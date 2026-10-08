Konflik internal terbaru ini bertepatan dengan meningkatnya frustrasi terkait Mbappe. Penyerang Prancis itu mundur dari tugas internasional karena cedera tendon lutut kiri setelah mencetak gol melawan Turki, tetapi kemudian terlihat di sebuah klub malam di Paris bersama pasangannya, Ester Exposito. Ia lalu membagikan video di media sosial yang memperlihatkan dirinya tersenyum saat bersepeda di Pegunungan Alpen Swiss, yang memicu kekesalan lebih lanjut di Madrid.

Jurnalis Pablo Polo dari Marca menjelaskan reaksi sang manajer terhadap ulah sang penyerang. "Mourinho tidak senang dengan cara Mbappe mengelola pemulihannya," jelasnya. "Pergerakannya dan juga fakta bahwa ia tiba pada hari Senin setelah latihan."

Cadena Ser reporter Anton Meana mencatat bahwa gangguan di luar lapangan ini sangat memengaruhi keharmonisan skuad. Ia berkata: "Satu-satunya masalah adalah suasana di ruang ganti masih sedingin lima bulan lalu."

Meana menambahkan: "Suasana dingin di ruang ganti ini, yang bahkan belum bisa dihilangkan oleh intensitas Mourinho, ditambah gejolak seputar kasus Mbappe, telah menciptakan iklim yang tegang, jauh dari ideal untuk menghadapi bulan Oktober yang krusial ini."



