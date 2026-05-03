Kejutan: Man Utd dilaporkan tertarik merekrut penyerang asal Belanda yang tak pernah masuk skuad Aston Villa dan hengkang pada Januari
Setan Merah mengincar mantan pemain Villa
Manchester United dilaporkan menjadi salah satu dari tiga klub raksasa Liga Premier yang terus memantau perkembangan Malen di Roma. Penyerang berusia 27 tahun ini telah mengalami transformasi luar biasa sejak meninggalkan Villa Park dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin, dengan mencetak 11 gol dalam hanya 14 penampilan untuk klub Italia tersebut.
Menurut laporan dari Corriere dello Sport, meskipun Roma memiliki opsi untuk menjadikan transfer ini permanen dengan biaya antara €25 juta (£22 juta/$29 juta) dan €30 juta (£26 juta/$35 juta), United bergabung dengan Chelsea dan Newcastle dalam apa yang digambarkan sebagai persaingan antar "klub besar" yang memantau situasinya.
Emery menjelaskan kesulitan yang dihadapi Villa
Meskipun Malen kini menjadi salah satu penyerang yang paling banyak dibicarakan di Eropa, masa-masanya di bawah asuhan Emery di Villa Park jauh lebih sepi. Berbicara mengenai kepergian sang pemain dan kesuksesannya setelah itu, manajer Villa tersebut mengakui pada awal pekan ini bahwa kehadiran Ollie Watkins membuat pemain asal Belanda itu kesulitan menemukan ritme permainannya di klub.
"Ini adalah pinjaman dengan opsi pembelian, yang akan dieksekusi oleh Roma mengingat prestasinya. Dan karena itu, saya ingin mengatakan lagi bahwa saya sangat senang untuknya, karena dia orang yang baik dan pemain yang bagus. Di sini dia menghadapi persaingan dari Watkins, sehingga dia kurang mendapat kesempatan bermain karena alasan itu, dan saya pikir dia seharusnya lebih sering bermain sebagai striker. Dia kadang-kadang bermain bersama Watkins, jadi saya rasa dia menemukan posisi yang tepat di Roma dan telah bermain di setiap pertandingan untuk memaksimalkan kemampuannya dan mencetak gol. Saya sangat senang untuknya karena dia juga orang yang baik. Dan saya harap dia terus mencetak gol," kata Emery.
Sikap tegas Roma terkait transfer permanen
Meskipun minat dari Liga Premier semakin meningkat, Roma tampaknya bertekad untuk mempertahankan pemain andalannya. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa keluarga Friedkin, pemilik klub Serie A tersebut, diperkirakan akan tiba di Roma minggu ini untuk secara langsung menyetujui transfer permanen tersebut dan mengaktifkan klausul pembelian yang telah disepakati dengan Villa.
Ada konsensus yang semakin kuat bahwa nilai Malen telah berlipat ganda sejak ia tiba di Italia, jauh melampaui biaya maksimum awal sebesar £26 juta. Gol-golnya sangat penting dalam menjaga Roma tetap dalam perburuan kualifikasi Eropa, karena mereka saat ini berada di peringkat keenam klasemen, hanya beberapa poin di belakang Juventus dan Como dengan hanya empat pertandingan tersisa di musim ini.
Hubungan yang mengejutkan di tengah belanja besar-besaran Manchester United
Hubungan dengan Old Trafford tetap menjadi hal yang menarik mengingat investasi besar-besaran yang dilakukan United pada lini depan mereka selama bursa transfer musim panas lalu. Klub tersebut menghabiskan total £193 juta ($263 juta) untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha—keduanya telah memainkan peran penting dalam upaya United merebut tiket Liga Champions musim ini—serta striker asal Slovenia, Benjamin Sesko.
Dengan kembalinya Cunha ke sesi latihan menjelang laga krusial melawan Liverpool, opsi serangan United tampaknya sudah cukup kuat. Namun, daya tarik seorang penuntas peluang yang klinis seperti Malen, yang telah membuktikan dirinya mampu bersinar sebagai striker utama di liga besar Eropa, mungkin terlalu menggoda bagi Setan Merah saat mereka berupaya memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Eropa yang berpotensi lebih tinggi tahun depan.