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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Kejutan lintas benua: apakah Jesus menuliskan akhir perjalanan Ronaldo bersama Al Nassr?

FEATURES
Analysis
C. Ronaldo
J. Jesus
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

Pukulan telak!

Keputusan Jorge Jesus untuk mengeluarkan Cristiano Ronaldo dari susunan pemain utama timnas Portugal bukanlah sekadar perubahan taktis yang berlalu begitu saja. Adegan yang berakhir dengan kemarahan sang bintang Portugal, yang kemudian meninggalkan pemusatan latihan, membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar batas timnas, terutama karena Jesus adalah orang yang sama yang bersama Ronaldo menjalani salah satu periode kesuksesan paling menonjol di Al Nassr Saudi.

Dan hanya beberapa bulan setelah kedua pria itu merayakan gelar dan kemenangan di Riyadh, Jesus menjadi pelatih yang memutuskan untuk mendudukkan Ronaldo di bangku cadangan, lalu menegaskan bahwa sang bintang Portugal tidak akan mengubah pemikiran atau keputusannya.

Dan meskipun krisis ini secara kasat mata tampak berkaitan dengan timnas, gaungnya bisa saja sampai ke Al Nassr, terutama jika keberanian Jesus berubah menjadi preseden yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih klub saat ini, pelatih asal Australia Ange Postecoglou.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesus membuka pintu, Ronaldo yang menanggung akibatnya

    Yang menarik dari kisah Jesus adalah bahwa dia tidak memperlakukan Ronaldo sebagai pemain yang posisinya tak boleh diganggu gugat, melainkan mengambil keputusan taktis yang jelas untuk menempatkannya di bangku cadangan, lalu tampil untuk menegaskan bahwa pemikirannya tidak bisa diubah oleh pemain mana pun.

    Pesan ini membawa makna penting; sebab selama bertahun-tahun Ronaldo terbiasa menjadi poros dari proyek-proyek yang dia jalani, tetapi Jesus menunjukkan bahwa nama dan status seorang pemain tidak serta-merta menjamin keikutsertaan, dan bahwa sang pelatih siap mengambil keputusan yang mungkin membuat sang bintang marah jika dia menilainya tepat bagi tim.

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    Dan jika keputusan ini terjadi di timnas Portugal, maka pertanyaan yang mengemuka di internal Al Nassr adalah: apakah kini menjadi lebih mudah bagi pelatih mana pun untuk mengambil keputusan serupa terhadap Ronaldo?

    Di titik inilah langkah Jesus bisa jadi lebih berbahaya ketimbang sekadar perselisihan di dalam timnas, karena ia memecahkan penghalang psikologis yang selama ini melekat pada gagasan menempatkan Ronaldo di bangku cadangan, dan membuktikan bahwa keputusan itu mungkin dilakukan jika sang pelatih memiliki keberanian yang cukup untuk menanggung konsekuensinya.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Postecoglou menghadapi ujian tersulit

    Ange Postecoglou sejauh ini belum terlihat seolah membutuhkan percikan pertempuran baru dengan Ronaldo, tetapi kondisi musim ini bisa saja menempatkannya pada keputusan serupa di suatu titik, terutama jika sang bintang Portugal terus menampilkan level permainan yang tidak sesuai dengan besarnya ekspektasi.

    Ronaldo belum tampil sesuai gambaran yang diharapkan hingga saat ini bersama Al Nassr, baik di level domestik maupun di kompetisi Asia, dan hal itu membuat persoalan keikutsertaannya secara permanen menjadi bahan perdebatan teknis, khususnya dengan perbedaan ide Postecoglou dan tuntutan sistemnya.

    Seandainya pelatih asal Australia itu sampai pada keyakinan bahwa tim membutuhkan solusi lain di beberapa pertandingan, maka menempatkan Ronaldo di bangku cadangan tidak akan menjadi keputusan yang mustahil seperti yang terlihat sebelumnya.

