'Kekacauan' di ruang ganti Arsenal pasca kemenangan atas Atletico Madrid, sementara Declan Rice mengaku 'sudah tahu' bahwa The Gunners akan lolos ke final Liga Champions

Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk tampil di ajang bergengsi Eropa pada malam yang penuh emosi di London Utara, saat The Gunners melaju ke final dengan agregat 2-1. Saat berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir dibunyikan, Rice memberikan gambaran tentang suasana pasca-pertandingan. "Suasana di ruang ganti sangat kacau. Saya rasa Anda tidak boleh meremehkan apa yang telah kami capai di kompetisi ini hingga saat ini. Saya pikir kami berhak merayakan momen itu. Kompetisi paling bergengsi di sepak bola klub. Kami hanya berusaha menikmati semuanya," kata gelandang tersebut.

Pemain internasional Inggris itu mengakui bahwa pentingnya pertandingan ini tidak pernah diragukan, sambil mencatat bahwa skuad telah sepenuhnya siap untuk menghadapi tim asuhan Diego Simeone. "Kami tahu apa yang dipertaruhkan saat memasuki pertandingan ini. Jika Anda tidak bisa bersemangat untuk itu, maka Anda tidak bisa bersemangat untuk pertandingan sepak bola apa pun. Saat kami unggul 1-0, saya tahu kami akan menang. Saya bisa merasakan sesuatu yang istimewa sedang terbentuk," tambahnya.