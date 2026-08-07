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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kejutan dari Massara dan banyak tanda tanya: kiper pinjaman bukan hal yang pantas untuk Juventus

Juventus
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Opinion

Juventus masih kekurangan empat kepingan fundamental di bursa transfer untuk menjadi tim yang ingin kembali meraih kemenangan

Kerja sama tim dari jajaran manajemen baru Juventus sejauh ini sudah membuahkan beberapa hasil, tetapi celah dalam skuad Juventus, dua pekan jelang dimulainya liga, dan sedikit lebih dari tiga pekan sebelum bursa transfer ditutup, masih tetap banyak, dan penting. Di satu sisi, kerja teliti Giovanni Carnevali berhasil mengurai, setelah setahun, kerumitan negosiasi untuk membawa kembali Randal Kolo Muani ke Continassa, sementara laporan Marco Ottolinimeyakinkan semua pihak untuk bertaruh pada Jeff Ekhator. Terakhir, kedatangan Frederic Massara memberikan guncangan penting dan menjadi elemen yang paling menggebrak, lewat perekrutan mengejutkan Zeki Celik dan Kerim Alajbegovic.


Setelah merangkum hal-hal positif, mari beralih ke komentar soal yang negatif. Dan di sini langsung terlihat fakta bahwa Juventus masih belum menyelesaikan masalah-masalah terbesarnya, beberapa di antaranya bahkan sudah menahun: penjaga gawang, bek dengan kaki yang bagus yang mampu membangun serangan, gelandang pengatur permainan, dan penyerang tengah yang hidup di area kotak penalti.

  • Bisakah Juventus mendapatkan kiper pinjaman?

    Untuk posisi penjaga gawang, Juventus masih stagnan dengan Di Gregorio, Perin, dan Pinsoglio. Masalahnya, kiper kedua dan ketiga (Perin dan Pinsoglio) akan habis kontrak dalam satu tahun, sementara kiper utama, Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, tidak memuaskan Spalletti dan klub, serta nyaris menjadi orang terasing di internal tim, juga jika melihat kasus mencolok yang pada bulan Juli melibatkan agennya. Sampai saat ini, Juventus belum berhasil menemukan jalan keluar untuk Di Gregorio maupun penjaga gawang utama yang baru. Target utama, Alisson dan Dibu Martinez, telah sirna, sementara solusi lain (seperti Vicario) belum sepenuhnya meyakinkan. Ide terakhir adalah merekrut Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint Germain, jika klub Prancis itu membeli pemain Jepang tersebut dari Parma. Tetapi benarkah klub seperti Juventus ingin membangun ulang tim pemenang dengan seorang penjaga gawang, salah satu peran paling krusial melihat apa yang terjadi musim lalu, dengan status pinjaman?

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  • DENGAN LUCUMI, SELAMAT TINGGAL BLOK RENDAH

    Di lini pertahanan, pasangan untuk sektor belakang berisi empat pemain, dari kanan ke kiri, adalah: Kalulu dan Celik, Bremer dan Gatti, Kelly dan Rugani, Cambiaso dan Cabal. Namun di sini juga, seperti halnya untuk para kiper, kualitas beberapa pemain tidak meyakinkan Spalletti. Untuk tipe permainan yang dibayangkan pelatih asal Tuscany itu bagi timnya, misalnya, pemain seperti Lucumì akan lebih fungsional dibandingkan Gatti: bek Bologna itu terbiasa bermain sekitar sepuluh meter lebih maju dibandingkan mantan pemain Frosinone tersebut, dan lebih piawai dalam fase pembangunan serangan, sementara Gatti menampilkan performa terbaiknya dalam blok rendah dan penjagaan satu lawan satu. Rumor terbaru menyebut jarak antara Juventus dan Bologna untuk pemain Kolombia itu semakin menipis, yang kedatangannya bisa menjadi pertanda kepergian salah satu di antara Gatti, Rugani, dan Kelly.

  • Locatelli saja tidak cukup

    Di lini tengah, dengan mempertimbangkan formasi dasar 4-2-3-1, Juventus saat ini memiliki terlalu banyak gelandang tengah dalam skuad, total tujuh: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz, dan Arthur. Tiga nama pertama nyaris tak tersentuh, sementara untuk Koopmeiners dan Miretti, Juventus siap mendengarkan tawaran. Pada akhirnya, dua pemain Brasil itu menjadi tanda tanya: secara teori, mereka adalah dua nama terdepan untuk hengkang, tetapi secara mengejutkan salah satu dari mereka pada akhirnya juga bisa bertahan. Hal yang menimbulkan tanda tanya, bagaimanapun, adalah setelah bertahun-tahun, dan setelah banyak pergantian manajemen, masih belum ada regista sejati, yang bisa mencoba mengulang jejak Pirlo lebih dulu dan kemudian Pjanic. Memang benar Locatelli pada tahun terakhir telah membuat kemajuan penting, tetapi benarkah dia bisa menjadi regista bagi Juventus yang juara? Di sini juga, seperti di lini-lini sebelumnya, pengulangan yang sama bisa dipakai: pemainnya banyak, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi.

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  • Lalu siapa pengganti Vlahovic?

    Di sektor serang pun, secara jumlah ada kelimpahan besar: untuk empat posisi lini depan dalam formasi 4-2-3-1, pemain yang tersedia saat ini berjumlah 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz, dan Zhegrova. Namun di sini juga, maaf atas pengulangannya, tanda tanya yang ada sangat banyak: Nico Gonzalez akan dijual, yang tinggal ditentukan hanya tujuan dan harganya, demikian pula David, Milik, dan Zhegrova juga masuk daftar jual, meski mencetak gol ke gawang Chelsea. Lalu ada pula masalah lama di posisi penyerang tengah: Kolo Muani adalah sosok yang bagus untuk kembali, tetapi ia merupakan penyerang yang mobile dan bukan penyerang nomor 9 murni yang kuat di tengah seperti yang ingin dimiliki Spalletti. Intinya, meski ada sepuluh penyerang dalam skuad, pengganti Vlajovic masih belum ada.


    Kiper, bek yang mampu membangun serangan, gelandang pengatur permainan, dan penyerang tengah: seharusnya itulah langkah-langkah awal Juventus, yang untuk saat ini justru berfokus pada aspek lain di bursa transfer.

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