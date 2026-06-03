Kejutan: Penyerang andalan Swiss, Breel Embolo, tidak dapat berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia akibat masalah visa

Tim nasional Swiss mendapat pukulan telak pada Selasa pagi ketika terungkap bahwa izin ESTA Breel Embolo — sistem otomatis yang digunakan bagi pengunjung internasional yang masuk ke AS — sedang menjalani tinjauan administratif. Kabar tersebut mengejutkan kubu Swiss, karena pemain berusia 29 tahun itu dianggap sebagai bagian penting dalam skema serangan mereka saat mempersiapkan diri untuk putaran final 2026.

Federasi Swiss merilis pernyataan terperinci yang menjelaskan kronologi gangguan tersebut, dengan menyatakan: "Sayangnya, Breel Embolo saat ini tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama tim. Izin ESTA-nya telah disetujui hingga pagi ini. Namun, pada pukul 10.30, kami diberi tahu bahwa permohonan ESTA-nya sedang ditinjau lebih lanjut."