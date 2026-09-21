Kejutan VAR di derby Madrid! Badan perwasitan La Liga mengakui Lee Kang-in dari Atletico seharusnya dikartu merah karena tekel horor terhadap kapten Real Federico Valverde

CTA mengakui bahwa Lee seharusnya diusir keluar lapangan atas tekel horornya kepada Valverde, menurut AS. Ofisial pertandingan Ortiz Arias gagal menghukum tekel tersebut, dan VAR memutuskan untuk tidak melakukan intervensi.

Valverde mengalami trauma parah pada pergelangan kaki kirinya setelah terkena pul sepatu pemain Korea Selatan itu. Meski wasit memiliki pandangan yang jelas atas insiden tersebut, pertandingan tetap dibiarkan berlanjut. Staf medis Real Madrid kemudian mengonfirmasi tingkat keparahan cedera itu, membuat klub sangat frustrasi dengan tidak adanya tindakan di lapangan.

CTA juga meninjau dua kontroversi besar lainnya dari laga di Metropolitano. Mereka sepakat dengan keputusan VAR yang terlambat untuk mengusir bek Real Madrid Dean Huijsen karena pelanggaran profesional terhadap Giuliano Simeone. Namun, komite menerima pilihan kontroversial Arias untuk tidak mengganjar Cristian Romero dengan kartu merah atas tekel berbahaya terhadap Jude Bellingham, dengan melabeli insiden itu sebagai sesuatu yang membingungkan.



