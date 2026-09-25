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Kekacauan Piala FA! Mulbarton Wanderers dipaksa menjalani laga ulang melawan Woodford Town setelah kesalahan penalti wasit
Kesalahan teknis membatalkan hasil awal
Kontroversi ini berawal dari momen krusial pada menit ke-30 pertandingan asli, ketika Woodford Town mendapat hadiah penalti. Meski Woodford sukses mengeksekusi tendangan dari titik putih, wasit melihat adanya pelanggaran masuk ke area penalti oleh pemain penyerang dan kemudian menganulir gol tersebut.
Alih-alih menerapkan prosedur yang benar, ofisial pertandingan keliru memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada Mulbarton. Berdasarkan Law 14 dalam permainan, jika pemain penyerang masuk ke area penalti dan bola masuk ke gawang, gol harus dianulir dan penalti diulang oleh Woodford.
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Subkomite FA turun tangan
Mulbarton mengungkapkan kekecewaan besar terhadap cara badan pengatur menangani proses tersebut, dengan mengklaim bahwa FA pada awalnya memberi tahu mereka bahwa banding Woodford "tidak dapat diterima", sebuah sikap yang menurut klub mereka "sependapat" dengan hal itu. Namun, situasinya berubah ketika masalah tersebut dibawa ke subkomite FA dari Professional Game Board untuk peninjauan kedua. Setelah pembahasan tersebut, badan pengatur memutuskan bahwa pertandingan itu harus dimainkan ulang sepenuhnya pada Selasa, 29 September.
Keputusan itu membuat Mulbarton terpukul, karena mereka merasa kemenangan yang diraih di lapangan telah direnggut akibat keadaan di luar kendali mereka. Klub berupaya melawan putusan tersebut selama fase peninjauan, tetapi pada akhirnya argumen mereka tidak berhasil.
Integritas permainan dipertanyakan
Dalam pernyataan bernada keras, Mulbarton Wanderers mengakui mereka "sangat terpukul dan kecewa" oleh putusan akhir tersebut. Mereka mengajukan kekhawatiran serius terkait implikasi jangka panjang dari keputusan ini, dengan menyebut hal itu bisa membuka pintu bagi gugatan-gugatan di masa depan.
Klub itu memperingatkan bahwa putusan ini berisiko menciptakan preseden berbahaya untuk laga-laga Piala FA di masa mendatang dan menyatakan kekhawatiran atas "integritas permainan secara keseluruhan" jika kesalahan teknis perangkat pertandingan menjadi dasar untuk membatalkan hasil.
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Woodford Town menyambut baik putusan tersebut
Di sisi lain, Woodford Town menyatakan kepuasan mereka atas hasil proses banding tersebut. Dalam pernyataan publik, klub itu berterima kasih kepada FA atas 'pertimbangan menyeluruh' mereka dan karena 'mengambil keputusan yang memastikan pertandingan ini dapat diselesaikan sesuai dengan aturan Piala FA.'
Taruhan untuk laga ulangan yang akan datang tetap sangat tinggi bagi kedua klub. Pemenang laga yang dijadwalkan ulang pada Selasa akan berhak menjamu Gloucester City pada putaran berikutnya, dengan pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober.
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