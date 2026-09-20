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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kejutan kepergian dari Arsenal? Noni Madueke menarik minat Atletico Madrid dan Juventus saat sang winger kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Mikel Arteta

N. Madueke
Arsenal
Premier League
Atletico Madrid
Juventus

Arsenal bisa saja melepas pemain penting pada jendela transfer Januari, karena Noni Madueke menarik minat serius dari dua klub raksasa Eropa. Mantan pemain Chelsea itu kesulitan mendapatkan kesempatan di London utara musim ini, sehingga memunculkan spekulasi bahwa waktunya di Stadion Emirates bisa segera mencapai persimpangan lebih awal.

  • Raksasa Eropa mengincar Madueke

    Masa depan Madueke di Arsenal tidak pasti saat bursa transfer musim dingin mendekat, dengan Atletico Madrid dan Juventus sama-sama memantau situasinya dengan cermat. Winger berusia 24 tahun itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi, melihat perkembangannya terhambat karena kurangnya menit bermain yang konsisten di bawah Mikel Arteta.

    Sumber Caught Offside mengindikasikan bahwa dua raksasa kontinental itu sedang menjajaki kemungkinan kepindahan pada pertengahan musim, dengan potensi melihat kesepakatan pinjaman disertai opsi pembelian di masa depan sebagai jalan paling realistis untuk mendapatkan jasanya.


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    Simeone dan Juventus terkesan oleh Madueke

    Meski negosiasi formal antara kedua klub belum dimulai, kecocokan gaya untuk kedua peminat itu tampak jelas. Diego Simeone dilaporkan merupakan pengagum kecepatan eksplosif dan permainan langsung Madueke, serta meyakini pemain internasional Inggris itu bisa memberikan dimensi berbeda bagi lini depan Atletico Madrid.

    Sementara itu, Juventus disebut terkesan dengan kualitas tekniknya dan kemampuan spesifiknya melewati penjagaan dalam situasi satu lawan satu, yang bisa memberi variasi yang sangat dibutuhkan pada opsi mereka di sisi kanan saat mereka berupaya memperkuat skuad untuk paruh kedua kampanye ini.


  • Kesulitan selama beberapa menit di Emirates

    Spekulasi mendadak seputar masa depan Madueke merupakan konsekuensi langsung dari peran pinggirannya dalam skema Arteta saat ini. Terlepas dari bakatnya yang jelas, ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam tiga dari lima pertandingan pertama Arsenal di Premier League musim ini.

    Keterlibatannya sebagian besar terbatas pada penampilan singkat dan kompetisi piala, yang menghambat kemampuannya untuk menemukan ritme. Bahkan di Liga Champions, ia hanya diberi kesempatan bermain selama 18 menit saat menang 1-0 atas Napoli, yang menegaskan seberapa jauh posisinya dalam urutan pilihan saat ini.

    Statistik sang winger juga menggambarkan sosok pemain yang berkontribusi ketika dibutuhkan, tetapi gagal mengamankan tempat permanen di susunan starter. Sepanjang waktunya di London utara, ia mencatatkan 9 gol dan 4 assist dalam 48 penampilan untuk Arsenal.

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    Dilema transfer Arsenal pada Januari

    Seiring bursa transfer Januari kian mendekat, jajaran petinggi Arsenal menghadapi keputusan sulit terkait masa depan jangka pendek sang winger. Di satu sisi, kepindahan dengan status pinjaman akan memberi Madueke kesempatan untuk mengembalikan ketajamannya dan menjaga nilai pasarnya, alih-alih mandek di bangku cadangan. Namun, menyetujui kepergiannya bisa membuat Arteta kekurangan pelapis di lini serang pada periode musim yang paling padat.

    Secara finansial, Arsenal berada dalam posisi yang kuat dan tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menjual pemain yang masih terikat kontrak hingga 2030. Kepergian apa pun yang berpotensi terjadi kemungkinan besar harus dengan syarat yang sesuai dengan strategi jangka panjang klub, bukan penjualan murah.