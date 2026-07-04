Kejutan: Liverpool siap mempertimbangkan tawaran untuk Virgil van Dijk seiring hilangnya status 'tak tersentuh' sang pemain

Menurut TEAMtalk, Liverpool telah mengubah sikap mereka terhadap Van Dijk setelah musim yang mengecewakan, di mana performa mereka di liga merosot dan manajer Arne Slot hengkang. Bek berusia 34 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2025, namun klub kini dilaporkan menyesali ketentuan tersebut setelah gagal meraih gelar juara. Dengan hengkangnya pemain senior Mohamed Salah dan Andy Robertson dari klub, jajaran petinggi telah memberi tahu pelatih kepala baru Andoni Iraola bahwa sang kapten tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan.







