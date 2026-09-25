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Luton Town v Forest Green Rovers - Emirates FA Cup First RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Kekacauan Piala FA! Mulbarton Wanderers dipaksa menjalani laga ulang melawan Woodford Town setelah kesalahan penalti wasit

Mulbarton Wanderers
Woodford Town
Woodford Town vs Mulbarton Wanderers
FA Cup Qualification

Blunder wasit yang aneh telah menjerumuskan Piala FA ke dalam kontroversi, dengan Mulbarton Wanderers diperintahkan untuk mengulang laga putaran kualifikasi kedua mereka melawan Woodford Town. Meski memenangi pertemuan pertama 2-1 pada Sabtu, kemenangan Mulbarton dianulir setelah kesalahan teknis oleh wasit pertandingan berhasil diajukan banding.

  • Kesalahan teknis membatalkan hasil awal

    Kontroversi ini berawal dari momen krusial pada menit ke-30 pertandingan asli, ketika Woodford Town mendapat hadiah penalti. Meski Woodford sukses mengeksekusi tendangan dari titik putih, wasit melihat adanya pelanggaran masuk ke area penalti oleh pemain penyerang dan kemudian menganulir gol tersebut.

    Alih-alih menerapkan prosedur yang benar, ofisial pertandingan keliru memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada Mulbarton. Berdasarkan Law 14 dalam permainan, jika pemain penyerang masuk ke area penalti dan bola masuk ke gawang, gol harus dianulir dan penalti diulang oleh Woodford.

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  • FA CUP TrophyGetty Images

    Subkomite FA turun tangan

    Mulbarton mengungkapkan kekecewaan besar terhadap cara badan pengatur menangani proses tersebut, dengan mengklaim bahwa FA pada awalnya memberi tahu mereka bahwa banding Woodford "tidak dapat diterima", sebuah sikap yang menurut klub mereka "sependapat" dengan hal itu. Namun, situasinya berubah ketika masalah tersebut dibawa ke subkomite FA dari Professional Game Board untuk peninjauan kedua. Setelah pembahasan tersebut, badan pengatur memutuskan bahwa pertandingan itu harus dimainkan ulang sepenuhnya pada Selasa, 29 September.

    Keputusan itu membuat Mulbarton terpukul, karena mereka merasa kemenangan yang diraih di lapangan telah direnggut akibat keadaan di luar kendali mereka. Klub berupaya melawan putusan tersebut selama fase peninjauan, tetapi pada akhirnya argumen mereka tidak berhasil.

  • Integritas permainan dipertanyakan

    Dalam pernyataan bernada keras, Mulbarton Wanderers mengakui mereka "sangat terpukul dan kecewa" oleh putusan akhir tersebut. Mereka mengajukan kekhawatiran serius terkait implikasi jangka panjang dari keputusan ini, dengan menyebut hal itu bisa membuka pintu bagi gugatan-gugatan di masa depan.

    Klub itu memperingatkan bahwa putusan ini berisiko menciptakan preseden berbahaya untuk laga-laga Piala FA di masa mendatang dan menyatakan kekhawatiran atas "integritas permainan secara keseluruhan" jika kesalahan teknis perangkat pertandingan menjadi dasar untuk membatalkan hasil.

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  • The FA cup trophy is pictured prior to the Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

    Woodford Town menyambut baik putusan tersebut

    Di sisi lain, Woodford Town menyatakan kepuasan mereka atas hasil proses banding tersebut. Dalam pernyataan publik, klub itu berterima kasih kepada FA atas 'pertimbangan menyeluruh' mereka dan karena 'mengambil keputusan yang memastikan pertandingan ini dapat diselesaikan sesuai dengan aturan Piala FA.'

    Taruhan untuk laga ulangan yang akan datang tetap sangat tinggi bagi kedua klub. Pemenang laga yang dijadwalkan ulang pada Selasa akan berhak menjamu Gloucester City pada putaran berikutnya, dengan pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober.

FA Cup Qualification
Mulbarton Wanderers crest
Mulbarton Wanderers
MWA
Gloucester City crest
Gloucester City
GCC