    Jesus telah mematahkan penghalang ini, dan membuktikan bahwa nama Ronaldo tidak memberikan pemiliknya kekebalan penuh dari keputusan-keputusan teknis.

    Namun masalahnya, keputusan seperti ini di dalam Al Nassr tidak akan berjalan setenang yang mungkin terjadi dalam sebuah pertandingan internasional, karena perkara di sini berkaitan dengan kontrak raksasa, bintang kelas dunia, dan sebuah proyek utuh yang dibangun di sekitar keberadaannya.

  • Bangku cadangan bisa memicu ledakan

    Jika Postecoglou memutuskan untuk mencadangkan Ronaldo dari susunan pemain inti dalam lebih dari satu kesempatan, situasi ini bisa dengan cepat berubah dari sekadar keputusan taktis menjadi krisis yang sesungguhnya, terutama jika sang pemain merasa bahwa perannya di dalam tim mulai menurun.

    Ronaldo tidak membutuhkan banyak basa-basi untuk menunjukkan kemarahannya ketika merasa tidak sepaham dengan sebuah keputusan taktis, dan pengalaman terbaru bersama Portugal memperlihatkan besarnya ketegangan yang bisa muncul ketika keinginan pemain berbenturan dengan visi sang pelatih.

    Karena itu, menempatkan Ronaldo di bangku cadangan mungkin baru menjadi percikan pertama saja. Jika sang pemain menerima keputusan tersebut dan menyikapinya secara profesional, persoalan ini bisa berakhir di dalam lapangan. Namun jika berkembang menjadi benturan langsung, Al Nassr bisa menghadapi krisis yang lebih besar daripada sekadar absennya seorang pemain dari susunan tim.

    Yang lebih berbahaya, Al Nassr tidak bisa begitu saja memperlakukan Ronaldo sebagai pemain yang dapat dilepas dengan keputusan cepat, karena keberadaannya terkait dengan kontrak raksasa serta proyek olahraga dan komersial yang besar, sehingga setiap langkah menuju pengakhiran hubungan menjadi sangat rumit.

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  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    200 juta euro: Kontrak jadi kendala terbesar

    Bahkan jika suatu saat Al Nassr sampai pada keputusan untuk melepas Ronaldo, persoalannya tidak akan mudah dari sisi finansial. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa bintang Portugal itu menerima gaji tahunan yang sangat besar, mendekati 200 juta euro, sehingga pemutusan kontrak atau pengakhiran hubungan antara kedua belah pihak menjadi berkas yang amat rumit.

    Dengan demikian, menempatkan Ronaldo di bangku cadangan adalah satu hal, sementara mengakhiri hubungannya dengan Al Nassr adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang pertama merupakan keputusan teknis yang bisa diambil pelatih, sedangkan yang kedua membutuhkan perhitungan finansial, hukum, dan administrasi yang bisa membuat skenario tersebut jauh lebih sulit.

    Di sinilah letak ironinya; Jesus mungkin telah membuka pintu bagi sebuah gagasan yang sebelumnya tak ada seorang pun berani mengemukakannya dengan mudah, yaitu bahwa Ronaldo bisa duduk di bangku cadangan jika kondisinya tidak sesuai dengan visi pelatih. Namun, mengubah gagasan ini menjadi akhir yang nyata bagi hubungan Ronaldo dengan Al Nassr membutuhkan jauh lebih banyak daripada sekadar keputusan teknis.

    Karena itu, krisis Portugal mungkin bukan sekadar kisah lintas benua yang sepintas lalu seperti terlihat, melainkan momen yang mengungkap bahwa babak baru mungkin akan dimulai dalam menyikapi Ronaldo.

    Dan jika Postecoglou memutuskan untuk menempuh jalan yang sama, maka bola akan berada di lapangan sang bintang Portugal, entah dengan membalas di dalam lapangan dan kembali menegaskan dirinya, atau masuk ke dalam benturan yang bisa menempatkan masa depannya bersama Al Nassr di hadapan ujian terbesar sejak kedatangannya di Riyadh.

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