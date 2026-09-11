AFP
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Kekacauan di Argentina! Pertarungan hukum, bonus yang belum dibayar, dan rumor kepergian Scaloni picu krisis total jelang laga persahabatan
Skandal federasi dan kekacauan hukum
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) saat ini sedang menjalani periode gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jauh melampaui lapangan. Di pusat badai ini ada Presiden AFA Claudio Tapia, yang terseret dalam pertarungan hukum berisiko tinggi saat ia berupaya membela diri dari tuduhan serius pencucian uang, sebuah skandal yang membayangi operasional administratif badan pengatur tersebut.
Drama hukum ini turut berdampak pada operasional sehari-hari timnas Argentina, dengan federasi itu baru kemarin mengonfirmasi lawan-lawan uji coba mereka berikutnya, yakni Burkina Faso, Bolivia, dan Benin, setelah berminggu-minggu terjadi penundaan administratif.
- Getty Images Sport
Bonus yang belum dibayarkan dan keresahan pemain
Yang makin memperkeruh suasana adalah sengketa finansial besar terkait bonus atas kesuksesan terbaru Argentina. Publikasi Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bonus Piala Dunia yang dijanjikan kepada para pemain ternyata masih belum dibayarkan. Kegagalan memenuhi komitmen finansial ini telah memicu hubungan yang tegang antara skuad pemain dan petinggi federasi, dengan banyak ikon tim merasa tidak dihargai akibat penundaan berkepanjangan dalam menerima kompensasi yang telah mereka perjuangkan.
Situasi ini semakin rumit karena posisi Lionel Messi, yang sudah pensiun dari sepak bola internasional. Saat AFA sedang mati-matian berupaya menggelar perpisahan akbar yang pantas bagi sang penyerang legendaris, laporan menyebut mantan bintang Barcelona itu masih belum yakin dengan proposal yang saat ini diajukan. Dengan atmosfer yang kian berat, motivasi para bintang senior untuk ambil bagian dalam laga-laga persahabatan mendatang merosot tajam, sehingga muncul saran bahwa perombakan besar skuad mungkin diperlukan pada jeda internasional berikutnya.
Scaloni dan staf pelatih menuju pintu keluar
Mungkin pukulan paling merugikan bagi kubu Argentina adalah keyakinan yang kian menguat bahwa masa jabatan Lionel Scaloni mendekati akhir alaminya. Dalang taktik itu, yang membawa negaranya meraih dua gelar Copa America beruntun, trofi Piala Dunia 2022, dan tempat di final Piala Dunia musim panas ini, dilaporkan merasa bahwa waktunya bersama tim nasional pada dasarnya sudah berakhir. Scaloni disebut tidak berniat memperpanjang kontraknya saat ini setelah masa berlakunya habis pada Desember 2026, yang menandai tanggal akhir yang pasti bagi era tersukses dalam sejarah sepak bola modern negara tersebut.
Sentimen ini tidak terbatas pada pelatih kepala saja, karena banyak anggota staf kepelatihannya yang tepercaya juga memiliki pandangan yang sama. Figur-figur penting seperti mantan bek Inter dan Roma, Walter Samuel, juga diyakini sedang bersiap untuk pergi bersama Scaloni.
- AFP
Para bintang yang frustrasi enggan bepergian di tengah kekacauan AFA
Di tengah masalah di luar lapangan yang terus menumpuk ini, nama-nama besar dalam skuad dikabarkan sama sekali tidak antusias untuk pergi ke Amerika Selatan pada jeda internasional mendatang, terutama mengingat lawan mereka memiliki reputasi yang tidak terlalu besar. Dihadapkan pada skuad yang frustrasi dan situasi yang meresahkan, Scaloni pada akhirnya mungkin terpaksa mengistirahatkan beberapa bintang utamanya untuk laga-laga persahabatan yang akan datang, dan sebagai gantinya memberi kesempatan kepada para pemain pelapis selagi federasi berupaya memulihkan ketertiban.
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