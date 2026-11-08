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Kejutan di balik layar pemberitahuan keputusan itu: reaksi pertama Hossam Hassan setelah pemecatannya

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Malawi vs Egypt
H. Hassan
A. Maher
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Mostafa Abu Zahra, anggota dewan direksi Asosiasi Sepak Bola Mesir, mengungkapkan penghargaan mereka atas apa yang telah dipersembahkan oleh pelatih kepala timnas Mesir Hossam Hassan beserta staf kepelatihannya selama masa mereka mengemban tanggung jawab, sekaligus membeberkan kisah di balik pemecatannya dari kursi kepelatihan Mesir.

Asosiasi Sepak Bola Mesir memutuskan untuk memecat Hossam Hassan kemarin, Sabtu, dan menunjuk Ali Maher sebagai penggantinya, menjelang dimulainya pemusatan latihan pada November, dan itu hanya sekitar dua bulan setelah perpanjangan kontraknya hingga 2030.

Ia menegaskan bahwa timnas Mesir mengalami momen-momen bahagia di bawah kepemimpinan Hossam Hassan, serta memuji apa yang telah diraihnya selama Piala Dunia.

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  • "Kami tidak terpisah dari opini publik"

    Abu Zahra menjelaskan dalam pernyataannya kepada program Al-Hekaya melalui MBC Masr bahwa keputusan untuk memberhentikan staf teknis diambil setelah mengevaluasi kondisi-kondisi yang mengelilinginya dalam periode terakhir, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap stabilitasnya, seraya menegaskan bahwa Federasi tidak mengabaikan pendapat para suporter dan reaksi publik olahraga.

    Ia menambahkan: "Kami tidak terpisah dari opini publik dan suporter sepak bola, dan setelah kami meninjau dalam pertemuan kami kondisi-kondisi di sekitar serta suasana yang dialami oleh Kapten Hossam Hassan selama hari-hari lalu, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap suasana timnas, kami memutuskan untuk menyampaikan terima kasih kepadanya, dan menunjuk Ali Maher sebagai direktur teknis timnas Mesir".

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  • Di balik layar penyampaian keputusan pemecatan: respons Hossam dan klausul penalti

    Abu Zahra mengungkap kejutan terkait cara pemberitahuan keputusan pemecatan kepada direktur teknik sebelumnya, di mana kabar tersebut sampai kepadanya melalui manajer administrasi tim nasional, tanpa adanya komunikasi apa pun dengannya dari pihak ketua maupun anggota dewan direksi federasi sepak bola.

    Ia menjelaskan: "Mostafa Azzam, Sekretaris Jenderal federasi sepak bola, menjalin komunikasi dengan manajer administrasi tim nasional dan memberitahukan keputusan dewan direksi, sebelum manajer administrasi tersebut menyampaikan kabar itu kepada Hossam Hassan dan staf teknisnya."

    Menurut penuturan anggota dewan direksi itu, tidak ada penolakan atau reaksi emosional dari Hossam Hassan saat mengetahui berakhirnya tugasnya, melainkan ia menerimanya dengan tenang, cukup dengan mengucapkan: "Ini takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki telah terjadi", lalu mendoakan kesuksesan bagi tim nasional pada periode mendatang.

    Di sisi kontraktual, Abu Zahra menegaskan bahwa federasi tidak akan melampaui kewajiban yang tercantum dalam kontrak sang pelatih, seraya menjelaskan bahwa kesepakatan itu memuat klausul penalti dan butir-butir tertentu yang mengatur penyelesaian hak-hak finansial akibat pengakhiran kontrak, dan bahwa dewan direksi akan menangani berkas ini sesuai dengan apa yang telah disepakati.

    Sebaliknya, federasi sepak bola tidak berniat membatasi akhir hubungan Hossam Hassan dengan tim nasional pada penyelesaian kontraktual semata, karena Abu Zahra mengungkap adanya rencana menggelar rapat dewan direksi pekan depan, untuk membahas pengaturan yang tepat guna memberi penghormatan kepada sang pelatih dan staf pembantunya, sebagai penghargaan atas apa yang mereka berikan selama masa mereka mengemban tanggung jawab.

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