Dalam salah satu perkembangan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Manchester United telah mengajukan permintaan resmi untuk bek sayap Manchester City, Ait-Nouri, menurut talkSPORT.

Manchester United sangat ingin menambah opsi di lini pertahanan sebelum tenggat tengah malam, dan Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai solusi potensial untuk masalah mereka di posisi bek kiri. Meski transfer antara dua raksasa Manchester secara historis jarang terjadi, minimnya waktu bermain yang didapat bek Aljazair itu telah membuka celah peluang yang tampaknya bertekad dieksplorasi United.

Saat ini masih belum jelas apakah pembicaraan akan berkembang malam ini setelah pendekatan awal, dengan sumber-sumber City saat ini meremehkan kemungkinan tercapainya kesepakatan apa pun. Juara Premier League itu dilaporkan tetap pada pendiriannya, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan tim Carrick nyaris mustahil terwujud pada tahap yang sudah selarut ini.