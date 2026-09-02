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Kejutan mengejutkan di hari penutupan bursa transfer! Manchester United melancarkan langkah mengejutkan untuk bintang Manchester City, Rayan Ait-Nouri
Manchester United melancarkan manuver berani untuk membajak pemain dari rival sekota
Dalam salah satu perkembangan paling tak terduga pada bursa transfer musim panas, Manchester United telah mengajukan pertanyaan resmi untuk bek sayap Manchester City, Ait-Nouri, menurut talkSPORT.
Manchester United sangat ingin memperkuat opsi pertahanan mereka sebelum tenggat tengah malam, dan Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai solusi potensial untuk masalah di posisi bek kiri. Meski transfer antara dua raksasa Manchester ini secara historis jarang terjadi, minimnya waktu bermain bagi bek asal Aljazair itu telah membuka celah peluang yang tampaknya bertekad dieksplorasi United.
Saat ini belum jelas apakah pembicaraan akan berlanjut malam ini setelah pendekatan awal, dengan sumber-sumber City saat ini meremehkan kemungkinan tercapainya kesepakatan apa pun. Juara Premier League itu dikabarkan tetap teguh pada pendirian mereka, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan tim Carrick nyaris mustahil terjadi pada tahap yang sudah selarut ini.
- Getty
Carrick mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan
Upaya United untuk memburu Ait-Nouri terjadi setelah musim panas yang frustratif saat mencari bek kiri spesialis. Klub itu telah melirik beberapa target papan atas di seluruh Eropa, tetapi sejauh ini gagal mendapatkan pilihan utama mereka. Mereka sempat sangat dikaitkan dengan Lewis Hall dari Newcastle United, tetapi terobosan dalam negosiasi tak pernah terwujud.
Terlepas dari manuver di saat-saat akhir untuk mendapatkan tanda tangan pemain, Carrick tetap menunjukkan sikap positif di depan publik soal komposisi skuadnya, meski langkah mendadak untuk merekrut pemain City itu mengindikasikan masih ada kelemahan yang dirasa perlu dibenahi.
Kesulitan Ait-Nouri di Etihad
Bagi Ait-Nouri, kepindahan ke sisi merah Manchester akan menjadi peluang untuk menghidupkan kembali karier yang mandek sejak transfer bernilai besar dari Molineux. Bek sayap itu direkrut City dalam kesepakatan senilai sekitar £32 juta pada musim panas lalu, tetapi perkembangannya terhambat oleh serangkaian kendala.
Cedera pergelangan kaki di awal mengganggu proses integrasinya ke tim utama, dan keterlibatannya semakin terbatas ketika ia pergi untuk membela Aljazair dalam kampanye Piala Afrika mereka di pertengahan musim.
Di bawah kepemimpinan baru Maresca, bek tersebut justru semakin turun dalam urutan pilihan. Dengan pemain seperti Josko Gvardiol, Rico Lewis, dan Nico O’Reilly yang semuanya mampu bermain di posisi favoritnya, Ait-Nouri tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kemenangan awal City di Premier League atas Bournemouth dan Crystal Palace, sehingga masa depannya kian terlihat suram.
Jam-jam terakhir bursa transfer
Seiring waktu terus berjalan menuju tenggat waktu, Manchester United berpacu dengan waktu untuk melihat apakah City akan melunakkan sikap mereka. Manchester United juga sempat mempertimbangkan langkah untuk Alejandro Balde yang berusia 22 tahun dari Barcelona, tetapi pemain Spanyol itu memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya di bawah Hansi Flick. Hal ini membuat Ait-Nouri menjadi alternatif utama pada jam-jam terakhir bursa transfer.
Namun, City mengingat bahwa sang pemain hanya tampil 17 kali di Premier League musim lalu dan mungkin enggan membantu rival langsung, meski pemain tersebut saat ini tidak masuk dalam rencana starting XI mereka.
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