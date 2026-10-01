Kejutan lintas benua: apakah Jesus menuliskan akhir perjalanan Ronaldo bersama Al Nassr?

Yang menarik dari kisah Jesus adalah bahwa dia tidak memperlakukan Ronaldo sebagai pemain yang posisinya tak boleh diganggu gugat, melainkan mengambil keputusan taktis yang jelas untuk menempatkannya di bangku cadangan, lalu tampil untuk menegaskan bahwa pemikirannya tidak bisa diubah oleh pemain mana pun.

Pesan ini membawa makna penting; sebab selama bertahun-tahun Ronaldo terbiasa menjadi poros dari proyek-proyek yang dia jalani, tetapi Jesus menunjukkan bahwa nama dan status seorang pemain tidak serta-merta menjamin keikutsertaan, dan bahwa sang pelatih siap mengambil keputusan yang mungkin membuat sang bintang marah jika dia menilainya tepat bagi tim.

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Dan jika keputusan ini terjadi di timnas Portugal, maka pertanyaan yang mengemuka di internal Al Nassr adalah: apakah kini menjadi lebih mudah bagi pelatih mana pun untuk mengambil keputusan serupa terhadap Ronaldo?

Di titik inilah langkah Jesus bisa jadi lebih berbahaya ketimbang sekadar perselisihan di dalam timnas, karena ia memecahkan penghalang psikologis yang selama ini melekat pada gagasan menempatkan Ronaldo di bangku cadangan, dan membuktikan bahwa keputusan itu mungkin dilakukan jika sang pelatih memiliki keberanian yang cukup untuk menanggung konsekuensinya.