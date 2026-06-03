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Kejutan: Penyerang andalan Swiss, Breel Embolo, tidak dapat berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia akibat masalah visa
Masalah visa menghambat keberangkatan Embolo
Tim nasional Swiss mendapat pukulan telak pada Selasa pagi ketika terungkap bahwa izin ESTA Breel Embolo — sistem otomatis yang digunakan bagi pengunjung internasional yang masuk ke AS — sedang menjalani tinjauan administratif. Kabar tersebut mengejutkan kubu Swiss, karena pemain berusia 29 tahun itu dianggap sebagai bagian penting dalam skema serangan mereka saat mempersiapkan diri untuk putaran final 2026.
Federasi Swiss merilis pernyataan terperinci yang menjelaskan kronologi gangguan tersebut, dengan menyatakan: "Sayangnya, Breel Embolo saat ini tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama tim. Izin ESTA-nya telah disetujui hingga pagi ini. Namun, pada pukul 10.30, kami diberi tahu bahwa permohonan ESTA-nya sedang ditinjau lebih lanjut."
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Alasan mengapa masalah visa Embolo kembali mencuat
Peninjauan mendadak terhadap kelayakan Embolo untuk masuk ke Amerika Serikat tampaknya berakar pada masalah hukum yang terjadi beberapa tahun lalu. Penyerang Rennes tersebut terlibat dalam sebuah insiden perkelahian di Basel pada tahun 2018, yang pada akhirnya berujung pada putusan pengadilan Swiss pada tahun 2023. Embolo dinyatakan bersalah atas sejumlah ancaman dan kemudian dijatuhi hukuman denda yang ditangguhkan terkait insiden tersebut.
Meskipun penyerang tersebut sebelumnya telah memasuki AS tanpa masalah untuk serangkaian pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat pada Juni 2025, keputusan baru-baru ini untuk tidak mengajukan banding atas putusan tersebut telah membuat putusan tersebut menjadi final. Status hukum yang telah final ini tampaknya telah memicu peringatan dalam sistem imigrasi AS, yang menyebabkan kebuntuan saat ini hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.
Federasi tetap optimis akan tercapainya penyelesaian
Meskipun mengalami kendala, Asosiasi Sepak Bola Swiss tetap optimis bahwa bintang utama mereka akan dapat bergabung dengan tim sebelum pertandingan pembuka. Pihak berwenang dilaporkan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di AS untuk mengatasi kendala administratif dan memastikan sang penyerang dapat berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia ketiganya.
"Kami saat ini sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang terkait dan berharap Breel akan bergabung dengan tim hari ini atau berangkat besok dan bergabung dengan skuad saat itu," tambah federasi dalam pernyataan resmi mereka. Akun media sosial tim juga menunjukkan solidaritas dengan mengunggah foto dari pesawat tim beserta pesan: "Satu kursi kosong, tapi tidak akan lama. Sampai jumpa segera, Breel Embolo."
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Bulan yang krusial menanti Swiss
Swiss dijadwalkan akan memulai perjalanan mereka di babak penyisihan grup pada 13 Juni melawan Qatar di Santa Clara. Dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya melawan Bosnia dan Herzegovina di Inglewood serta tuan rumah bersama Kanada di Vancouver, setiap sesi latihan menjadi sangat penting. Embolo, yang telah mencetak 23 gol dalam 85 penampilan untuk negaranya, merupakan sosok yang tak tergantikan dalam rencana taktis Yakin untuk pertandingan-pertandingan krusial ini.