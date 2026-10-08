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Kekacauan di Real Madrid! Dua bintang baku pukul sementara Kylian Mbappe berisiko memicu murka Jose Mourinho gara-gara video bersepeda
Keresahan di ruang ganti
Kembalinya Mourinho ke ibu kota Spanyol yang sangat dinantikan sejauh ini gagal menyatukan skuad Real Madrid yang terpecah. Kampanye 2026-27 telah diwarnai gejolak terus-menerus di balik layar, menggemakan tren mengkhawatirkan yang membuat Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat bentrokan fisik pada Mei lalu. Para pemain juga dikabarkan kesulitan menjalin koneksi dengan figur pelatih sebelumnya, Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa.
Kini, laporan terbaru dari media Spanyol Cadena Ser menyebut dua bintang tim utama yang tidak disebutkan namanya terlibat dalam pertikaian fisik. Terlepas dari pendekatan disiplin Mourinho yang terkenal ketat, pelatih asal Portugal itu tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang membelit timnya.
- Getty Images
Kontroversi Mbappe
Konflik internal terbaru ini bertepatan dengan meningkatnya frustrasi terkait Mbappe. Penyerang Prancis itu mundur dari tugas internasional karena cedera tendon lutut kiri setelah mencetak gol melawan Turki, tetapi kemudian terlihat di sebuah klub malam di Paris bersama pasangannya, Ester Exposito. Ia lalu membagikan video di media sosial yang memperlihatkan dirinya tersenyum saat bersepeda di Pegunungan Alpen Swiss, yang memicu kekesalan lebih lanjut di Madrid.
Jurnalis Pablo Polo dari Marca menjelaskan reaksi sang manajer terhadap ulah sang penyerang. "Mourinho tidak senang dengan cara Mbappe mengelola pemulihannya," jelasnya. "Pergerakannya dan juga fakta bahwa ia tiba pada hari Senin setelah latihan."
Cadena Ser reporter Anton Meana mencatat bahwa gangguan di luar lapangan ini sangat memengaruhi keharmonisan skuad. Ia berkata: "Satu-satunya masalah adalah suasana di ruang ganti masih sedingin lima bulan lalu."
Meana menambahkan: "Suasana dingin di ruang ganti ini, yang bahkan belum bisa dihilangkan oleh intensitas Mourinho, ditambah gejolak seputar kasus Mbappe, telah menciptakan iklim yang tegang, jauh dari ideal untuk menghadapi bulan Oktober yang krusial ini."
Kemarahan pelatih
Keputusan Mbappe untuk bersepeda secara langsung bertentangan dengan pedoman ketat yang telah ditetapkan Mourinho sebelumnya pada musim ini. Sang pelatih kepala dilaporkan memberikan teguran keras kepada penyerang bintangnya itu setibanya kembali di Bernabeu, sembari menuntut sikap yang lebih berhati-hati selama masa liburnya.
Berbicara bulan lalu, Mourinho menjelaskan dengan sangat tegas posisinya soal aktivitas berisiko di luar lapangan. "Anda adalah pesepakbola 24 jam sehari," tegasnya. "Semuanya mencerminkan pekerjaan ini. Apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, bagaimana Anda tidur, bahkan hal-hal dalam kehidupan pribadi Anda. Anda tidak bisa bermain ski. Anda tidak bisa mengendarai sepeda."
Mantan bos Chelsea itu secara eksplisit memperingatkan bahaya yang berkaitan dengan hobi semacam itu. "Anda jatuh dari sepeda, dan Anda mungkin tidak bermain dalam tiga pertandingan, atau mungkin lebih buruk, mungkin Anda patah kaki... ada banyak hal yang harus Anda korbankan untuk menjadi pesepakbola," pungkas Mourinho.
- Getty Images
Laga-laga krusial menanti
Mourinho harus segera memulihkan ketertiban jika Real Madrid ingin menyelamatkan ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Real Madrid telah memenangi lima dari tujuh pertandingan pembuka mereka di La Liga, tetapi mereka sudah tertinggal enam poin dari rival sengit Barcelona dalam perebutan gelar.
Mbappe kembali berlatih penuh pada Rabu dan diperkirakan tersedia untuk dipilih saat Villarreal bertandang ke Bernabeu pada Sabtu. Setelah ujian penting di liga itu, Madrid akan menghadapi lawatan tandang berat di Liga Champions ke markas Roma pada Rabu depan, membuat Mourinho tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan saat ia berusaha menyatukan skuadnya yang sedang bergolak.
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