Dalam salah satu perkembangan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Manchester United telah mengajukan pertanyaan resmi untuk bek sayap Manchester City, Ait-Nouri, menurut talkSPORT.

Manchester United sangat ingin memperkuat opsi pertahanan mereka sebelum tenggat tengah malam, dan Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai solusi potensial untuk masalah di posisi bek kiri. Meski transfer antara dua raksasa Manchester ini secara historis jarang terjadi, minimnya waktu bermain bagi bek asal Aljazair itu telah membuka celah peluang yang tampaknya bertekad dieksplorasi United.

Saat ini belum jelas apakah pembicaraan akan berlanjut malam ini setelah pendekatan awal, dengan sumber-sumber City saat ini meremehkan kemungkinan tercapainya kesepakatan apa pun. Juara Premier League itu dikabarkan tetap teguh pada pendirian mereka, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan tim Carrick nyaris mustahil terjadi pada tahap yang sudah selarut ini.