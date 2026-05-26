Jose MourinhoGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Kekacauan ini menjadi bumerang bagi Real Madrid: Jose Mourinho tampaknya akan jauh lebih mahal dari yang diperkirakan

Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Jose Mourinho dikabarkan akan kembali memimpin Real Madrid. Namun, perekrutan ini akan menghabiskan banyak uang bagi Los Blancos.

Seperti dilaporkan oleh Bild dan stasiun TV Portugal RTP, klausul pelepasan Mourinho di Benfica telah kedaluwarsa. 

Dengan demikian, Real Madrid memang sempat berhasil merekrut Mourinho dengan biaya tujuh juta euro, namun akibat gejolak dalam beberapa pekan terakhir, batas waktu untuk hal tersebut telah habis pada hari Selasa. Biaya untuk pelatih berusia 63 tahun itu kini mencapai 14 juta euro. Mourinho sebenarnya masih terikat kontrak dengan Benfica hingga tahun 2027.

  • Dalam konferensi pers yang menghebohkan pada pertengahan Mei, Presiden Florentino Perez awalnya menegur semua perwakilan media, menyebut adanya "kampanye kotor" terhadap klub, dan akhirnya menjadwalkan pemilihan ulang untuk jabatan presiden. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Enrique Riquelme benar-benar dicalonkan sebagai penantang Perez dalam pemilihan tersebut.

    Kesepakatan Mourinho, yang sebenarnya seharusnya resmi ditandatangani pada hari Senin setelah Pentakosta, kini ditunda, menurut Bild, karena hasil pemilihan harus ditunggu. Di Benfica, mereka tetap yakin bahwa "The Special One" akan bergabung kembali sebagai pelatih di Real Madrid untuk kedua kalinya pada musim panas ini, setelah periode 2010 hingga 2013. 

    Marco Silva, yang telah bekerja di FC Fulham sejak 2021, diperkirakan akan menggantikannya. Bersama The Cottagers, ia berhasil menempati posisi kesebelas di klasemen Premier League pada musim lalu. Kontrak Silva di klub London tersebut akan berakhir pada musim panas ini.

    Setelah masa kerja yang kurang sukses di Fenerbahce, Mourinho bergabung dengan Benfica pada September tahun lalu, namun gagal meraih gelar bersama klub papan atas Portugal tersebut meskipun menjalani musim liga tanpa kekalahan. FC Porto lah yang menjadi juara, yang juga menyingkirkan Mourinho dan Benfica di perempat final Piala. Di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir lebih awal di babak penyisihan grup, ironisnya melawan Real Madrid.

  FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid terjerumus ke dalam kekacauan di bawah kepemimpinan Arbeloa

    Meskipun berhasil lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions melawan "Mou" dan Benfica, musim Los Blancos tidak berjalan mulus. Perselisihan internal dengan para pemain kunci tim membuat Xabi Alonso kehilangan jabatannya hanya beberapa bulan setelah menjabat, dan setelah kekalahan telak di final Supercopa melawan Barcelona pada pertengahan Januari. Debut penggantinya, Alvaro Arbeloa, pun berubah menjadi bencana hanya beberapa hari kemudian.

    Real tersingkir dari Copa del Rey di babak 16 besar melawan Albacete, juga berulang kali melakukan kesalahan fatal di LaLiga, dan pada akhirnya harus tertinggal jauh dalam persaingan gelar juara melawan FC Barcelona. Di Liga Champions, mereka tersingkir di perempat final melawan FC Bayern pada bulan April. Paling lambat setelah itu, pemecatan Arbeloa pada akhir musim sudah tak terelakkan lagi. 

    Dia pun tak mampu menanamkan struktur dan ketenangan di ruang ganti tim kerajaan. Pada bulan Mei, laporan tentang perselisihan serius antar pemain—terutama insiden antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde—menjadi bahan bakar tambahan. Kasus Kylian Mbappe juga menambah potensi ledakan di dalam tim yang sudah seperti bubuk mesiu ini. 

    Jadi, Mourinho akan memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan jika ia kembali menjadi pelatih Real Madrid untuk kedua kalinya.