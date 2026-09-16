AFP
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Kekacauan di Old Trafford! Michael Carrick disorot saat Manchester United menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam tersingkirnya mereka yang memalukan dari Carabao Cup
Kolaps buruk di Old Trafford
United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah mengejutkan 3-2 dari Brighton pada putaran ketiga di Old Trafford. Tim asuhan Carrick mengalami kolaps yang mencengangkan, kalah dalam pertandingan meski sempat memegang keunggulan nyaman pada awal laga di kandang.
Manchester United langsung tancap gas sejak awal, meski sang manajer melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti. Mereka cepat unggul 2-0 dalam sepuluh menit pertama pertandingan. Shea Lacey mencetak gol pembuka pada menit kedelapan, dan Mason Mount menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian untuk membuat tuan rumah sepenuhnya mengendalikan laga.
Namun, Brighton menolak menyerah dan berhasil menipiskan ketertinggalan sesaat sebelum peluit turun minum. Charalampos Kostoulas menjebol gawang tim tamu, menyiapkan babak kedua yang menegangkan sekaligus mengubah momentum laga piala tersebut.
Lima puluh tahun sejarah yang tak diinginkan
Babak kedua benar-benar menjadi bencana bagi tuan rumah karena struktur pertahanan mereka sepenuhnya runtuh di bawah tekanan berkelanjutan dari Brighton. Pascal Gross menyamakan kedudukan pada menit ke-65, membungkam publik Old Trafford.
Kebangkitan dramatis itu tuntas hanya lima menit kemudian. Maxim De Cuyper membawa Brighton unggul, sepenuhnya membalik jalannya pertandingan pada malam yang awalnya dimulai begitu positif bagi tim tuan rumah. United gagal melancarkan respons serangan yang berhasil pada fase akhir laga, memastikan tersingkir lebih awal dari ajang piala dengan cara yang menyedihkan.
Kemunduran terbaru ini menjadi tonggak sejarah kelam bagi raksasa Manchester itu. United kini kalah di Old Trafford setelah sempat unggul dua gol atau lebih untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Rekor yang tak diinginkan ini bermula dari kekalahan 3-2 melawan Tottenham pada September 1976.
Lacey bersinar di tengah kemuraman
Salah satu dari sangat sedikit sisi positif bagi tim tuan rumah adalah penampilan impresif prospek berperingkat tinggi, Lacey. Gol cepatnya langsung menorehkan namanya ke dalam buku sejarah modern klub, meski hasil akhir merusak momen tersebut.
Lacey menjadi remaja pertama yang mencetak gol pada penampilan starter pertamanya untuk United sejak Marcus Rashford yang saat itu berusia 18 tahun terkenal melakukan hal yang sama melawan FC Midtjylland pada Februari 2016. Sayangnya, momen pencapaian luar biasa ini sepenuhnya tertutupi oleh keruntuhan lini pertahanan tim.
Kekalahan ini makin menambah besar tekanan yang kini berada di pundak manajer Carrick. Bos United itu kini berjuang untuk menyelamatkan pekerjaannya setelah hanya membukukan dua kemenangan dari enam pertandingan di semua kompetisi musim ini, sebuah catatan yang sangat buruk.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial Premier League menanti
Carrick dan skuadnya yang tampil di bawah ekspektasi kini harus berusaha segera menyelamatkan kampanye mereka di Premier League. Manchester United akan bertandang untuk menghadapi Fulham, dengan mengetahui bahwa hanya kemenangan meyakinkan yang akan meredakan sorotan yang kian besar kepada staf pelatih.
Sementara itu, Brighton akan melangkah ke putaran keempat Carabao Cup dengan penuh kepercayaan diri setelah menuntaskan comeback bersejarah mereka. Brighton berharap dapat membawa performa dan momentum luar biasa ini ke laga-laga domestik berikutnya.
Kualitas mereka akan menghadapi ujian sesungguhnya saat kembali beraksi di liga. Brighton bersiap menghadapi juara bertahan Premier League Arsenal dalam duel yang sangat dinantikan.
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