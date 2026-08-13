Kekacauan di Trofeo Costa del Sol: Arbeloa diusir, Fulham meninggalkan lapangan dan menolak adu penalti

Insiden yang terjadi di Trofeo Costa del Sol, turnamen persahabatan yang diselenggarakan Málaga, benar-benar mengejutkan. Pada akhir laga antara Fulham dan Málaga, yang berakhir 2-2, situasi berubah menjadi kacau: Álvaro Arbeloa, mantan pelatih Real Madrid dan kini menangani klub Inggris tersebut, diusir keluar lapangan karena melancarkan protes setelah peluit panjang berbunyi.





Keputusan itu memicu reaksi berantai. Para pemain Fulham kemudian meninggalkan lapangan tanpa menjalani adu penalti, yang sedianya digelar untuk menentukan tim pemenang trofi, sehingga pada akhirnya kemenangan jatuh ke tangan tuan rumah.







