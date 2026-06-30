Pemain berusia 23 tahun asal Amerika Serikat itu kalah dari petenis Finlandia Otto Virtanen dengan skor 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11) setelah pertandingan berlangsung selama 4 jam 21 menit. Pada tiebreak penentu di set kelima, sang favorit utama gagal memanfaatkan peluang match point.
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Kejutan di Wimbledon - dan keuntungan bagi Zverev! Salah satu pemain lapangan rumput terbaik tahun ini sudah tersingkir
Shelton tampil mengesankan di Wimbledon selama dua tahun terakhir; pada 2024 ia tersingkir di babak 16 besar, dan pada 2025 di perempat final, keduanya kali ia kalah dari Jannik Sinner. Tahun lalu, petenis Italia itu kemudian meraih gelar pertamanya di All England Club. Di bagian undian yang sama dengan Alexander Zverev, Shelton dianggap sebagai salah satu pesaing utama petenis Jerman pemenang Prancis Terbuka tersebut.
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Virtanen, pemain yang lolos dari babak kualifikasi, menciptakan kejutan di Wimbledon: "Saya menjalani bulan yang luar biasa"
Virtanen (25) berhasil lolos ke babak utama turnamen tenis paling bergengsi di dunia melalui babak kualifikasi. Dalam persiapan sebelumnya, petenis peringkat 140 dunia ini berhasil mencapai final di turnamen Challenger—kategori kedua—di Birmingham dan Nottingham. Namun, kemenangannya atas Shelton benar-benar di luar dugaan. Hingga saat itu, Virtanen baru memenangkan satu pertandingan sepanjang kariernya di Wimbledon.
"Saya menjalani bulan yang luar biasa, memenangkan banyak pertandingan di lapangan rumput," kata Virtanen, yang absen dari turnamen tahun lalu karena cedera. "Saya tahu, jika saya dalam kondisi sehat, hasil yang baik akan datang – dan inilah kami sekarang," kata Virtanen di tengah sorak-sorai penonton.