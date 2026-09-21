Cittadella bukan hanya tim terbaik di Serie C sejauh ini, tetapi juga yang terbaik di Italia dan salah satu yang terbaik di Eropa: enam kemenangan dari enam pertandingan sejauh ini, dengan 18 poin diraih, sepuluh gol dicetak dan hanya dua kebobolan. Tim granata, yang dilatih Roberto Musso, yang sebelumnya menjalani karier sebagai pemain, dari 2000 hingga 2011m, lalu sebagai pelatih di semua level bersama klub Padova itu, juga telah menjalani laga-laga rumit, seperti lawatan ke Ospitaletto dan duel melawan Juventus Under 23, tanpa pernah gagal meraih tiga poin. Andil besar datang dari gol-gol gelandang muda Ukraina Eduard Igantov, kelahiran 2006 yang berkembang di akademi, serta pengalaman Paolucci, Falcinelli, Antonucci, dan Barberis, para pemain yang juga pernah berkiprah di Serie A. Jelas termasuk yang terbaik di grup ini, tetapi bukan favorit: posisi itu milik Union Brescia, yang saat ini tertinggal 4 poin, akibat dua hasil imbang beruntun melawan Treviso dan Trento, sementara kejutan lain di grup ini, Ospitaletto yang berada di posisi keempat, baru saja tumbang justru melawan Citta, dipimpin bomber Stefanoni, kelahiran 2002 dengan 3 gol sejauh ini. Baik juga penampilan Arzignano, dengan gol dan assist dari duet Nanni-Moretti, konsistensi Alcione dan Trento, yang berada di peringkat ketiga, serta kejutan dari Treviso dan Dolomiti Bellunesi. Buruk justru Juventus Under 23, dengan tiga kekalahan dan sebelumnya dua hasil imbang beruntun: Juventus hanya memenangi pekan pertama, lalu ambruk. Yang juga mengecewakan adalah Novara, Pro Vercelli, Renate, secara mengejutkan berada di posisi juru kunci setelah dua tahun tampil di playoff, dan Folgore Caratese milik Michele Criscitiello, direktur Sportitalia, yang baru mengoleksi tiga poin sejauh ini.