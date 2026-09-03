Dengan suasana di sekitar klub yang kian toksik, pembicaraan lanjutan digelar antara sang pelatih dan dewan direksi untuk menemukan solusi. Hal ini berujung pada kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya, yang berlaku segera. Klub merilis pernyataan panjang yang menjelaskan keputusan tersebut.

Pernyataan itu berbunyi: "Sebagai hasil dari pembicaraan yang telah dilakukan, kami telah sepakat bersama untuk berpisah dengan Fatih Tekke sejalan dengan kepentingan Trabzonspor dan target-target berorientasi masa depan klub."

Klub juga ingin menyoroti dampak positif yang diberikan sang pelatih selama masa tugasnya di bangku cadangan, khususnya terkait trofi dan stabilitas finansial. "Selama kurang lebih 18 bulan masa baktinya, Fatih Tekke memberi nilai tambah yang signifikan bagi Trabzonspor," tambah klub. "Selain kontribusinya terhadap perkembangan para pemain yang diintegrasikan ke dalam skuad kami selama periode ini, ia memberikan klub kami keuntungan penting baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Dengan membawa Piala Turki ke lemari trofi kami, ia sekali lagi mengukir namanya dalam sejarah Trabzonspor."



