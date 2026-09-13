Derbi Manchester jarang kekurangan drama, dan edisi terbaru di Old Trafford menghadirkan momen kontroversial besar sejak awal ketika Haaland menjebol gawang. Penyerang Norwegia itu menyambar umpan silang Josko Gvardiol yang terdefleksi, tetapi selebrasi langsung terhenti setelah asisten wasit mengangkat bendera.

Namun, setelah penantian panjang dan membingungkan, ofisial VAR Matt Donohue membatalkan keputusan di lapangan, mengesahkan gol tersebut dan memicu kemarahan suporter tuan rumah.