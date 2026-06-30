Kejutan di Wimbledon - dan keuntungan bagi Zverev! Salah satu pemain lapangan rumput terbaik tahun ini sudah tersingkir

Virtanen (25) berhasil lolos ke babak utama turnamen tenis paling bergengsi di dunia melalui babak kualifikasi. Dalam persiapan sebelumnya, petenis peringkat 140 dunia ini berhasil mencapai final di turnamen Challenger—kategori kedua—di Birmingham dan Nottingham. Namun, kemenangannya atas Shelton benar-benar di luar dugaan. Hingga saat itu, Virtanen baru memenangkan satu pertandingan sepanjang kariernya di Wimbledon.

"Saya menjalani bulan yang luar biasa, memenangkan banyak pertandingan di lapangan rumput," kata Virtanen, yang absen dari turnamen tahun lalu karena cedera. "Saya tahu, jika saya dalam kondisi sehat, hasil yang baik akan datang – dan inilah kami sekarang," kata Virtanen di tengah sorak-sorai penonton.