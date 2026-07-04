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Kejutan: Liverpool siap mempertimbangkan tawaran untuk Virgil van Dijk seiring hilangnya status 'tak tersentuh' sang pemain
Van Dijk tak lagi tak tergantikan di Liverpool
Menurut TEAMtalk, Liverpool telah mengubah sikap mereka terhadap Van Dijk setelah musim yang mengecewakan, di mana performa mereka di liga merosot dan manajer Arne Slot hengkang. Bek berusia 34 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2025, namun klub kini dilaporkan menyesali ketentuan tersebut setelah gagal meraih gelar juara. Dengan hengkangnya pemain senior Mohamed Salah dan Andy Robertson dari klub, jajaran petinggi telah memberi tahu pelatih kepala baru Andoni Iraola bahwa sang kapten tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan.
- Getty Images Sport
Amorim mengincar perekrutan impian
AC Milan telah mengajukan permohonan resmi melalui perantara untuk menjajaki kemungkinan merekrut bek veteran tersebut. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa manajer baru Rossoneri, Ruben Amorim, memandang pemain timnas Belanda itu sebagai target transfer prioritas utamanya untuk memperkuat skuad. Meskipun minat juga semakin meningkat dari Liga Pro Arab Saudi, Major League Soccer, dan klub-klub Turki, Liverpool tidak akan memaksa kapten mereka hengkang, namun bersedia mempertimbangkan tawaran yang serius.
Pilihan pemain bertahan terancam menipis
Kemungkinan hengkangnya bek tengah tersebut terjadi di saat pilihan pemain bertahan Liverpool sudah sangat terbatas. Ibrahima Konate telah meninggalkan klub, dan masa depan Joe Gomez pun masih belum pasti karena kontraknya tinggal kurang dari setahun lagi. Meskipun klub masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Jarell Quansah yang akan berlaku pada 2027, kehilangan Van Dijk akan mengharuskan klub mencari pengganti yang tepat dan berkualitas segera selama jendela transfer.
- Getty Images
Pembangunan kembali skuad menjadi ujian
Iraola harus menghadapi jadwal pramusim yang berat saat ia memimpin skuad yang sedang mengalami perombakan. Manajer tersebut harus mengevaluasi opsi-opsi pertahanannya sebelum jendela transfer ditutup, terutama karena Liverpool akan memulai musim baru Liga Premier dengan bertandang ke markas Newcastle United pada 23 Agustus.
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