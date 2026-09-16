United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah mengejutkan 3-2 dari Brighton pada putaran ketiga di Old Trafford. Tim asuhan Carrick mengalami kolaps yang mencengangkan, kalah dalam pertandingan meski sempat memegang keunggulan nyaman pada awal laga di kandang.

Manchester United langsung tancap gas sejak awal, meski sang manajer melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti. Mereka cepat unggul 2-0 dalam sepuluh menit pertama pertandingan. Shea Lacey mencetak gol pembuka pada menit kedelapan, dan Mason Mount menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian untuk membuat tuan rumah sepenuhnya mengendalikan laga.

Namun, Brighton menolak menyerah dan berhasil menipiskan ketertinggalan sesaat sebelum peluit turun minum. Charalampos Kostoulas menjebol gawang tim tamu, menyiapkan babak kedua yang menegangkan sekaligus mengubah momentum laga piala tersebut.