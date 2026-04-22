Kekacauan di FC Chelsea! Penata rambut Marc Cucurella tampaknya membocorkan berita internal

"Palmer dan Joao Pedro sama-sama cedera. Berita eksklusif untuk kalian," tulis penata rambut pemain asal Spanyol itu di X. Ia juga mengunggah foto yang memperlihatkan Cucurella dengan rambutnya yang acak-acakan saat sedang dipotong. Akun tersebut kini telah dihapus.

Informasi tersebut terbukti benar: Baik Cole Palmer maupun Joao Pedro tidak bisa bermain di Brighton.

Setelah kekalahan malam itu, suasana di Chelsea benar-benar kacau, Liam Rosenior sangat marah. "Saya sering membela para pemain ketika memang perlu, tapi saya tidak bisa membela penampilan ini," kata manajer tim tersebut. Chelsea terakhir kali mengalami lima kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol pada November 1912.