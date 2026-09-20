Spekulasi mendadak seputar masa depan Madueke merupakan konsekuensi langsung dari peran pinggirannya dalam skema Arteta saat ini. Terlepas dari bakatnya yang jelas, ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam tiga dari lima pertandingan pertama Arsenal di Premier League musim ini.

Keterlibatannya sebagian besar terbatas pada penampilan singkat dan kompetisi piala, yang menghambat kemampuannya untuk menemukan ritme. Bahkan di Liga Champions, ia hanya diberi kesempatan bermain selama 18 menit saat menang 1-0 atas Napoli, yang menegaskan seberapa jauh posisinya dalam urutan pilihan saat ini.

Statistik sang winger juga menggambarkan sosok pemain yang berkontribusi ketika dibutuhkan, tetapi gagal mengamankan tempat permanen di susunan starter. Sepanjang waktunya di London utara, ia mencatatkan 9 gol dan 4 assist dalam 48 penampilan untuk Arsenal.