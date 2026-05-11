Hal ini diduga sebagai respons terhadap protes dari para pemain dan sponsor, yang tampaknya menginginkan kembalinya Dick Advocaat, pendahulu Rutten. Advocaat kemungkinan akan diperkenalkan sebagai penggantinya dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada hari Selasa.

"Tidak boleh ada suasana yang merusak hubungan profesional yang sehat di dalam tim dan tim pelatih. Oleh karena itu, disarankan untuk mundur," kata Rutten menurut pernyataan asosiasi yang dikutip oleh kicker. Pria berusia 63 tahun itu hanya melatih tim debutan Piala Dunia tersebut dalam dua pertandingan pada bulan Maret melawan Tiongkok (0-2) dan Australia (1-5), dan langsung menuai kritik setelah hasil yang buruk tersebut.