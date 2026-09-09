Getty Images Sport
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Kekacauan di Stamford Bridge! Cole Palmer menginspirasi kebangkitan luar biasa Chelsea saat Leeds kolaps dalam laga thriller sembilan gol Piala Carabao
Chelsea melakukan comeback menakjubkan di babak kedua
Chelsea bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan kemenangan dramatis 6-3 atas Leeds pada putaran ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge. Delapan dari sembilan gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua yang kacau.
Chelsea melakukan sembilan perubahan dari kekalahan hari Minggu melawan Arsenal dan tertinggal lebih dulu. Gol dari Tarik Muharemovic dan Brenden Aaronson memberi tim tamu keunggulan mengejutkan 2-0 sesaat setelah jeda.
Namun, tuan rumah merespons dengan rentetan empat gol yang menghancurkan dalam waktu hanya 12 menit. Kebangkitan dramatis itu mengubah potensi kejutan menjadi kemenangan meyakinkan bagi tim asal London tersebut.
- Getty Images Sport
Pergantian pemain saat turun minum mengubah jalannya pertandingan di Stamford Bridge
Pelatih kepala Xabi Alonso membalikkan keadaan dalam laga ini dengan melakukan empat pergantian pemain saat jeda. Palmer memimpin masuknya para pemain dari bangku cadangan, langsung mendorong tim tuan rumah tampil menyerang.
Palmer mendapatkan dan mengeksekusi penalti sebelum menyamakan kedudukan hanya dua menit kemudian. Sesama pemain pengganti, Pedro Neto, menuntaskan kebangkitan enam menit untuk membawa Chelsea unggul 3-2. Danny Welbeck menambah gol keempat tak lama kemudian setelah menerima assist dari Morgan Rogers.
Leeds berupaya membangun kembali performa mereka yang berantakan ketika Dominic Calvert-Lewin mencetak gol balasan. Namun, Valentin Barco mencetak gol pertamanya untuk Chelsea sebelum Welbeck menyundul gol keduanya pada masa injury time.
Laga sengit sembilan gol membuat Leeds terpuruk
Leeds awalnya menampilkan performa tandang yang luar biasa pada periode pembuka. Meski sempat menjanjikan di awal, tim tamu benar-benar runtuh di bawah tekanan tanpa henti pada babak kedua. Keruntuhan lini belakang mereka membuat Chelsea sepenuhnya mengendalikan jalannya pertandingan.
Rogers memberikan dampak luar biasa dari bangku cadangan dengan mencatatkan tiga assist dalam gempuran tersebut. Kreativitasnya membantu Chelsea memanfaatkan keruntuhan mendadak lini belakang Leeds.
- Getty Images Sport
Chelsea memastikan tempat di undian putaran keempat
Kemenangan ini memastikan Chelsea menjadi tim keenam yang mengamankan tempat di putaran keempat Carabao Cup. Mereka menyusul Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland, dan Newcastle, yang semuanya menang pada Selasa.
Sepuluh laga tersisa di putaran ketiga akan berlangsung Selasa, Rabu, dan Kamis pekan depan. Tim-tim dari seluruh negeri akan berebut tempat terakhir di babak 16 besar.
Undian untuk putaran keempat akan digelar pada Rabu malam pekan depan. Pengundian itu akan dilakukan segera setelah laga Manchester United melawan Brighton berakhir.
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