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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kejutan-kejutan dari Massara dan banyak tanda tanya: kiper pinjaman bukanlah hal yang pantas untuk Juventus

Juventus
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Opinion

Juventus masih kekurangan empat kepingan fundamental di bursa transfer untuk menjadi tim yang ingin kembali menang

Kerja sama tim dari jajaran manajemen baru Juventus sejauh ini telah membuahkan beberapa hasil, tetapi celah dalam skuad Juventus, dua pekan sebelum dimulainya liga dan sedikit lebih dari tiga pekan sebelum penutupan bursa transfer, masih sangat banyak, dan signifikan. Di satu sisi, kerja telaten Giovanni Carnevali berhasil mengurai, setelah setahun, kusutnya negosiasi untuk membawa kembali Randal Kolo Muani ke Continassa, sementara laporan-laporan Marco Ottolini meyakinkan semua pihak untuk bertaruh pada Jeff Ekhator. Terakhir, kedatangan Frederic Massara memberi guncangan penting dan menjadi elemen yang paling menggebrak, dengan perekrutan kejutan Zeki Celik dan Kerim Alajbegovic.


Setelah merampungkan ringkasan hal-hal positif, mari beralih ke komentar atas hal-hal negatif. Dan di sini langsung terlihat bahwa Juventus masih belum menyelesaikan masalah-masalahnya yang paling besar, beberapa di antaranya bahkan sudah menahun: penjaga gawang, bek yang piawai mengolah bola dan mampu membangun serangan, gelandang regista, serta penyerang tengah yang hidup di area kotak penalti.

  • Bisakah Juventus meminjam seorang kiper?

    Untuk posisi penjaga gawang, Juventus masih stagnan dengan Di Gregorio, Perin, dan Pinsoglio. Masalahnya, kiper kedua dan ketiga (Perin dan Pinsoglio) akan habis kontrak dalam satu tahun, sementara kiper utama, Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, tidak memuaskan Spalletti dan klub, dan nyaris terasing di dalam tim sendiri, juga menyusul kasus mengejutkan yang pada bulan Juli melibatkan agennya. Sejauh ini, Juventus belum berhasil menemukan pelabuhan baru untuk Di Gregorio maupun kiper utama yang baru. Target utama, Alisson dan Dibu Martinez, sudah lepas, sementara solusi lain (seperti Vicario) belum sepenuhnya meyakinkan. Ide terbaru adalah merekrut Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint Germain, jika klub Prancis itu membeli pemain Jepang tersebut dari Parma. Namun benarkah klub seperti Juventus ingin membangun ulang tim pemenang dengan seorang kiper, salah satu posisi paling krusial melihat apa yang terjadi musim lalu, hanya dengan status pinjaman?

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  • Dengan Lucumi, selamat tinggal blok rendah

    Di lini belakang, pasangan untuk sektor pertahanan empat orang itu, dari kanan ke kiri, adalah: Kalulu dan Celik, Bremer dan Gatti, Kelly dan Rugani, Cambiaso dan Cabal. Namun di sini juga, seperti halnya para penjaga gawang, kualitas beberapa pemain tidak meyakinkan Spalletti. Untuk jenis permainan yang ada dalam benak pelatih asal Toscana itu bagi timnya, misalnya, pemain seperti Lucumì akan lebih fungsional dibandingkan Gatti: bek Bologna itu terbiasa bermain sekitar sepuluh meter lebih maju dibandingkan eks Frosinone tersebut, dan lebih piawai dalam fase membangun serangan, sementara Gatti menampilkan performa terbaiknya dalam blok rendah dan penjagaan man to man. Rumor terbaru menyebut jarak antara Juventus dan Bologna untuk pemain Kolombia itu semakin menipis, yang kedatangannya bisa menjadi pertanda kepergian salah satu di antara Gatti, Rugani, dan Kelly.

  • Gol Locatelli tak cukup

    Di lini tengah, jika melihat formasi awal 4-2-3-1, Juventus saat ini punya terlalu banyak gelandang tengah dalam skuad, total tujuh: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz, dan Arthur. Tiga nama pertama nyaris tak tersentuh, sementara untuk Koopmeiners dan Miretti, Juventus siap mendengarkan tawaran. Terakhir, dua pemain Brasil itu menjadi tanda tanya: secara teori, mereka adalah dua nama terdepan untuk hengkang, tetapi secara mengejutkan salah satu dari mereka pada akhirnya juga bisa bertahan. Hal yang membuat heran, bagaimanapun, adalah setelah bertahun-tahun, dan setelah banyak pergantian manajemen, masih belum ada regista sejati, yang bisa mencoba mengulangi kiprah Pirlo lebih dulu dan kemudian Pjanic. Memang benar Locatelli dalam setahun terakhir menunjukkan perkembangan penting, tetapi bisakah dia benar-benar menjadi regista bagi Juventus yang juara? Di sini juga, seperti pada lini-lini sebelumnya, refrain yang sama bisa diulang: pemainnya banyak, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi.

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  • Lalu siapa pengganti Vlahovic?

    Di sektor serang pun, ada kelimpahan besar dari sisi jumlah: untuk empat slot lini depan dalam formasi 4-2-3-1, pemain yang tersedia saat ini ada 10, yaitu Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz, dan Zhegrova. Namun di sini juga, maaf atas pengulangan ini, tanda tanya yang ada sangat banyak: Nico Gonzalez akan dijual, tinggal menentukan tujuan dan harganya, demikian juga David, Milik, dan Zhegrova juga masuk daftar jual, meski ada gol ke gawang Chelsea. Lalu ada pula masalah lama di posisi penyerang tengah: Kolo Muani adalah pemain yang kembali dengan baik, tetapi ia merupakan penyerang yang mobile dan bukan penyerang tengah murni bertubuh besar yang ingin dimiliki Spalletti. Intinya, meski ada sepuluh penyerang dalam skuad, pengganti Vlajovic masih belum ada.


    Kiper, bek yang bisa membangun serangan, regista, dan penyerang tengah: seharusnya itulah langkah-langkah awal Juventus, yang untuk saat ini justru berfokus pada aspek lain di bursa transfer.

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