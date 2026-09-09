Chelsea bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan kemenangan dramatis 6-3 atas Leeds pada putaran ketiga Carabao Cup di Stamford Bridge. Delapan dari sembilan gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua yang kacau.

Chelsea melakukan sembilan perubahan dari kekalahan hari Minggu melawan Arsenal dan tertinggal lebih dulu. Gol dari Tarik Muharemovic dan Brenden Aaronson memberi tim tamu keunggulan mengejutkan 2-0 sesaat setelah jeda.

Namun, tuan rumah merespons dengan rentetan empat gol yang menghancurkan dalam waktu hanya 12 menit. Kebangkitan dramatis itu mengubah potensi kejutan menjadi kemenangan meyakinkan bagi tim asal London tersebut.