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Kejutan sensasional di bursa transfer saat Arsenal "berupaya keras" untuk merekrut bintang Tottenham yang mengejutkan guna mengisi kekosongan di lini belakang
Arteta bidik langkah mengejutkan untuk membajak rival sesama London utara
Arsenal dilaporkan sedang ‘berupaya keras’ untuk merekrut kapten Tottenham Hotspur, Romero, saat mereka berusaha mengatasi krisis yang mulai muncul di lini belakang, menurut Daily Mail. Arsenal telah menghubungi perwakilan bek Argentina itu untuk memahami syarat-syarat dari potensi kesepakatan, menandai langkah berani untuk kapten rival terbesar mereka.
Urgensi di kubu merah London utara itu berasal dari kondisi kebugaran William Saliba. Bek internasional Prancis itu dipastikan absen pada awal musim Premier League setelah mengalami cedera punggung saat Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Atletico memimpin kelompok pengejar
Terlepas dari pendekatan agresif Arsenal, Atletico Madrid disebut-sebut sebagai pihak terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Romero. Diego Simeone sudah lama mengagumi kompatriotnya itu dan saat ini sedang bekerja untuk merampingkan skuad di Metropolitano guna mendanai tawaran resmi. Raksasa Spanyol itu sedang dalam pembicaraan untuk menjual Matteo Ruggeri ke Aston Villa dan Nahuel Molina ke Roma, dengan gabungan biaya transfer tersebut dimaksudkan untuk memuluskan tawaran pembuka senilai £30 juta bagi bintang Tottenham itu.
Raksasa Serie A Inter juga telah menunjukkan kehadiran mereka dalam perburuan ini, setelah lebih dulu menyepakati biaya £34 juta dengan Spurs. Namun, juara Italia itu masih belum menemukan titik temu terkait persyaratan pribadi.
Sikap Tottenham dan kedalaman skuadnya
Tottenham berada dalam posisi yang memungkinkan mereka melepas Romero dengan harga yang tepat. Klub itu sudah memperkuat opsi di lini belakang di bawah Roberto De Zerbi dengan kedatangan John Paul van Hecke seharga £52 juta dan perekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Namun, gagasan menjual kapten mereka kepada rival bebuyutan Arsenal tidak mungkin dipertimbangkan, baik oleh klub maupun para suporternya.
Masa Romero di Tottenham berjalan bak rollercoaster, termasuk pemulihan dari cedera lutut saat perjuangan menghindari degradasi musim lalu. Bek tersebut menjadi bagian penting dari tim Argentina yang mencapai final Piala Dunia, dan sebelumnya ia juga dikaitkan dengan kepindahan menyusul kepergian Ange Postecoglou.
- Getty Images Sport
Keinginan Romero untuk tantangan baru
Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi andalan sejak kepindahannya dari Atalanta pada 2022, tetapi musim-musim beruntun yang tidak stabil mulai memakan korban. Setelah mengalami pertarungan melawan degradasi secara beruntun, Romero siap bersaing untuk meraih gelar-gelar besar. Meski Arsenal bisa menawarkan sepak bola Liga Champions secara langsung dan persaingan perebutan gelar, rivalitas bersejarah antara kedua klub menjadi hambatan besar bagi potensi kesepakatan transfer apa pun di antara kedua petinggi klub.
Ketika tenggat transfer semakin dekat, situasinya tetap dinamis. Ketertarikan Arsenal jelas telah memperumit persaingan, tetapi manuver finansial Atleti menunjukkan bahwa mereka adalah tujuan yang paling mungkin bagi pemenang Piala Dunia itu. Arteta harus bergerak cepat jika ingin meyakinkan Romero untuk menyeberangi jurang pemisah itu, atau ia harus segera beralih ke target lain untuk memastikan Arsenal tidak kekurangan opsi saat Saliba yang bertalenta besar absen.
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