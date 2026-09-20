Ezri Konsa memberikan penilaian jujur setelah menelan kekalahan pertamanya dengan seragam Arsenal, saat Brighton & Hove Albion meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di Stadion Amex. Pada hari ketika Brighton mengenakan seragam peringatan untuk merayakan ulang tahun ke-125 mereka, tuan rumah mengakhiri start tujuh kemenangan beruntun Arsenal pada awal musim ini.

Hasil itu menjadi kekalahan liga terberat Arsenal sejak Mei 2023, ketika Brighton membukukan skor identik di Stadion Emirates.

Meski menuntaskan rangkaian berat empat laga tandang beruntun dalam kurun kurang dari dua pekan, Konsa menegaskan kelelahan jadwal tidak bisa dijadikan pembenaran atas penampilan tersebut.