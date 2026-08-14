Dalam perkembangan yang mengejutkan pasar transfer, Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan Galatasaray mengenai kesepakatan untuk merekrut Osimhen, menurut The Telegraph. Penyerang berusia 27 tahun itu, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Inggris, bergabung dengan klub Istanbul tersebut secara permanen pada musim panas lalu dengan nilai €75 juta (£64,8 juta) setelah saga yang melibatkan Napoli mendapat sorotan luas.

Arsenal mengalihkan perhatian mereka kepada Osimhen setelah menemui jalan buntu dalam upaya mengejar target-target lain. Meski tim asuhan Arteta pada awalnya menjadikan Julian Alvarez sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas, Atletico Madrid tetap teguh dalam penolakan mereka untuk menjualnya.



