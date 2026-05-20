Kejutan di dunia kepelatihan Bundesliga? Oliver Glasner dikabarkan menjadi "pilihan utama" para petinggi olahraga

Masalah bagi Leverkusen: Menurut laporan tersebut, Glasner belum menanggapi permintaan dari klub tersebut. Bersama klubnya saat ini, Crystal Palace, pelatih asal Austria itu sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir di Liga Premier melawan juara FC Arsenal dan final Liga Konferensi Eropa minggu depan melawan Rayo Vallecano.

Ketidakpastian seputar Glasner juga berarti bahwa Hjulmand, yang sedang mendapat kritikan, untuk saat ini tetap menjabat. Pelatih asal Denmark ini terikat kontrak dengan Bayer hingga 2027. Namun, setelah musim yang mengecewakan dan kegagalan lolos ke Liga Champions, sudah dipastikan bahwa pengganti Erik ten Hag juga harus hengkang setelah kurang dari satu musim.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Olahraga Rolfes menghindari pernyataan dukungan terhadap Hjulmand setelah hasil imbang 1-1 pada pertandingan terakhir Bundesliga melawan Hamburger SV, melainkan hanya merujuk pada kontrak kerjanya yang masih berlaku.