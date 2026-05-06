Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Kekacauan' di ruang ganti Arsenal pasca kemenangan atas Atletico Madrid, sementara Declan Rice mengaku 'sudah tahu' bahwa The Gunners akan lolos ke final Liga Champions
Rice mengungkap suasana di ruang ganti
Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk tampil di ajang bergengsi Eropa pada malam yang penuh emosi di London Utara, saat The Gunners melaju ke final dengan agregat 2-1. Saat berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir dibunyikan, Rice memberikan gambaran tentang suasana pasca-pertandingan. "Suasana di ruang ganti sangat kacau. Saya rasa Anda tidak boleh meremehkan apa yang telah kami capai di kompetisi ini hingga saat ini. Saya pikir kami berhak merayakan momen itu. Kompetisi paling bergengsi di sepak bola klub. Kami hanya berusaha menikmati semuanya," kata gelandang tersebut.
Pemain internasional Inggris itu mengakui bahwa pentingnya pertandingan ini tidak pernah diragukan, sambil mencatat bahwa skuad telah sepenuhnya siap untuk menghadapi tim asuhan Diego Simeone. "Kami tahu apa yang dipertaruhkan saat memasuki pertandingan ini. Jika Anda tidak bisa bersemangat untuk itu, maka Anda tidak bisa bersemangat untuk pertandingan sepak bola apa pun. Saat kami unggul 1-0, saya tahu kami akan menang. Saya bisa merasakan sesuatu yang istimewa sedang terbentuk," tambahnya.
- Getty Images Sport
Pujian atas kemajuan Lewis-Skelly
Meskipun para bintang senior mendominasi berita utama, Rice dengan cepat menyoroti peran penting Myles Lewis-Skelly. Setelah musim 2024-25 yang gemilang, remaja ini sebagian besar terpaksa menjadi cadangan bagi Riccardo Calafiori di posisi bek kiri musim ini. Namun, setelah mendapat kesempatan bermain menggantikan Martin Zubimendi di lini tengah, pemain berusia 19 tahun ini menampilkan performa yang sangat memukau saat melawan Atletico.
"Kami selalu tahu apa yang bisa dilakukan Myles," kata Rice. "Saya ingat tahun lalu ketika dia bermain dalam begitu banyak pertandingan. Tahun lalu ketika dia tampil gemilang [melawan] Real Madrid di kandang lawan di Bernabeu pada usia 18 tahun - saya berpikir: 'Wow, pemain yang luar biasa.'"
Pemain internasional Inggris ini memuji pendekatan "tough-love" Mikel Arteta yang menjadi kunci perkembangan Lewis-Skelly, terutama saat diminta untuk mengambil peran yang kurang familiar. Rice melanjutkan: "Manajer telah bersikap tegas padanya di belakang layar. Dia tetap fokus dan bekerja sangat keras. Dia datang lebih awal, berlatih di gym, dan bekerja keras. Untuk langsung diturunkan ke situasi yang menantang dan tampil sebaik yang dia lakukan, itu tidak mengejutkan bagi saya."
Revolusi Arteta terus berlanjut
Perjalanan Arsenal menuju final di Budapest merupakan puncak dari proses pembangunan kembali selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Arteta. Rice menyoroti bahwa skuad telah memanfaatkan kekecewaan-kekecewaan sebelumnya sebagai motivasi untuk mendorong mereka menuju status elit. "Dari mana klub ini berasal dalam beberapa tahun terakhir—hal-hal yang menyakitkan bagi seorang pemain. Manajer telah mengambil alih kendali sepenuhnya. Kami terus membangun—kami terus saling mendorong," tambahnya.
Sifat tak kenal lelah dari musim ini telah membuat The Gunners berjuang di dua front dengan intensitas yang sama. Rice yakin skuad kini menuai hasil dari dedikasi mereka. "Kompetisi ini dan Liga Premier. Kami telah berjuang sekuat tenaga. Kami berada dalam posisi yang baik dengan kurang dari sebulan tersisa. Minggu ini adalah pertandingan yang sangat penting," tutup mantan kapten West Ham tersebut.
- GOAL
Mengatasi tekanan ganda
Dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier yang juga mencapai puncaknya, para pemain Arsenal berada di bawah sorotan tajam untuk mengakhiri musim ini dengan segudang trofi. Tekanan untuk menyeimbangkan ambisi di level domestik dan Eropa memang tinggi, namun skuad tetap teguh. Saka menggemakan perasaan ini, dengan menegaskan bahwa para pemain fokus pada tugas yang ada di hadapan mereka, bukan pada gangguan dari luar.
"Tidak mungkin Anda berada di posisi ini tanpa merasakan tekanan," kata Saka setelah aksi heroiknya yang menentukan kemenangan. "Sekarang kami berada di final Liga Champions. Kami berjuang untuk Liga Premier, jadi bagaimana mungkin orang-orang tidak membicarakan dan mengkritik Anda? Kami harus mengabaikannya dan fokus untuk menyelesaikan tugas. Kami telah melakukannya dan ini adalah langkah maju lainnya."