cedera.
Setelah laga fisik dalam kekalahan di pertandingan persahabatan melawan Stockport County, klub asal Lancashire itu hanya memiliki skuad yang sangat minim. Daripada mengambil risiko cedera lebih lanjut pada para pemain senior ketika musim baru sudah di depan mata, klub EFL tersebut dilaporkan menawarkan untuk menurunkan tim U-21 sebagai gantinya.
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Flick menolak kompromi dengan tim muda
Barcelona tidak tertarik menghadapi tim pengembangan, dengan Flick ingin para pemainnya mendapatkan pengalaman melawan para profesional senior. Pelatih asal Jerman itu mencari menit bermain berintensitas tinggi untuk menerapkan ide-ide taktisnya, dan pertandingan melawan para pemain muda dinilai tidak memadai untuk kebutuhan skuad. Karena itu, juara bertahan La Liga tersebut memilih untuk membatalkan laga itu sepenuhnya dan menggantinya dengan sesi latihan.
Perubahan jadwal yang mendadak ini berarti Barcelona kemungkinan akan terbang kembali ke Spanyol lebih cepat daripada yang semula direncanakan. Skuad sempat menggunakan pusat sepak bola nasional milik Federasi Sepak Bola Inggris sebagai basis, tetapi tanpa laga melawan Preston, staf pelatih memutuskan memindahkan persiapan akhir mereka.
Kekalahan dari Birmingham menyisakan pertanyaan bagi Flick
Kemunduran jadwal ini terjadi setelah Barcelona menjalani laga yang menguji melawan Birmingham City di St. Andrew's. Barcelona bermain imbang 2-2 sebelum akhirnya kalah 3-2 dalam adu penalti. Flick memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan debut kepada Karim Adeyemi, meski pelatih asal Jerman itu memberikan penilaian blak-blakan terhadap penampilan perdana mantan winger Borussia Dortmund tersebut dengan seragam Barcelona.
Terlepas dari kekalahan lewat adu penalti, sang manajer mengambil sejumlah sisi positif dari laga persahabatan itu dan tetap optimistis dengan usaha keseluruhan skuadnya.
"Saya pikir kami bermain bagus, Birmingham punya tim yang kuat dan kami punya tim muda." ujar Flick. "Mungkin dalam beberapa situasi ada kurangnya kepercayaan diri saat menguasai bola, bermain lebih banyak di antara lini. Kami juga membuat beberapa kesalahan dalam permainan build-up kami. Namun secara keseluruhan, saya senang."
- Action Plus
Fokus beralih ke Nottingham Forest dan Udinese
Barcelona masih memiliki beberapa laga persahabatan yang sudah dijadwalkan, termasuk bentrok melawan Nottingham Forest pada 8 Agustus. Pada hari yang sama, XI Barca yang terpisah dijadwalkan menghadapi klub Italia Udinese, menyoroti kedalaman yang coba dibangun Flick di dalam skuadnya.
Flick tetap optimistis terhadap arah perkembangan skuadnya, meski kehilangan beberapa bintang kunci yang menjadi bagian dari kampanye sukses Spanyol di Piala Dunia. Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Gavi termasuk di antara mereka yang masih menikmati masa libur yang diperpanjang. "Saya fokus pada tim yang saya miliki sekarang dan para pemain yang saya miliki sekarang. Saya tidak bermimpi; saya ada di sini," pungkas Flick. "Yang saya lihat adalah kami punya banyak kualitas, termasuk dari para pemain muda."
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