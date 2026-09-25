Mulbarton mengungkapkan kekecewaan besar terhadap cara badan pengatur menangani proses tersebut, dengan mengklaim bahwa FA pada awalnya memberi tahu mereka bahwa banding Woodford "tidak dapat diterima", sebuah sikap yang menurut klub mereka "sependapat" dengan hal itu. Namun, situasinya berubah ketika masalah tersebut dibawa ke subkomite FA dari Professional Game Board untuk peninjauan kedua. Setelah pembahasan tersebut, badan pengatur memutuskan bahwa pertandingan itu harus dimainkan ulang sepenuhnya pada Selasa, 29 September.

Keputusan itu membuat Mulbarton terpukul, karena mereka merasa kemenangan yang diraih di lapangan telah direnggut akibat keadaan di luar kendali mereka. Klub berupaya melawan putusan tersebut selama fase peninjauan, tetapi pada akhirnya argumen mereka tidak berhasil.