Kejutan lintas benua: apakah Jesus menuliskan akhir perjalanan Ronaldo bersama Al Nassr?

Keputusan Jorge Jesus untuk mengeluarkan Cristiano Ronaldo dari susunan pemain utama timnas Portugal bukanlah sekadar perubahan taktis yang berlalu begitu saja. Adegan yang berakhir dengan kemarahan sang bintang Portugal, yang kemudian meninggalkan pemusatan latihan, membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar batas timnas, terutama karena Jesus adalah orang yang sama yang bersama Ronaldo menjalani salah satu periode kesuksesan paling menonjol di Al Nassr Saudi.
Dan hanya beberapa bulan setelah kedua pria itu merayakan gelar dan kemenangan di Riyadh, Jesus menjadi pelatih yang memutuskan untuk mendudukkan Ronaldo di bangku cadangan, lalu menegaskan bahwa sang bintang Portugal tidak akan mengubah pemikiran atau keputusannya.
Dan meskipun krisis ini secara kasat mata tampak berkaitan dengan timnas, gaungnya bisa saja sampai ke Al Nassr, terutama jika keberanian Jesus berubah menjadi preseden yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih klub saat ini, pelatih asal Australia Ange Postecoglou.