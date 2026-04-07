Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kekacauan kembali melanda Chelsea! Rekan-rekan setim Enzo Fernandez meminta Liam Rosenior untuk mencabut sanksi disiplin menjelang laga krusial melawan Man City
Para pemain mendesak agar sang ikon kembali
Sebuah kelompok pemain senior Chelsea telah menghubungi Rosenior untuk meminta agar Fernandez dipanggil kembali ke skuad setelah ia menerima sanksi internal baru-baru ini, menurut jurnalis Argentina Veronica Brunati. Pemain internasional Argentina itu dicoret dari skuad saat kemenangan di Piala FA melawan Port Vale setelah memberikan wawancara yang tidak menjamin masa depannya di klub sekaligus memberi isyarat tentang kemungkinan pindah ke Real Madrid. Meskipun ada permohonan dari skuad, baik pemain maupun pihak manajemennya tetap pesimistis bahwa sanksi tersebut akan dicabut tepat waktu untuk laga Liga Premier hari Minggu melawan City.
- Getty
Rosenior membela norma-norma budaya
Manajer Chelsea itu mengambil sikap tegas dalam hal disiplin untuk menstabilkan musim yang penuh gejolak, meskipun pemain yang didatangkan seharga £107 juta itu tetap menjadi pemimpin statistik dengan 12 gol dan enam assist musim ini. Rosenior menegaskan bahwa meskipun ia menghormati bakat dan rasa frustrasi sang gelandang, identitas jangka panjang klub harus didahulukan daripada ketersediaan pemain secara individu.
Menjelaskan keputusan untuk menerapkan sanksi, Rosenior mengatakan: "Sangat mengecewakan bagi Enzo untuk berbicara seperti itu. Saya tidak punya kata-kata buruk untuknya, tetapi ada batas yang telah dilanggar terkait budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Sebagai karakter, pribadi, dan pemain, saya sangat menghormatinya. Dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Mengenai keputusan ini, ini bukan hanya tentang saya, atau para direktur olahraga. Pemilik klub, para pemain, kami bersatu dalam keputusan ini. Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya, dan dalam hal itu, batas telah terlampaui."
Pembicaraan kontrak di tengah minat dari Madrid
Sementara kebuntuan terkait sanksi disiplin masih berlanjut, perwakilan sang gelandang dilaporkan tengah berfokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak yang sesuai dengan 46 penampilannya serta kontribusi gol yang signifikan musim ini. Beberapa klub elit Eropa terus memantau situasi ini, namun sang pemain dilaporkan lebih memprioritaskan untuk tetap bertahan di London Barat jika mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan.
Agen Fernandez, Javier Pastore, baru-baru ini mengatakan: "Memang ada pembicaraan tentang perpanjangan kontraknya. Kami mulai mendiskusikannya sekitar bulan Desember atau Januari, tetapi kami tidak dapat mencapai kesepakatan. Karena kontrak Enzo masih berlaku selama enam tahun, kami memutuskan untuk tidak memperpanjangnya karena persyaratannya tidak sesuai bagi kami maupun bagi sang pemain; mengingat kemampuan Enzo saat ini, ia layak mendapatkan lebih dari yang ia terima saat ini... Rencana kami setelah Piala Dunia adalah bertemu kembali dengan Chelsea dan, jika tidak ada kesepakatan, menjajaki opsi lain."
- (C)Getty Images
Pertandingan penentuan di Wembley semakin dekat
Chelsea harus menghadapi jadwal Liga Premier yang berat, termasuk laga melawan City dan Manchester United, sebelum bertanding di semifinal Piala FA yang sangat penting melawan Leeds United di Wembley. Tekanan semakin meningkat pada Rosenior untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kaptennya ke dalam tim guna menjaga harapan satu-satunya mereka untuk meraih trofi tetap hidup.