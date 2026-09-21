ZUMA Press Wire
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Kejutan VAR di derby Madrid! Badan perwasitan La Liga mengakui Lee Kang-in dari Atletico seharusnya dikartu merah karena tekel horor terhadap kapten Real Federico Valverde
- ZUMA Press Wire
CTA mengakui kesalahan besar dalam kepemimpinan wasit
CTA mengakui bahwa Lee seharusnya diusir keluar lapangan atas tekel horornya kepada Valverde, menurut AS. Ofisial pertandingan Ortiz Arias gagal menghukum tekel tersebut, dan VAR memutuskan untuk tidak melakukan intervensi.
Valverde mengalami trauma parah pada pergelangan kaki kirinya setelah terkena pul sepatu pemain Korea Selatan itu. Meski wasit memiliki pandangan yang jelas atas insiden tersebut, pertandingan tetap dibiarkan berlanjut. Staf medis Real Madrid kemudian mengonfirmasi tingkat keparahan cedera itu, membuat klub sangat frustrasi dengan tidak adanya tindakan di lapangan.
CTA juga meninjau dua kontroversi besar lainnya dari laga di Metropolitano. Mereka sepakat dengan keputusan VAR yang terlambat untuk mengusir bek Real Madrid Dean Huijsen karena pelanggaran profesional terhadap Giuliano Simeone. Namun, komite menerima pilihan kontroversial Arias untuk tidak mengganjar Cristian Romero dengan kartu merah atas tekel berbahaya terhadap Jude Bellingham, dengan melabeli insiden itu sebagai sesuatu yang membingungkan.
- Getty Images Sport
Mourinho kecam kepemimpinan wasit yang 'buruk'
Pelatih Real Madrid Jose Mourinho murka setelah melihat Romero lolos dari kartu merah usai mengenai lutut Bellingham. Pelatih asal Portugal itu mengarahkan frustrasinya langsung kepada Arias dan juga petugas VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez setelah kekalahan tersebut.
"Wasit itu tidak punya pengalaman untuk memimpin derby. Usianya 41 tahun. Dia wasit buruk yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil," kecam Mourinho dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Selamat kepada komite perwasitan atas penunjukan ini. Tapi Tuan Trujillo memang punya riwayat dengan Real Madrid. Di Copa, di Girona, Osasuna. Dia petugas VAR dengan banyak riwayat."
Drama derby menyoroti kelemahan VAR
Derbi Madrid sepenuhnya dibayangi inkonsistensi perwasitan yang mencolok ini. Arias awalnya memberi kartu kepada Bellingham atas benturan dengan Romero sebelum VAR membatalkan keputusan tersebut, yang menyoroti buruknya pembacaan pertandingan dari sang wasit. Namun, kegagalan total untuk meninjau tekel berbahaya terhadap Valverde tetap menjadi kesalahan paling merugikan pada akhir pekan ini.
Pengakuan CTA hanya memberi sedikit penghiburan bagi Real Madrid. Valverde telah menegaskan dirinya sebagai figur yang tak tergantikan bagi Mourinho musim ini, tampil di setiap pertandingan dan mencetak gol di Liga Champions. Cederanya meninggalkan lubang besar di lini tengah bagi tim yang sudah tertinggal dalam perburuan gelar domestik.
- Getty Images Sport
Persaingan perebutan gelar mendapat pukulan besar
Kekalahan pada hari Minggu membuat Real Madrid berada di posisi keempat La Liga, saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Kekhawatiran terdekat mereka adalah bangkit di kompetisi domestik, dengan tim asuhan Mourinho dijadwalkan menjamu Villarreal pada 10 Oktober setelah jeda internasional. Setelah laga itu, mereka akan menghadapi lawatan krusial Liga Champions ke Italia untuk melawan Roma.
Sementara itu, prospek Valverde di level internasional telah sangat terganggu. Gelandang itu kini sangat diragukan tampil dalam laga uji coba Uruguay berikutnya melawan Jepang dan, ironisnya, Korea Selatan milik Kang-in, sehingga menimbulkan masalah yang tidak diinginkan bagi pelatih tim nasional Diego Forlan.
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