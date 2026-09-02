Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kejutan pada hari terakhir bursa transfer! Manchester United melancarkan langkah mengejutkan untuk bintang Manchester City, Rayan Ait-Nouri
Manchester United melancarkan manuver berani ke rival sekota
Dalam salah satu perkembangan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Manchester United telah mengajukan permintaan resmi untuk bek sayap Manchester City, Ait-Nouri, menurut talkSPORT.
Manchester United sangat ingin menambah opsi di lini pertahanan sebelum tenggat tengah malam, dan Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai solusi potensial untuk masalah mereka di posisi bek kiri. Meski transfer antara dua raksasa Manchester secara historis jarang terjadi, minimnya waktu bermain yang didapat bek Aljazair itu telah membuka celah peluang yang tampaknya bertekad dieksplorasi United.
Saat ini masih belum jelas apakah pembicaraan akan berkembang malam ini setelah pendekatan awal, dengan sumber-sumber City saat ini meremehkan kemungkinan tercapainya kesepakatan apa pun. Juara Premier League itu dilaporkan tetap pada pendiriannya, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan tim Carrick nyaris mustahil terwujud pada tahap yang sudah selarut ini.
- Getty
Carrick mencari tambahan kekuatan di lini belakang
Upaya United untuk mendatangkan Ait-Nouri terjadi setelah musim panas yang membuat frustrasi dalam pencarian bek kiri spesialis. Klub tersebut telah mempertimbangkan beberapa target berprofil tinggi di seluruh Eropa, tetapi sejauh ini gagal mendapatkan pilihan utama mereka. Mereka sempat sangat kuat dikaitkan dengan Lewis Hall dari Newcastle United, tetapi terobosan dalam negosiasi tidak pernah terwujud.
Meski ada manuver mendadak di akhir untuk mengamankan tanda tangan pemain, Carrick tetap menunjukkan sikap positif di depan publik terkait komposisi skuadnya, meski langkah tiba-tiba untuk merekrut pemain City menunjukkan masih ada kelemahan yang dirasa perlu diatasi.
Kesulitan Ait-Nouri di Etihad
Bagi Ait-Nouri, kepindahan ke kubu merah Manchester akan menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang mandek sejak transfer bernilai besar dari Molineux. Bek sayap itu direkrut City dalam kesepakatan senilai sekitar £32 juta pada musim panas lalu, tetapi perkembangannya terhambat oleh serangkaian kendala.
Cedera pergelangan kaki di awal masa kebersamaannya mengganggu proses integrasinya ke tim utama, dan keterlibatannya makin terbatas ketika ia pergi untuk membela Aljazair dalam kampanye Piala Afrika mereka di tengah musim.
Di bawah kepemimpinan baru Maresca, bek tersebut justru semakin terpinggirkan dalam urutan pilihan. Dengan pemain seperti Josko Gvardiol, Rico Lewis, dan Nico O’Reilly sama-sama mampu bermain di posisi favoritnya, Ait-Nouri tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan-kemenangan awal City di Premier League atas Bournemouth dan Crystal Palace, sehingga masa depannya kian terlihat suram.
Jam-jam terakhir bursa transfer
Seiring waktu terus berjalan menuju tenggat, Manchester United berpacu dengan waktu untuk melihat apakah City akan melunakkan sikap mereka. Manchester United juga sempat mempertimbangkan langkah untuk Alejandro Balde yang berusia 22 tahun dari Barcelona, tetapi pemain Spanyol itu memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya di bawah Hansi Flick. Hal ini membuat Ait-Nouri menjadi alternatif utama pada jam-jam terakhir bursa transfer.
Namun, City mengingat bahwa sang pemain hanya tampil 17 kali di Premier League musim lalu dan mungkin enggan membantu rival langsung, meski pemain tersebut saat ini tidak masuk dalam rencana starter mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami