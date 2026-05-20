Dia bahkan menulis bahwa Glasner adalah "pilihan ideal" bagi manajer olahraga Fernando Carro (61) dan Simon Rolfes (44).
Kejutan di dunia kepelatihan Bundesliga? Oliver Glasner dikabarkan menjadi "pilihan utama" para petinggi olahraga
Masalah bagi Leverkusen: Menurut laporan tersebut, Glasner belum menanggapi permintaan dari klub tersebut. Bersama klubnya saat ini, Crystal Palace, pelatih asal Austria itu sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir di Liga Premier melawan juara FC Arsenal dan final Liga Konferensi Eropa minggu depan melawan Rayo Vallecano.
Ketidakpastian seputar Glasner juga berarti bahwa Hjulmand, yang sedang mendapat kritikan, untuk saat ini tetap menjabat. Pelatih asal Denmark ini terikat kontrak dengan Bayer hingga 2027. Namun, setelah musim yang mengecewakan dan kegagalan lolos ke Liga Champions, sudah dipastikan bahwa pengganti Erik ten Hag juga harus hengkang setelah kurang dari satu musim.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Olahraga Rolfes menghindari pernyataan dukungan terhadap Hjulmand setelah hasil imbang 1-1 pada pertandingan terakhir Bundesliga melawan Hamburger SV, melainkan hanya merujuk pada kontrak kerjanya yang masih berlaku.
Kontrak Oliver Glasner di Crystal Palace akan berakhir
Glasner akan tersedia mulai musim panas nanti. Ia telah mengumumkan kepergiannya dari Palace pada akhir musim ini beberapa bulan yang lalu. Kontraknya di London pun akan berakhir pada saat itu. Sejak saat itu, namanya sering dikaitkan dengan sejumlah klub ternama, namun tampaknya peluang-peluang tersebut mulai memudar.
Misalnya, di Chelsea FC, mantan pelatih Bayern Xabi Alonso (44) akan mengambil alih mulai musim panas ini, sementara juara Inggris yang pernah mengalami krisis, Manchester United, telah menemukan stabilitas di bawah pelatih sementara Michael Carrick (44) dan kemungkinan besar mantan pemain profesional ini akan diperpanjang kontraknya.
Glasner sangat mengenal Bundesliga. Ia pertama kali melatih VfL Wolfsburg (2019 hingga 2021) dan kemudian bekerja selama dua tahun di Eintracht Frankfurt. Bersama klub asal Hessen itu, ia memenangkan Liga Europa. Setelah itu, ia pindah ke Inggris, di mana Glasner secara sensasional membawa Crystal Palace meraih Piala FA dan kemudian juga memenangkan Piala Super Inggris.
Ia bisa menjadi "jaminan kesuksesan" yang, menurut Sport Bild, ingin ditampilkan oleh bos Bayer AG Werner Wenning (79) setelah dua keputusan pelatih terakhir.