Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi andalan sejak kepindahannya dari Atalanta pada 2022, tetapi musim-musim beruntun yang tidak stabil mulai memakan korban. Setelah mengalami pertarungan melawan degradasi secara beruntun, Romero siap bersaing untuk meraih gelar-gelar besar. Meski Arsenal bisa menawarkan sepak bola Liga Champions secara langsung dan persaingan perebutan gelar, rivalitas bersejarah antara kedua klub menjadi hambatan besar bagi potensi kesepakatan transfer apa pun di antara kedua petinggi klub.

Ketika tenggat transfer semakin dekat, situasinya tetap dinamis. Ketertarikan Arsenal jelas telah memperumit persaingan, tetapi manuver finansial Atleti menunjukkan bahwa mereka adalah tujuan yang paling mungkin bagi pemenang Piala Dunia itu. Arteta harus bergerak cepat jika ingin meyakinkan Romero untuk menyeberangi jurang pemisah itu, atau ia harus segera beralih ke target lain untuk memastikan Arsenal tidak kekurangan opsi saat Saliba yang bertalenta besar absen.