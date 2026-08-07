Kerja sama tim dari jajaran manajemen baru Juventus sejauh ini telah membuahkan beberapa hasil, tetapi celah dalam skuad Juventus, dua pekan sebelum dimulainya liga dan sedikit lebih dari tiga pekan sebelum penutupan bursa transfer, masih sangat banyak, dan signifikan. Di satu sisi, kerja telaten Giovanni Carnevali berhasil mengurai, setelah setahun, kusutnya negosiasi untuk membawa kembali Randal Kolo Muani ke Continassa, sementara laporan-laporan Marco Ottolini meyakinkan semua pihak untuk bertaruh pada Jeff Ekhator. Terakhir, kedatangan Frederic Massara memberi guncangan penting dan menjadi elemen yang paling menggebrak, dengan perekrutan kejutan Zeki Celik dan Kerim Alajbegovic.





Setelah merampungkan ringkasan hal-hal positif, mari beralih ke komentar atas hal-hal negatif. Dan di sini langsung terlihat bahwa Juventus masih belum menyelesaikan masalah-masalahnya yang paling besar, beberapa di antaranya bahkan sudah menahun: penjaga gawang, bek yang piawai mengolah bola dan mampu membangun serangan, gelandang regista, serta penyerang tengah yang hidup di area kotak penalti.