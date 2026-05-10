Kejutan setelah 20 tahun di klub yang sama? Pelatih senior Frank Schmidt mengisyaratkan kejutan besar

Namun, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah perjuangan untuk menghindari degradasi. "Kami harus menang. Titik. Selesai. Sepak bola bisa sesederhana itu," kata Schmidt dalam wawancara yang diterbitkan menjelang laga tandang Heidenheim pada hari Minggu melawan 1. FC Köln.

Kata-kata itu langsung diwujudkan. Tim Schmidt mengalahkan tim yang baru promosi itu dengan skor 3-1 dan dengan demikian keluar dari posisi terbawah klasemen untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini adalah pertandingan Bundesliga ke-100 Schmidt sebagai pelatih FCH.

Kini, mereka akan memasuki akhir musim akhir pekan depan dengan poin yang sama dengan FC St. Pauli dan VfL Wolfsburg. Heidenheim akan menjamu 1. FSV Mainz, sementara Wolfsburg dan St. Pauli akan saling berhadapan di Hamburg dalam duel langsung. Dengan kemenangan dan hasil yang tepat di pertandingan paralel, tim Schmidt masih bisa naik ke peringkat degradasi. Itu akan menjadi …?



