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Serie C Serie C / YouTube
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Kejutan dari Cittadella, Ravenna, dan Sorrento! Namun Brescia, Reggiana-Spezia, dan Bari membayangi: rangkuman Serie C

Neraca awal Grup A, B, dan C kasta ketiga Italia, antara konfirmasi dan ledakan tak terduga. Serta beberapa kekecewaan...

Serie A berhenti setelah satu bulan dan lima pekan liga. Ini saatnya membuat evaluasi awal, tetapi bukan hanya di kasta tertinggi Italia: Serie C juga telah mencapai titik balik awal, dengan enam pertandingan yang sejauh ini sudah dimainkan di Grup A, B, dan C serta putusan-putusan awal di kasta ketiga, di tengah ledakan tak terduga, kejutan, konfirmasi, dan kekecewaan.


Tetapi mari kita melihat tiga grup Serie C pada akhir September:

  • GRUP A

    Cittadella bukan hanya tim terbaik di Serie C sejauh ini, tetapi juga yang terbaik di Italia dan salah satu yang terbaik di Eropa: enam kemenangan dari enam pertandingan sejauh ini, dengan 18 poin diraih, sepuluh gol dicetak dan hanya dua kebobolan. Tim granata, yang dilatih Roberto Musso, yang sebelumnya menjalani karier sebagai pemain, dari 2000 hingga 2011m, lalu sebagai pelatih di semua level bersama klub Padova itu, juga telah menjalani laga-laga rumit, seperti lawatan ke Ospitaletto dan duel melawan Juventus Under 23, tanpa pernah gagal meraih tiga poin. Andil besar datang dari gol-gol gelandang muda Ukraina Eduard Igantov, kelahiran 2006 yang berkembang di akademi, serta pengalaman Paolucci, Falcinelli, Antonucci, dan Barberis, para pemain yang juga pernah berkiprah di Serie A. Jelas termasuk yang terbaik di grup ini, tetapi bukan favorit: posisi itu milik Union Brescia, yang saat ini tertinggal 4 poin, akibat dua hasil imbang beruntun melawan Treviso dan Trento, sementara kejutan lain di grup ini, Ospitaletto yang berada di posisi keempat, baru saja tumbang justru melawan Citta, dipimpin bomber Stefanoni, kelahiran 2002 dengan 3 gol sejauh ini. Baik juga penampilan Arzignano, dengan gol dan assist dari duet Nanni-Moretti, konsistensi Alcione dan Trento, yang berada di peringkat ketiga, serta kejutan dari Treviso dan Dolomiti Bellunesi. Buruk justru Juventus Under 23, dengan tiga kekalahan dan sebelumnya dua hasil imbang beruntun: Juventus hanya memenangi pekan pertama, lalu ambruk. Yang juga mengecewakan adalah Novara, Pro Vercelli, Renate, secara mengejutkan berada di posisi juru kunci setelah dua tahun tampil di playoff, dan Folgore Caratese milik Michele Criscitiello, direktur Sportitalia, yang baru mengoleksi tiga poin sejauh ini.

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  • GRUP B

    Grup B sejauh ini menjadi yang paling menarik, ketat, dan menghibur, dengan beberapa tim yang seimbang dan menjadi kandidat juara: yang tampil konsisten adalah Spezia, yang usai kemenangan atas Vis Pesaro pada laga penutup Senin di Picco kini memuncaki klasemen sendirian dengan 16 poin, hasil dari lima kemenangan dan satu imbang di Grosseto, serta Reggiana, dengan 14 poin, yang terangkat oleh ketajaman bomber Kroasia Leon Sipos, eks Lecco dengan 7 gol sejauh ini, dan Manolo Portanova. Dua tim besar yang baru terdegradasi dari Serie B, yang ingin segera mengamankan promosi kembali, dibuntuti oleh dua kejutan: yang relatif adalah Ravenna, dengan poin yang sama seperti tim Emilia itu, mengingat mereka mencapai playoff musim lalu dan merekrut Simone Rabbi dari Cittadella, sementara kejutan mutlak adalah Grosseto yang baru promosi, yang sejauh ini belum pernah kalah dan mengoleksi 12 poin. Tampil baik juga Livorno milik bersaudara Lucarelli, meski mereka kalah dalam derby melawan Spezia, lalu Torres dengan Lorenzo Di Stefano, Forlì, dan Atalanta U-23, yang berada di zona playoff bersama Guidonia. Pescara belum meyakinkan, sangat naik-turun dan baru mengumpulkan 8 poin sejauh ini, sementara Perugia mengecewakan dengan tiga kekalahan beruntun, begitu juga Ostiamare asuhan Daniele De Rossi, dengan 4 kekalahan sejauh ini. Di dasar klasemen, Vis Pesaro benar-benar terpuruk.


  • GRUP C

    Di Grup C, seperti halnya Grup A, ada satu tim yang mengejutkan semua orang lewat start mereka: itu adalah Sorrento asuhan Vincenzo Maiuri dan bek tajam Riccardo Cargnelutti, dengan lima kemenangan dan satu kekalahan sejauh ini, yang terakhir di kandang melawan Bari, serta 15 poin yang sudah dikumpulkan: Sorrento memimpin klasemen, dibuntuti Potenza, yang memulai musim dengan sangat baik meski jadwalnya sulit dengan hasil imbang di Bari dan kekalahan di Salerno, serta tim asuhan Rastelli, yang sempat terpukul oleh kekalahan buruk dalam derby melawan Barletta tetapi mampu bangkit dan meraih 13 poin, yang membawa tim favorit grup itu hanya berjarak dua poin dari puncak. Casertana asuhan Vinicio Espinal juga meyakinkan, setelah tampil sangat baik musim lalu dengan membawa Giana Erminio ke playoff, dan kini menegaskan performanya di Campania berkat gol-gol Jacopo Manconi, demikian pula Audace Cerignola yang seperti biasa tampil solid. Ada dua hasil buruk melawan Picerno dan justru Casertana, tetapi juga tiga kemenangan atas lawan-lawan yang rumit untuk Inter U-23 asuhan Stefano Vecchi, yang tampaknya tidak kesulitan menghadapi tim-tim dari Selatan. Sebaliknya, ada sedikit terlalu banyak kesulitan bagi dua tim besar lainnya, Salernitana dan Catania, yang baru mengoleksi 9 dan 7 poin, dengan banyak hasil mengecewakan. Foggia baru milik Casillo dan Auteri mengecewakan, karena tidak menang sejak pekan pertama dan berada di zona playoff, demikian pula dua tim Calabria, Cosenza dan Crotone, yang berada di posisi kedua dari bawah dan terbawah serta dilanda masalah kepemilikan klub.

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