Saat melawan Italia, Ofli masuk menggantikan gelandang Aleksandar Pavlovic pada menit ke-56 dan hanya beberapa saat kemudian turut berperan dalam terciptanya gol ketiga.
Kejutan di FC Bayern München! Dua pemain muda berbakat melakukan debut profesional mereka melawan Atalanta Bergamo
Di sayap kiri, pemain berusia 18 tahun itu merebut bola dan langsung mengopernya ke Harry Kane. Melalui Luis Diaz, bola akhirnya sampai ke Lennart Karl, yang tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Atalanta, Marco Sportiello, dan mencetak gol.
Bagi Pavic, butuh waktu sekitar 20 menit lebih lama sebelum ia bisa mencatatkan menit-menit profesional pertamanya untuk juara Bundesliga tersebut. Pada menit ke-72, bek tengah berbakat berusia 16 tahun ini, yang untuk pertama kalinya masuk dalam skuad pelatih Vincent Kompany saat melawan Bergamo, masuk menggantikan Josip Stanisic.
Prescott juga masuk dalam skuad, namun Urbig bisa bermain
Selain itu, Vincent Manuba juga masuk dalam skuad Liga Champions. Beberapa minggu lalu, Maycon Cardozo sudah mendapat kesempatan untuk merasakan atmosfer pertandingan profesional pertamanya dalam laga Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach.
Pavic pindah dari SV Waldperlach ke akademi pemuda juara Bundesliga tersebut pada 2019 dan tampil untuk tim U17 Bayern musim ini. Selain itu, ia juga pernah bermain sekali di UEFA Youth League.
Leonard Prescott, pemain berusia 16 tahun lainnya, masuk dalam skuad Munich dan bahkan sempat dikabarkan akan masuk dalam starting eleven beberapa hari terakhir. Namun, karena kiper Jonas Urbig telah pulih tepat waktu dari gegar otak yang dideritanya pada pertandingan leg pertama di Bergamo, ia hanya masuk dalam daftar skuad.
