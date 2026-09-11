Yang makin memperkeruh suasana adalah sengketa finansial besar terkait bonus atas kesuksesan terbaru Argentina. Publikasi Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bonus Piala Dunia yang dijanjikan kepada para pemain ternyata masih belum dibayarkan. Kegagalan memenuhi komitmen finansial ini telah memicu hubungan yang tegang antara skuad pemain dan petinggi federasi, dengan banyak ikon tim merasa tidak dihargai akibat penundaan berkepanjangan dalam menerima kompensasi yang telah mereka perjuangkan.

Situasi ini semakin rumit karena posisi Lionel Messi, yang sudah pensiun dari sepak bola internasional. Saat AFA sedang mati-matian berupaya menggelar perpisahan akbar yang pantas bagi sang penyerang legendaris, laporan menyebut mantan bintang Barcelona itu masih belum yakin dengan proposal yang saat ini diajukan. Dengan atmosfer yang kian berat, motivasi para bintang senior untuk ambil bagian dalam laga-laga persahabatan mendatang merosot tajam, sehingga muncul saran bahwa perombakan besar skuad mungkin diperlukan pada jeda internasional berikutnya.