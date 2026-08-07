Kerja sama tim dari jajaran manajemen baru Juventus sejauh ini sudah membuahkan beberapa hasil, tetapi celah dalam skuad Juventus, dua pekan jelang dimulainya liga, dan sedikit lebih dari tiga pekan sebelum bursa transfer ditutup, masih tetap banyak, dan penting. Di satu sisi, kerja teliti Giovanni Carnevali berhasil mengurai, setelah setahun, kerumitan negosiasi untuk membawa kembali Randal Kolo Muani ke Continassa, sementara laporan Marco Ottolinimeyakinkan semua pihak untuk bertaruh pada Jeff Ekhator. Terakhir, kedatangan Frederic Massara memberikan guncangan penting dan menjadi elemen yang paling menggebrak, lewat perekrutan mengejutkan Zeki Celik dan Kerim Alajbegovic.





Setelah merangkum hal-hal positif, mari beralih ke komentar soal yang negatif. Dan di sini langsung terlihat fakta bahwa Juventus masih belum menyelesaikan masalah-masalah terbesarnya, beberapa di antaranya bahkan sudah menahun: penjaga gawang, bek dengan kaki yang bagus yang mampu membangun serangan, gelandang pengatur permainan, dan penyerang tengah yang hidup di area kotak penalti.