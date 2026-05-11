Fred Rutten telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional negara Karibia tersebut, efektif segera, sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh majalah kicker dan media Belanda.
Kekacauan di tim lawan Jerman di Piala Dunia! Pelatih mundur setelah para pemain dilaporkan melakukan protes
Hal ini diduga sebagai respons terhadap protes dari para pemain dan sponsor, yang tampaknya menginginkan kembalinya Dick Advocaat, pendahulu Rutten. Advocaat kemungkinan akan diperkenalkan sebagai penggantinya dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada hari Selasa.
"Tidak boleh ada suasana yang merusak hubungan profesional yang sehat di dalam tim dan tim pelatih. Oleh karena itu, disarankan untuk mundur," kata Rutten menurut pernyataan asosiasi yang dikutip oleh kicker. Pria berusia 63 tahun itu hanya melatih tim debutan Piala Dunia tersebut dalam dua pertandingan pada bulan Maret melawan Tiongkok (0-2) dan Australia (1-5), dan langsung menuai kritik setelah hasil yang buruk tersebut.
Advocaat mengundurkan diri karena putrinya menderita penyakit serius
Beberapa pemain dilaporkan kemudian mendatangi Presiden Asosiasi Sepak Bola Curacao, Gilbert Martina, dengan permintaan agar pelatih asal Belanda itu segera digantikan oleh rekan senegaranya, Advocaat. Meskipun awalnya asosiasi tersebut masih secara tegas mendukung Rutten, kini tampaknya Rutten sendiri yang memutuskan untuk mundur. Advocaat telah membawa Curacao ke Piala Dunia untuk pertama kalinya tahun lalu. Namun, pada bulan Februari ia mengundurkan diri untuk merawat putrinya yang menderita penyakit parah.
Kini, kondisinya dilaporkan sudah membaik, sehingga dari segi pribadi, tidak ada lagi halangan bagi Advocaat untuk terlibat dalam Piala Dunia. Dengan usia 78 tahun, mantan pelatih Gladbach ini akan menggantikan Otto Rehhagel (72 tahun saat Piala Dunia 2010) sebagai pelatih tertua di ajang Piala Dunia. Curacao akan memulai Piala Dunia pada 14 Juni melawan tim DFB, sebelum bertanding melawan Ekuador dan Pantai Gading pada 21 dan 25 Juni.