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arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kekacauan di Trofeo Costa del Sol: Arbeloa diusir, Fulham meninggalkan lapangan dan menolak adu penalti

Fulham
Malaga

Malaga-Fulham 2-2, lalu segalanya terjadi

Insiden yang terjadi di Trofeo Costa del Sol, turnamen persahabatan yang diselenggarakan Málaga, benar-benar mengejutkan. Pada akhir laga antara Fulham dan Málaga, yang berakhir 2-2, situasi berubah menjadi kacau: Álvaro Arbeloa, mantan pelatih Real Madrid dan kini menangani klub Inggris tersebut, diusir keluar lapangan karena melancarkan protes setelah peluit panjang berbunyi.


Keputusan itu memicu reaksi berantai. Para pemain Fulham kemudian meninggalkan lapangan tanpa menjalani adu penalti, yang sedianya digelar untuk menentukan tim pemenang trofi, sehingga pada akhirnya kemenangan jatuh ke tangan tuan rumah.



  • Keputusan yang dengan cepat beredar di media sosial dan yang ingin dijelaskan oleh klub Inggris itu dengan gamblang. Menurut laporan Cronache di Spogliatoio, memang, adu penalti tidak dimasukkan dalam kesepakatan sebelum pertandingan. Bukan hanya itu: melakukannya, menurut klub Inggris tersebut, juga akan menimbulkan risiko nyata ketinggalan penerbangan pulang.


    Sebuah penutup yang jelas tak lazim untuk laga uji coba musim panas, dengan Fulham yang lebih memilih berkemas ketimbang mengandalkan lotre dari titik putih.

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  • Namun, mari kita lihat secara detail apa yang terjadi. Tim Inggris unggul 2-1 saat, pada menit-menit akhir, wasit memberikan tendangan penalti kepada tim Spanyol, yang kemudian dikonversi oleh Eneko Jauregi, memastikan skor akhir 2-2.


    Keputusan itu membuat Alvaro Arbeloa murka besar dan diusir keluar karena protes sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Dengan pertandingan berakhir imbang dan trofi masih belum ditentukan, panitia kemudian menggelar adu penalti.


    Namun, Fulham menolak untuk ikut serta dan kembali ke ruang ganti. Tinggal sendirian di lapangan, para pemain Malaga kemudian mengeksekusi sebuah penalti simbolis ke gawang kosong, lalu mengangkat trofi di depan para pendukung mereka sendiri.



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