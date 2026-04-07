Kekacauan kembali melanda Chelsea! Rekan-rekan setim Enzo Fernandez meminta Liam Rosenior untuk mencabut sanksi disiplin menjelang laga krusial melawan Man City

Manajer Chelsea itu mengambil sikap tegas dalam hal disiplin untuk menstabilkan musim yang penuh gejolak, meskipun pemain yang didatangkan seharga £107 juta itu tetap menjadi pemimpin statistik dengan 12 gol dan enam assist musim ini. Rosenior menegaskan bahwa meskipun ia menghormati bakat dan rasa frustrasi sang gelandang, identitas jangka panjang klub harus didahulukan daripada ketersediaan pemain secara individu.

Menjelaskan keputusan untuk menerapkan sanksi, Rosenior mengatakan: "Sangat mengecewakan bagi Enzo untuk berbicara seperti itu. Saya tidak punya kata-kata buruk untuknya, tetapi ada batas yang telah dilanggar terkait budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Sebagai karakter, pribadi, dan pemain, saya sangat menghormatinya. Dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Mengenai keputusan ini, ini bukan hanya tentang saya, atau para direktur olahraga. Pemilik klub, para pemain, kami bersatu dalam keputusan ini. Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya, dan dalam hal itu, batas telah terlampaui."