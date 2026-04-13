Kejutan karena kemungkinan transfer ke Liga Premier 'bisa saja terjadi' bagi bintang PSG, Ousmane Dembele

Ada beberapa alasan di balik keinginan Dembele untuk menunda penandatanganan kontrak baru. Ia ingin mengetahui batas gaji klub untuk musim mendatang, sementara waktu juga menjadi pertimbangan karena sang pemain sayap tidak ingin membicarakan masa depannya hingga setelah Piala Dunia musim panas ini. Pendekatan yang hati-hati ini menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa penampilan gemilang di turnamen tersebut dapat secara signifikan meningkatkan posisinya dalam negosiasi. Selain itu, keputusannya sangat terkait dengan sejauh mana PSG melaju di Liga Champions. Setelah memastikan kemenangan 2-0 pada leg pertama perempat final, ia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Liverpool di Anfield pada leg kedua.