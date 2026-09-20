Action Plus
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Kejutan Brighton! Konsa kecam Arsenal yang ceroboh setelah Brighton mengakhiri rentetan kemenangan dengan kemenangan telak 3-0
Brighton hentikan momentum Arsenal dengan kemenangan telak
Ezri Konsa memberikan penilaian jujur setelah menelan kekalahan pertamanya dengan seragam Arsenal, saat Brighton & Hove Albion meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di Stadion Amex. Pada hari ketika Brighton mengenakan seragam peringatan untuk merayakan ulang tahun ke-125 mereka, tuan rumah mengakhiri start tujuh kemenangan beruntun Arsenal pada awal musim ini.
Hasil itu menjadi kekalahan liga terberat Arsenal sejak Mei 2023, ketika Brighton membukukan skor identik di Stadion Emirates.
Meski menuntaskan rangkaian berat empat laga tandang beruntun dalam kurun kurang dari dua pekan, Konsa menegaskan kelelahan jadwal tidak bisa dijadikan pembenaran atas penampilan tersebut.
- Getty Images Sport
Konsa menolak alasan dan menyerukan introspeksi diri
Berbicara seusai laga, bek Inggris itu mengakui bahwa Arsenal gagal mempertahankan standar tinggi yang mereka tetapkan saat mengawali musim dengan impresif. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan bahwa setiap pemain harus memanfaatkan jeda internasional yang lebih panjang ini untuk menelaah kontribusi masing-masing.
Konsa mendesak rekan-rekan setimnya untuk segera memperbaiki kesalahan mereka sebelum kompetisi domestik kembali bergulir.
"Kami tidak cukup baik," kata Konsa. "Kami menetapkan standar yang tinggi untuk diri kami sendiri dan penting bagi kami untuk tidak melepaskan standar itu, seperti yang kami lakukan hari ini. Ini adalah hal-hal yang perlu kami pelajari dengan sangat cepat. Tidak ada alasan. Kami memang tidak cukup baik hari ini."
Gol-gol jarak jauh menyoroti kelengahan lini pertahanan
Brighton mengambil kendali pada pertengahan babak pertama ketika Pascal Gross melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang masuk setelah membentur tiang. Charalampos Kostoulas menggandakan keunggulan tepat menjelang turun minum dengan tembakan jarak jauh lainnya setelah serangan balik cepat yang diawali kiper Bart Verbruggen.
Chema Andres menuntaskan kemenangan pada menit ke-60, dengan sundulan yang masuk dari sepak pojok melengkung ke dalam.
Konsa mengungkapkan frustrasinya setelah kebobolan tiga gol, seraya mencatat bahwa pressing yang pasif memberi para penyerang Brighton waktu untuk menembak.
"Dua gol pertama di babak pertama sebenarnya sangat bisa dihindari," tambah Konsa. "Mungkin kami bisa memberi tekanan lebih besar pada bola untuk menghentikan tembakan. Saya bangga bisa mencatatkan nirbobol. Kami tidak melakukannya hari ini."
- Action Plus
Arsenal mengalihkan fokus ke kembalinya Liga Inggris melawan Leeds setelah jeda
Mikel Arteta beralih ke bangku cadangannya pada babak kedua dengan memasukkan Viktor Gyokeres, yang memberi umpan kepada Kai Havertz untuk peluang terbaik Arsenal, tetapi Verbruggen menggagalkan pemain Jerman itu dalam situasi satu lawan satu. Kekalahan ini menjadi kekalahan liga pertama Arsenal sejak April, sekaligus mengakhiri upaya meraih empat kemenangan tandang beruntun.
Skuad kini berpencar untuk jeda internasional sebelum menjamu Leeds United di Emirates Stadium pada Sabtu, 10 Oktober.
Konsa menegaskan bahwa para pemain tetap bertekad untuk segera kembali ke jalur kemenangan.
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