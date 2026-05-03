Kejutan: Man Utd dilaporkan tertarik merekrut penyerang asal Belanda yang tak pernah masuk skuad Aston Villa dan hengkang pada Januari

Meskipun Malen kini menjadi salah satu penyerang yang paling banyak dibicarakan di Eropa, masa-masanya di bawah asuhan Emery di Villa Park jauh lebih sepi. Berbicara mengenai kepergian sang pemain dan kesuksesannya setelah itu, manajer Villa tersebut mengakui pada awal pekan ini bahwa kehadiran Ollie Watkins membuat pemain asal Belanda itu kesulitan menemukan ritme permainannya di klub.

"Ini adalah pinjaman dengan opsi pembelian, yang akan dieksekusi oleh Roma mengingat prestasinya. Dan karena itu, saya ingin mengatakan lagi bahwa saya sangat senang untuknya, karena dia orang yang baik dan pemain yang bagus. Di sini dia menghadapi persaingan dari Watkins, sehingga dia kurang mendapat kesempatan bermain karena alasan itu, dan saya pikir dia seharusnya lebih sering bermain sebagai striker. Dia kadang-kadang bermain bersama Watkins, jadi saya rasa dia menemukan posisi yang tepat di Roma dan telah bermain di setiap pertandingan untuk memaksimalkan kemampuannya dan mencetak gol. Saya sangat senang untuknya karena dia juga orang yang baik. Dan saya harap dia terus mencetak gol," kata Emery.