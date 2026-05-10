Baik di Bundesliga maupun di divisi di bawahnya: Yang jelas, Frank Schmidt akan menuntaskan kontraknya bersama 1. FC Heidenheim yang berlaku hingga 2027. Namun, setelah 20 tahun di Brenz, kariernya di sana akan berakhir. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pria berusia 52 tahun itu tidak membayangkan untuk bergabung dengan klub lain, seperti yang ia jelaskan dalam sebuah wawancara.
Kejutan setelah 20 tahun di klub yang sama? Pelatih senior Frank Schmidt mengisyaratkan kejutan besar
"Tapi, kalau boleh jujur: Saya masih punya semangat untuk membuktikan bahwa saya juga bisa sukses di tempat lain. Mungkin di luar negeri. Atau saya membuka bar tapas di Mallorca," kata Schmidt dalam wawancara dengan surat kabar Bild.
Pelatih sepak bola yang pada musim gugur 2007 awalnya mengambil alih Heidenheim secara sementara dan tak lama kemudian secara permanen itu tidak memberikan pernyataan yang lebih konkret.
Kemenangan di Köln: Heidenheim berhasil mempertahankan peluangnya
Namun, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah perjuangan untuk menghindari degradasi. "Kami harus menang. Titik. Selesai. Sepak bola bisa sesederhana itu," kata Schmidt dalam wawancara yang diterbitkan menjelang laga tandang Heidenheim pada hari Minggu melawan 1. FC Köln.
Kata-kata itu langsung diwujudkan. Tim Schmidt mengalahkan tim yang baru promosi itu dengan skor 3-1 dan dengan demikian keluar dari posisi terbawah klasemen untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini adalah pertandingan Bundesliga ke-100 Schmidt sebagai pelatih FCH.
Kini, mereka akan memasuki akhir musim akhir pekan depan dengan poin yang sama dengan FC St. Pauli dan VfL Wolfsburg. Heidenheim akan menjamu 1. FSV Mainz, sementara Wolfsburg dan St. Pauli akan saling berhadapan di Hamburg dalam duel langsung. Dengan kemenangan dan hasil yang tepat di pertandingan paralel, tim Schmidt masih bisa naik ke peringkat degradasi. Itu akan menjadi …?
Frank Schmidt: "Bisa bertahan di liga akan menjadi keajaiban"
"Bisa bertahan di liga ini akan menjadi keajaiban. Tapi, apa jadinya manusia jika tidak percaya akan hal itu?" kata Schmidt kepada Bild. "Saya seorang Kristen, Protestan. Tapi bukan seorang ultra, jika boleh saya gunakan istilah sepak bola."
Schmidt membawa Heidenheim dari Oberliga Baden-Württemberg ke Regionalliga Süd. Dari sana ke 3. Liga, di mana pada tahun kelima mereka berhasil promosi ke 2. Liga.
Setelah sekali gagal di babak play-off, FCH berhasil melompat sensasional ke Bundesliga sebagai juara pada percobaan kesembilan, di mana mereka lolos ke Conference League sebagai peringkat kedelapan pada tahun pertama dan tahun lalu berhasil bertahan di liga melalui babak play-off melawan SV Elversberg.
Bundesliga 2025/26: Klasemen menjelang pertarungan penentuan degradasi
Peringkat
Tim
Pertandingan
Gol
Selisih
Poin
15
Werder Bremen
33
37:58
-21
32
16
VfL Wolfsburg
33
42:68
-26
26
17
1. FC Heidenheim
33
41:70
-29
26
18
FC St. Pauli
33
28:57
-29
26