Kejutan karena kemungkinan transfer ke Liga Premier 'bisa saja terjadi' bagi bintang PSG, Ousmane Dembele
Pembicaraan kontrak terhenti bagi pemenang Ballon d'Or
Menurut laporan dari L’Equipe, Dembele saat ini menolak untuk melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan PSG. Pemain berusia 28 tahun itu tetap menjadi sosok kunci bagi Luis Enrique, namun klub terpaksa menunda negosiasi tersebut. Pemenang Ballon d’Or ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di skuad, seperti yang diungkap dalam edisi khusus gaji yang diterbitkan media Prancis tersebut, sementara kontraknya dengan juara Eropa saat ini berlaku hingga musim panas 2028.
Alasan utama di balik penundaan saat ini
Ada beberapa alasan di balik keinginan Dembele untuk menunda penandatanganan kontrak baru. Ia ingin mengetahui batas gaji klub untuk musim mendatang, sementara waktu juga menjadi pertimbangan karena sang pemain sayap tidak ingin membicarakan masa depannya hingga setelah Piala Dunia musim panas ini. Pendekatan yang hati-hati ini menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa penampilan gemilang di turnamen tersebut dapat secara signifikan meningkatkan posisinya dalam negosiasi. Selain itu, keputusannya sangat terkait dengan sejauh mana PSG melaju di Liga Champions. Setelah memastikan kemenangan 2-0 pada leg pertama perempat final, ia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Liverpool di Anfield pada leg kedua.
Beberapa tujuan yang mungkin antara lain Inggris dan Arab Saudi
Jika negosiasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu, L’Equipe mengklaim bahwa kepindahan ke Liga Premier "bisa jadi kemungkinan", sementara ada juga minat dari Liga Pro Arab Saudi. Kepindahan ke sepak bola Inggris telah lama menjadi topik pembicaraan bagi sang penyerang, dan kekuatan finansial klub-klub papan atas Liga Premier menjadikan mereka sebagai peminat yang wajar. Namun, Timur Tengah menawarkan alternatif yang sangat menjanjikan. Seperti yang ditunjukkan oleh kepindahan N’Golo Kante ke Al-Ittihad sebelumnya, bermain di negara Teluk tersebut bukanlah halangan untuk tetap membela tim nasional Prancis, sehingga mendorongnya untuk mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari klub-klub Saudi.
Bagaimana masa depan Dembele
Ke depan, sang penyerang akan sepenuhnya fokus untuk menuntaskan musim kompetisi domestik dan Eropa dengan sukses, terutama dalam menghadapi ujian krusial di Anfield, sebelum memimpin timnas Prancis di Piala Dunia. Jika pada akhirnya ia memutuskan untuk hengkang dari Ligue 1, kepindahannya ke Liga Premier pasti akan menjadi sorotan utama pada bursa transfer musim panas mendatang.