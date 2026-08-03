Tur musim panas Barcelona di Inggris berantakan setelah laga mereka yang akan datang melawan Preston North End dibatalkan hanya sehari sebelum kick-off. Tim Catalan itu sebelumnya bersiap untuk pertandingan tersebut di St George’s Park, setelah perjalanan terbaru mereka ke Midlands untuk menghadapi Birmingham City. Namun, menurut Diario SPORT, klub Championship itu memberi tahu juara La Liga tersebut bahwa mereka tidak dapat menurunkan tim penuh karena cedera.

Setelah laga fisik dalam kekalahan di pertandingan persahabatan melawan Stockport County, klub asal Lancashire itu hanya memiliki skuad yang sangat minim. Daripada mengambil risiko cedera lebih lanjut pada para pemain senior ketika musim baru sudah di depan mata, klub EFL tersebut dilaporkan menawarkan untuk menurunkan tim U-21 sebagai gantinya.