Kejutan di dunia kepelatihan pada Piala Dunia? Jogi Löw membantah kabar tentang kembalinya yang spektakuler

Sebuah portal sepak bola asal Ghana sebelumnya melaporkan bahwa asosiasi sepak bola nasional negara tersebut telah memulai negosiasi dengan Löw. Negosiasi tersebut berjalan lancar dan pelatih juara dunia asal Jerman itu menunjukkan "minat yang sungguh-sungguh" terhadap posisi tersebut. Asosiasi Sepak Bola Ghana telah memecat pelatih Otto Addo setelah kekalahan dari Jerman (1-2).

Löw, yang membawa tim Jerman meraih gelar juara dunia di Brasil pada 2014, belum pernah bekerja sebagai pelatih lagi sejak mengundurkan diri sebagai pelatih DFB sekitar lima tahun lalu. "Saya tidak ingin pensiun jika ada tawaran menarik lagi yang menurut saya memiliki prospek bagus," kata pria berusia 66 tahun itu baru-baru ini kepada Sky: "Tentu saja saya selalu dikaitkan dengan tim nasional karena saya pernah menjadi pelatih nasional begitu lama. Mengenai pengalaman saya, itu juga akan menjadi yang terbaik bagi saya."

Ghana akan bertanding di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) dalam satu grup bersama Inggris, Kroasia, dan Panama.