Abu Zahra mengungkap kejutan terkait cara pemberitahuan keputusan pemecatan kepada direktur teknik sebelumnya, di mana kabar tersebut sampai kepadanya melalui manajer administrasi tim nasional, tanpa adanya komunikasi apa pun dengannya dari pihak ketua maupun anggota dewan direksi federasi sepak bola.

Ia menjelaskan: "Mostafa Azzam, Sekretaris Jenderal federasi sepak bola, menjalin komunikasi dengan manajer administrasi tim nasional dan memberitahukan keputusan dewan direksi, sebelum manajer administrasi tersebut menyampaikan kabar itu kepada Hossam Hassan dan staf teknisnya."

Menurut penuturan anggota dewan direksi itu, tidak ada penolakan atau reaksi emosional dari Hossam Hassan saat mengetahui berakhirnya tugasnya, melainkan ia menerimanya dengan tenang, cukup dengan mengucapkan: "Ini takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki telah terjadi", lalu mendoakan kesuksesan bagi tim nasional pada periode mendatang.

Di sisi kontraktual, Abu Zahra menegaskan bahwa federasi tidak akan melampaui kewajiban yang tercantum dalam kontrak sang pelatih, seraya menjelaskan bahwa kesepakatan itu memuat klausul penalti dan butir-butir tertentu yang mengatur penyelesaian hak-hak finansial akibat pengakhiran kontrak, dan bahwa dewan direksi akan menangani berkas ini sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Sebaliknya, federasi sepak bola tidak berniat membatasi akhir hubungan Hossam Hassan dengan tim nasional pada penyelesaian kontraktual semata, karena Abu Zahra mengungkap adanya rencana menggelar rapat dewan direksi pekan depan, untuk membahas pengaturan yang tepat guna memberi penghormatan kepada sang pelatih dan staf pembantunya, sebagai penghargaan atas apa yang mereka berikan selama masa mereka mengemban tanggung jawab.

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