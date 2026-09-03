AFP
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Kekacauan bagi Mohamed Salah saat bos Trabzonspor Fatih Tekke meninggalkan klub hanya beberapa hari setelah pengunduran dirinya ditolak
Drama di ruang direksi mendahului kepergian Tekke
Situasi di Trabzonspor mencapai titik didih pekan ini ketika klub akhirnya mengonfirmasi kepergian pelatih kepala Tekke. Langkah ini menjadi kejutan besar mengingat dewan direksi secara terbuka mendukung sang manajer kurang dari tujuh hari lalu. Kekacauan ini bermula tak lama setelah kekalahan agregat 5-0 yang memalukan di tangan klub Hungaria Ferencvaros dalam play-off Liga Europa.
Setelah bencana di level Eropa itu, Tekke secara sensasional mencoba mundur, dengan menyatakan bahwa ia "berhak menghukum diri saya sendiri" karena performa buruk tim. Namun, dalam kejutan yang ganjil, klub pada awalnya menolak membiarkannya pergi. Jajaran petinggi klub mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pengunduran dirinya "ditolak" dan bersikeras agar ia memimpin tim dalam laga domestik berikutnya. Dukungan singkat itu cepat menguap setelah tim terpuruk dalam kekalahan 2-1 dari Amedspor pada Selasa.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi klub tentang kepergian tersebut
Dengan suasana di sekitar klub yang kian toksik, pembicaraan lanjutan digelar antara sang pelatih dan dewan direksi untuk menemukan solusi. Hal ini berujung pada kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya, yang berlaku segera. Klub merilis pernyataan panjang yang menjelaskan keputusan tersebut.
Pernyataan itu berbunyi: "Sebagai hasil dari pembicaraan yang telah dilakukan, kami telah sepakat bersama untuk berpisah dengan Fatih Tekke sejalan dengan kepentingan Trabzonspor dan target-target berorientasi masa depan klub."
Klub juga ingin menyoroti dampak positif yang diberikan sang pelatih selama masa tugasnya di bangku cadangan, khususnya terkait trofi dan stabilitas finansial. "Selama kurang lebih 18 bulan masa baktinya, Fatih Tekke memberi nilai tambah yang signifikan bagi Trabzonspor," tambah klub. "Selain kontribusinya terhadap perkembangan para pemain yang diintegrasikan ke dalam skuad kami selama periode ini, ia memberikan klub kami keuntungan penting baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Dengan membawa Piala Turki ke lemari trofi kami, ia sekali lagi mengukir namanya dalam sejarah Trabzonspor."
Peta jalan baru untuk raksasa Turki
Kepergian ini menandai berakhirnya sebuah era bagi Tekke, yang jelas terpukul oleh kemunduran tim belakangan ini. Pernyataan itu melanjutkan: "Pada titik yang kami capai hari ini, kami telah sampai pada pemahaman bersama dengan pelatih kami, yang menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menerima keberadaannya menyebabkan kerugian bagi Trabzonspor dengan cara apa pun, bahwa tidak terelakkan untuk menyusun peta jalan baru dengan menempatkan kepentingan klub di atas segalanya."
Klub menutup tributnya dengan mendoakan yang terbaik untuk sosok 48 tahun itu dalam babak berikutnya di sepakbola profesional, dengan menambahkan: "Kami berterima kasih kepada pelatih kami atas upaya, kerja keras yang penuh dedikasi, kesuksesan yang ia raih, dan nilai yang ia tambahkan bagi klub kami hingga titik ini. Kami mendoakan Fatih Tekke meraih kesuksesan dalam kariernya di masa depan; sebagai anggota komunitas Trabzonspor, saya ingin menyampaikan bahwa kami akan selalu mengingatnya dengan rasa hormat atas emosi indah yang ia bawa ke klub kami dan warisan berharga yang ia tinggalkan."
- AFP
Salah dalam ketidakpastian setelah awal yang menjanjikan
Bagi Mohamed Salah, waktu kepergian ini jelas jauh dari ideal. Sang raja Mesir bergabung dengan klub Turki itu dalam transfer besar pada musim panas dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di awal musim yang sulit. Legenda Liverpool itu mampu mencetak tiga gol hanya dalam lima penampilan, menunjukkan bahwa ia masih memiliki ketajaman yang membuatnya menjadi ikon Premier League.
Sementara pencarian suksesor permanen terus berlanjut, klub telah mengonfirmasi bahwa Huseyin Cimsir akan turun tangan sebagai pelatih interim untuk pertandingan berikutnya. Terlepas dari gol-gol Salah, Trabzonspor hanya mampu meraih satu kemenangan dalam tiga laga pembuka liga mereka, dan tekanan terus meningkat untuk membalikkan keadaan musim ini.
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