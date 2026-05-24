AFP
Diterjemahkan oleh
Kekacauan di Turin! Pertandingan derby Juventus melawan Torino ditunda setelah seorang suporter dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan antar-kelompok suporter ultra
Bentrokan hebat meletus di luar stadion
Suasana menjadi memanas saat para pendukung dari kedua kubu terlibat dalam bentrokan kekerasan, yang memaksa pihak berwenang setempat untuk turun tangan guna memulihkan ketertiban menjelang pertandingan terakhir musim ini.
Menurut La Repubblica, kekerasan tersebut melibatkan pelemparan kembang api, botol, dan batu saat kedua kubu bertemu. Situasi semakin memanas hingga bus tim Juventus menjadi sasaran lemparan benda-benda tersebut saat tiba, yang semakin memperkeruh suasana pada malam yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola Italia.
- AFP
Pertandingan ditunda karena alasan keamanan publik
Seorang pendukung Juventus dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius dan harus menjalani operasi di bagian kepalanya, setelah "dipukul dengan benda tumpul", menurut Sky Italia. Parahnya keributan sebelum pertandingan memicu kekhawatiran serius mengenai apakah pertandingan seharusnya dilanjutkan sama sekali di tengah situasi yang memanas.
Penundaan tersebut berarti bahwa sementara tim-tim pesaing empat besar lainnya di Italia telah memulai pertandingan mereka, para pemain Torino dan Juventus tetap berada di ruang ganti masing-masing.
Para pendukung Juventus melakukan protes saat pertandingan akhirnya dimulai
Keputusan untuk akhirnya tetap melanjutkan pertandingan dengan kick-off baru pada pukul 21.51 waktu setempat tidak disambut dengan antusiasme yang merata, terutama dari kalangan ultras Bianconeri. Para pendukung setia Juventus menuntut agar pertandingan dibatalkan sepenuhnya sebagai bentuk penghormatan kepada rekan mereka yang terluka dan sebagai protes terhadap kelalaian keamanan yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut sejak awal, menurut AFP.
Ketika diumumkan bahwa pertandingan memang akan dimulai, banyak penggemar Juventus di tribun tamu memilih meninggalkan tempat duduk mereka sebagai bentuk protes yang terlihat. Keluarnya massa ini membuat beberapa bagian tribun tamu kosong saat pertandingan akhirnya dimulai, hampir 70 menit lebih lambat dari jadwal semula.
- AFP
Persaingan Liga Champions terganggu akibat penundaan
Penundaan tersebut berdampak signifikan pada persaingan Liga Champions yang diikuti tim Juventus asuhan Luciano Spalletti. Como berhasil mengamankan posisi keempat dan terakhir yang berhak lolos ke Liga Champions bahkan sebelum Juventus memulai laga, berkat kemenangan tandang mereka atas Cremonese, sementara AC Milan menelan kekalahan 2-1 dari Cagliari. Berkat rekor head-to-head yang lebih baik melawan Juventus, Como tidak dapat disalip oleh Bianconeri terlepas dari hasil akhir mereka melawan Torino.