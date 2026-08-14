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Kejutan mengejutkan dalam transfer Victor Osimhen saat Arsenal membuka pembicaraan dengan Galatasaray terkait kesepakatan sensasional
Arsenal beralih ke superstar Nigeria
Dalam perkembangan yang mengejutkan pasar transfer, Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan Galatasaray mengenai kesepakatan untuk merekrut Osimhen, menurut The Telegraph. Penyerang berusia 27 tahun itu, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Inggris, bergabung dengan klub Istanbul tersebut secara permanen pada musim panas lalu dengan nilai €75 juta (£64,8 juta) setelah saga yang melibatkan Napoli mendapat sorotan luas.
Arsenal mengalihkan perhatian mereka kepada Osimhen setelah menemui jalan buntu dalam upaya mengejar target-target lain. Meski tim asuhan Arteta pada awalnya menjadikan Julian Alvarez sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas, Atletico Madrid tetap teguh dalam penolakan mereka untuk menjualnya.
- Getty Images Sport
Beberapa kesepakatan tersedia di atas meja
Menurut laporan tersebut, nama Osimhen muncul dalam pembicaraan yang lebih luas antara Arsenal dan Galatasaray terkait masa depan Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri. Juara Turki itu sudah menguji keteguhan Arsenal dengan tawaran €45 juta (£38,4 juta) untuk Martinelli, meski winger Brasil itu dikabarkan ragu untuk pindah ke Super Lig, menurut ESPN Brasil.
Secara bersamaan, pembicaraan juga berkembang terkait wonderkid remaja Ethan Nwaneri. Arsenal disebut telah menawarkan pemain berusia 19 tahun itu kepada Galatasaray dengan biaya €40 juta (£34,1 juta), dan raksasa Turki itu kini bergerak maju untuk merampungkan kesepakatan demi mengamankan mantan pemain pinjaman Marseille tersebut.
Dukungan Mikel dan mimpi Liga Champions
Peluang Osimhen bergabung dengan Arsenal mendapat dukungan kuat dari legenda Chelsea John Obi Mikel, yang vokal soal masa depan rekan senegaranya itu. Mikel sebelumnya mengungkapkan bahwa sang penyerang sangat ingin bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa. Berbicara kepada Metro, Mikel berkata: "Saya rasa kami ingin melihat dia bermain di Liga Champions jadi mungkin Arsenal bisa menjadi tujuannya. Mungkin ada pintu yang terbuka di sana untuk Victor."
Obi Mikel, yang terlibat langsung dalam upaya Chelsea yang gagal merekrut sang striker pada 2024, menambahkan: "Saya sudah melakukan beberapa percakapan dengannya. Saya tidak akan mengatakan banyak soal isi percakapan itu, tetapi dia sedang berusaha memastikan bahwa dia akan berakhir di liga top Eropa, tempat dia bisa menunjukkan bakatnya dan bersaing untuk menjuarai Liga Champions."
- Getty Images Sport
Perubahan sikap di London utara
Ketertarikan mendadak Arsenal menandai perubahan strategi yang signifikan. Klub London utara itu sempat ditawari kesempatan untuk merekrut pemain internasional Nigeria tersebut pada 2024, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah itu karena biaya yang dianggap terlalu tinggi terkait valuasi Napoli saat itu.
Langkah tersebut akan menjadi pernyataan besar soal niat Arteta, yang ingin menemukan sumber gol yang konsisten untuk memimpin lini depannya. Meski Galatasaray meraih sukses dengan Osimhen sebagai ujung tombak serangan mereka, daya tarik Premier League tetap menjadi faktor penting bagi sang pemain.
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