Penata rambut bek Marc Cucurella tampaknya membocorkan beberapa berita internal tim beberapa jam sebelum pertandingan tandang di Brighton (0-3) pada hari Selasa. Hal itu dilaporkan oleh surat kabar The Sun.
Kekacauan di FC Chelsea! Penata rambut Marc Cucurella tampaknya membocorkan berita internal
"Palmer dan Joao Pedro sama-sama cedera. Berita eksklusif untuk kalian," tulis penata rambut pemain asal Spanyol itu di X. Ia juga mengunggah foto yang memperlihatkan Cucurella dengan rambutnya yang acak-acakan saat sedang dipotong. Akun tersebut kini telah dihapus.
Informasi tersebut terbukti benar: Baik Cole Palmer maupun Joao Pedro tidak bisa bermain di Brighton.
Setelah kekalahan malam itu, suasana di Chelsea benar-benar kacau, Liam Rosenior sangat marah. "Saya sering membela para pemain ketika memang perlu, tapi saya tidak bisa membela penampilan ini," kata manajer tim tersebut. Chelsea terakhir kali mengalami lima kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol pada November 1912.
Chelsea hanya meraih lima poin dari sembilan pertandingan terakhir
"Saya seperti tertegun karena marah. Situasi ini harus segera diubah. Tidak ada jejak profesionalisme sama sekali," lanjut Rosenior. Baru pada menit ke-41 Chelsea melepaskan tembakan ke gawang pertama. Nilai xG untuk gol yang diharapkan pada babak pertama berada di angka 0,04.
"Sikap kami benar-benar keliru. Ini masih sangat dekat dengan pertandingan, dan saya orang yang emosional, tapi itu tidak bisa diterima, sama sekali tidak bisa diterima," kata Rosenior.
Chelsea hanya meraih lima poin dari sembilan pertandingan terakhir - hanya tetangga mereka yang sedang krisis, Tottenham Hotspur (2), yang lebih tidak berhasil dalam periode ini. Di klasemen, The Blues turun ke peringkat ketujuh dan harus cemas akan partisipasi mereka di kompetisi Eropa.